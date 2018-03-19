National Interest
Генерал НАТО: Россия не победит альянс, но недооценивать её нельзя
В Восточной Европе cегодня российские вооружённые силы имеют преимущество перед НАТО, однако в долгосрочной перспективе альянс значительно сильнее, уверен командующий европейскими силами НАТО, генерал Кёртис Скапаротти. Однако, если США не продолжат модернизацию своих вооружённых сил, Россия уже к 2025 году сможет бросить вызов американским ВВС «во всех областях».
National Interest: войска территориальной обороны защитят Польшу от гибридной угрозы из России
Одним из ключевых элементов оборонной политики Польши является создание нового вида вооружённых сил — войск территориальной обороны. Эти войска, как отмечает издание The National Interest, в значительной степени ориентированы на противодействие формам ведения гибридной войны России, а также на борьбу с кампаниями по дезинформации и кибероперациями, поддержание патриотических идеалов и помощь в наведении порядка в условиях кризиса и военного положения.
NI: Волкер намекнул на послабление санкций, если с Россией удастся договориться по Украине
США выработали свою схему урегулирования конфликта в Донбассе: Киев должен предоставить русскоязычному региону особые права и пустить туда миротворцев, рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. А Россия в обмен на свои усилия по установлению мира может получить частичное ослабление санкций, но и это для неё будет важно, приводит The National Interest слова американского политика.
NI: чтобы ослабить напряжённость с Россией и Ираном, Турция пытается настроить их против США
Турция предпринимает в Сирии попытки настроить Россию и Иран против Соединённых Штатов, утверждает обозреватель The National Interest Гёнюл Тол. Как поясняет автор материала, таким образом Анкара стремится ослабить растущую напряжённость с Москвой и Тегераном.
NI: Россия решительно догоняет Запад по внедрению беспилотной военной техники
Русские пока всё ещё отстают от Запада в сфере производства и использования беспилотных летательных аппаратов, однако настойчиво стремятся ликвидировать это отставание, пишет The National Interest. Российская армия активно роботизируется, и вскоре США «стоит ждать появления новых конкурентов», предупреждает автор.
NI: «Панцирь-С» — российский комплекс ПВО, которому нет равных в США
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» хорошо зарекомендовал себя при борьбе с вражескими беспилотниками в Сирии, пишет The National Interest. Издание подчёркивает, что на вооружении американской армии, которая для обеспечения воздушного превосходства делает ставку на авиацию, нет ни одной подобной системы ПВО ближнего действия.
National Interest: «неформальные контакты» помогут помириться Москве и Вашингтону
Напряжённость между США и Россией продолжает нарастать, пишет The National Interest. Между тем даже в разгар холодной войны американские и советские лидеры приветствовали контакты между народами и инициировали программы, способствующие обмену специалистами и идеями. Возвращение к подобной практике может помочь двум странам прийти к взаимопониманию, утверждает издание.
National Interest: корни российской «амерофобии» — в интервенции и Крымской войне
Если бы американские политики «глубже знали историю», нынешняя вражда между США и Россией не была бы столь сильной, пишет автор материала The National Interest Лайл Голдстайн. Интервенция американцев в Россию в конце Первой мировой войны, а также Крымская война проливают свет на исторические корни «амерофобии» в России и «русофобии» в Америке, а также позволяют понять, почему Москва «вряд ли отдаст Крым», отмечает автор материала.
NI: трения между Россией и США отразились и на двусторонних контактах между людьми
Натянутые отношения между Россией и США привели к тому, что тесные неформальные контакты между гражданами этих стран становится всё тяжелее поддерживать, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, такая ситуация серьёзно мешает пониманию действий и мотивов друг друга, что может привести к реальным военным конфликтам между Москвой и Вашингтоном.
National Interest: в Пентагоне надеются, что новый лёгкий танк превзойдёт российский аналог
В течение нескольких лет США планируют создать лёгкий танк, который должен превзойти российский аналог — 2С25 «Спрут-СД», пишет The National Interest. Как отмечает журнал, новая машина должна быть достаточно мобильной и защищённой и обладать серьёзной огневой мощью для поддержки американской пехоты в манёвренной войне на просторах Европы.
National Interest нашёл у ЦРУ доказательства того, что Гитлер пережил войну
ЦРУ опубликовало на своём сайте сенсационное, хотя и довольно странное заявление. Как пишет The National Interest, согласно документам, после Второй мировой войны Адольф Гитлер остался в живых и даже был сфотографирован в Колумбии в 1954 году.