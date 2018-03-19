Генерал НАТО: Россия не победит альянс, но недооценивать её нельзя В Восточной Европе cегодня российские вооружённые силы имеют преимущество перед НАТО, однако в долгосрочной перспективе альянс значительно сильнее, уверен командующий европейскими силами НАТО, генерал Кёртис Скапаротти. Однако, если США не продолжат модернизацию своих вооружённых сил, Россия уже к 2025 году сможет бросить вызов американским ВВС «во всех областях». 19 марта 2018 National Interest

National Interest: войска территориальной обороны защитят Польшу от гибридной угрозы из России Одним из ключевых элементов оборонной политики Польши является создание нового вида вооружённых сил — войск территориальной обороны. Эти войска, как отмечает издание The National Interest, в значительной степени ориентированы на противодействие формам ведения гибридной войны России, а также на борьбу с кампаниями по дезинформации и кибероперациями, поддержание патриотических идеалов и помощь в наведении порядка в условиях кризиса и военного положения. 5 марта 2018 National Interest

NI: Волкер намекнул на послабление санкций, если с Россией удастся договориться по Украине США выработали свою схему урегулирования конфликта в Донбассе: Киев должен предоставить русскоязычному региону особые права и пустить туда миротворцев, рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. А Россия в обмен на свои усилия по установлению мира может получить частичное ослабление санкций, но и это для неё будет важно, приводит The National Interest слова американского политика. 1 марта 2018 National Interest

NI: чтобы ослабить напряжённость с Россией и Ираном, Турция пытается настроить их против США Турция предпринимает в Сирии попытки настроить Россию и Иран против Соединённых Штатов, утверждает обозреватель The National Interest Гёнюл Тол. Как поясняет автор материала, таким образом Анкара стремится ослабить растущую напряжённость с Москвой и Тегераном. 16 февраля 2018 National Interest

NI: Россия решительно догоняет Запад по внедрению беспилотной военной техники Русские пока всё ещё отстают от Запада в сфере производства и использования беспилотных летательных аппаратов, однако настойчиво стремятся ликвидировать это отставание, пишет The National Interest. Российская армия активно роботизируется, и вскоре США «стоит ждать появления новых конкурентов», предупреждает автор. 3 февраля 2018 National Interest

NI: «Панцирь-С» — российский комплекс ПВО, которому нет равных в США Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» хорошо зарекомендовал себя при борьбе с вражескими беспилотниками в Сирии, пишет The National Interest. Издание подчёркивает, что на вооружении американской армии, которая для обеспечения воздушного превосходства делает ставку на авиацию, нет ни одной подобной системы ПВО ближнего действия. 22 января 2018 National Interest

National Interest: «неформальные контакты» помогут помириться Москве и Вашингтону Напряжённость между США и Россией продолжает нарастать, пишет The National Interest. Между тем даже в разгар холодной войны американские и советские лидеры приветствовали контакты между народами и инициировали программы, способствующие обмену специалистами и идеями. Возвращение к подобной практике может помочь двум странам прийти к взаимопониманию, утверждает издание. 16 января 2018 National Interest

National Interest: корни российской «амерофобии» — в интервенции и Крымской войне Если бы американские политики «глубже знали историю», нынешняя вражда между США и Россией не была бы столь сильной, пишет автор материала The National Interest Лайл Голдстайн. Интервенция американцев в Россию в конце Первой мировой войны, а также Крымская война проливают свет на исторические корни «амерофобии» в России и «русофобии» в Америке, а также позволяют понять, почему Москва «вряд ли отдаст Крым», отмечает автор материала. 15 января 2018 National Interest

NI: трения между Россией и США отразились и на двусторонних контактах между людьми Натянутые отношения между Россией и США привели к тому, что тесные неформальные контакты между гражданами этих стран становится всё тяжелее поддерживать, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, такая ситуация серьёзно мешает пониманию действий и мотивов друг друга, что может привести к реальным военным конфликтам между Москвой и Вашингтоном. 12 января 2018 National Interest

National Interest: в Пентагоне надеются, что новый лёгкий танк превзойдёт российский аналог В течение нескольких лет США планируют создать лёгкий танк, который должен превзойти российский аналог — 2С25 «Спрут-СД», пишет The National Interest. Как отмечает журнал, новая машина должна быть достаточно мобильной и защищённой и обладать серьёзной огневой мощью для поддержки американской пехоты в манёвренной войне на просторах Европы. 11 января 2018 National Interest