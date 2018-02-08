Mainichi Shimbun: Токио выразил протест Москве из-за военных учений на Курилах Токио выразил протест Москве из-за начавшихся на Курилах военных учений, сообщает Mainichi Shimbun. По словам министра иностранных дел Японии Таро Коно, учения приведут к «милитаризации четырёх островов», что «несовместимо с позицией» его страны и «достойно сожаления». 8 февраля 2018 Mainichi Shimbun

Mainichi: во Владивостоке Абэ предложил Путину заключить мир Во время своей встречи на полях Восточного экономического форума Владимир Путин и Синдзо Абэ решили тесно сотрудничать в вопросе Северной Кореи, сообщает Mainichi Shimbun, ссылаясь на неназванного японского госслужащего. Кроме того, Абэ призвал Путина поскорее подписать мирный договор и «положить конец неестественному состоянию» отношений между двумя соседними странами. 7 сентября 2017 Mainichi Shimbun

Mainichi Shimbun: Путин и Абэ подпишут договор о совместном развитии Курил В рамках экономического саммита во Владивостоке японский премьер Синдзо Абэ и российский президент Владимир Путин подпишут соглашение о совместной деятельности на Южных Курилах, сообщает Mainichi Shimbun со ссылкой на дипломатические источники. По словам издания, договорённости охватывают несколько сфер, в том числе сельское хозяйство, туризм и энергетику. 6 сентября 2017 Mainichi Shimbun

Перед визитом Абэ в Москву Mainichi усомнилась в его дипломатических умениях Активное сотрудничество между США и Японией важно, однако Токио должен уметь налаживать дипломатические контакты и с другими странами, в особенности теми, которые могут помочь в урегулировании кризиса на Корейском полуострове. Как отмечает Mainichi Shimbun, во время своего визита в Москву премьер-министр страны Синдзо Абэ должен непосредственно обратиться к президенту Владимиру Путину и попросить его «присоединиться к единому фронту», выступающему против ядерных разработок Пхеньяна. 27 апреля 2017 Mainichi Shimbun

Mainichi Shimbun: приезд Абэ могут омрачить разногласия России и США Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется с помощью активных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным урегулировать «территориальный спор» по Южным Курилам и наконец подписать мирный договор с Москвой. Однако на этот раз встреча двух лидеров может омрачиться из-за напряжённости на Корейском полуострове, а также недавнего обострения в отношениях между Россией и США, отмечает Mainichi Shimbun. 27 апреля 2017 Mainichi Shimbun

Калининград напомнил японскому журналисту Хиросиму после взрыва Несмотря на богатую историю Калининграда, в городе прусских королей не осталось ничего немецкого, пишет в Mainichi Shimbun побывавший там японский журналист. После войны в центре преобладают здания советской эпохи, а остров Канта с Домом советов своей безлюдностью и запустением и вовсе напомнил автору Хиросиму — только в Калининграде атмосфера ещё более угнетающая. 17 апреля 2017 Mainichi Shimbun

Токио счёл «прискорбным» присвоение российских имён Курильским островам Правительство Японии направило по дипломатическим каналам протест России в связи с присвоением имён пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сообщает Mainichi Shimbun. 14 февраля 2017 Mainichi Shimbun

Mainichi Shimbun: Иванов призвал охранять природу Курил, не зацикливаясь на политике Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил в интервью японской газете Mainichi Shimbun, что Россия готова сотрудничать с Японией в решении экологических проблем, в том числе на территории Курильских островов, не привязывая это к решению дипломатических вопросов. Он также призвал укреплять российско-японские отношения в сфере охраны природы и развития экотуризма, не зацикливаясь на политике, говорится в статье. 7 декабря 2016 Mainichi Shimbun

Mainichi Shimbun: Китай и Россия дали виртуальный отпор ракетам агрессора Армии России и Китая почти неделю отрабатывали на компьютерах сценарии атаки их территорий баллистическими ракетами. Сложно представить, чтобы они подразумевали здесь кого-либо, кроме США, комментирует Mainichi Shimbun. К тому же они сейчас резко протестуют против американских ПРО как в Восточной Европе, так и в Южной Корее. 30 мая 2016 Mainichi Shimbun

Mainichi Shimbun: Россия – «искра раздора» для членов G7 Обсуждая Россию, члены «Большой семерки» разделились во мнениях: Франция и Япония выступали за сотрудничество, а США и Великобритания – за продолжение давления, сообщает Mainichi Shimbun. В свете того что Франсуа Олланд и Синдзо Абэ в нынешнем году планируют пригласить к себе Владимира Путина, разногласия могут лишь углубиться, отмечает японская газета. 27 мая 2016 Mainichi Shimbun