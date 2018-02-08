Mainichi Shimbun
Mainichi Shimbun: Токио выразил протест Москве из-за военных учений на Курилах
Токио выразил протест Москве из-за начавшихся на Курилах военных учений, сообщает Mainichi Shimbun. По словам министра иностранных дел Японии Таро Коно, учения приведут к «милитаризации четырёх островов», что «несовместимо с позицией» его страны и «достойно сожаления».
Mainichi: во Владивостоке Абэ предложил Путину заключить мир
Во время своей встречи на полях Восточного экономического форума Владимир Путин и Синдзо Абэ решили тесно сотрудничать в вопросе Северной Кореи, сообщает Mainichi Shimbun, ссылаясь на неназванного японского госслужащего. Кроме того, Абэ призвал Путина поскорее подписать мирный договор и «положить конец неестественному состоянию» отношений между двумя соседними странами.
Mainichi Shimbun: Путин и Абэ подпишут договор о совместном развитии Курил
В рамках экономического саммита во Владивостоке японский премьер Синдзо Абэ и российский президент Владимир Путин подпишут соглашение о совместной деятельности на Южных Курилах, сообщает Mainichi Shimbun со ссылкой на дипломатические источники. По словам издания, договорённости охватывают несколько сфер, в том числе сельское хозяйство, туризм и энергетику.
Перед визитом Абэ в Москву Mainichi усомнилась в его дипломатических умениях
Активное сотрудничество между США и Японией важно, однако Токио должен уметь налаживать дипломатические контакты и с другими странами, в особенности теми, которые могут помочь в урегулировании кризиса на Корейском полуострове. Как отмечает Mainichi Shimbun, во время своего визита в Москву премьер-министр страны Синдзо Абэ должен непосредственно обратиться к президенту Владимиру Путину и попросить его «присоединиться к единому фронту», выступающему против ядерных разработок Пхеньяна.
Mainichi Shimbun: приезд Абэ могут омрачить разногласия России и США
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется с помощью активных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным урегулировать «территориальный спор» по Южным Курилам и наконец подписать мирный договор с Москвой. Однако на этот раз встреча двух лидеров может омрачиться из-за напряжённости на Корейском полуострове, а также недавнего обострения в отношениях между Россией и США, отмечает Mainichi Shimbun.
Калининград напомнил японскому журналисту Хиросиму после взрыва
Несмотря на богатую историю Калининграда, в городе прусских королей не осталось ничего немецкого, пишет в Mainichi Shimbun побывавший там японский журналист. После войны в центре преобладают здания советской эпохи, а остров Канта с Домом советов своей безлюдностью и запустением и вовсе напомнил автору Хиросиму — только в Калининграде атмосфера ещё более угнетающая.
Токио счёл «прискорбным» присвоение российских имён Курильским островам
Правительство Японии направило по дипломатическим каналам протест России в связи с присвоением имён пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сообщает Mainichi Shimbun.
Mainichi Shimbun: Иванов призвал охранять природу Курил, не зацикливаясь на политике
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил в интервью японской газете Mainichi Shimbun, что Россия готова сотрудничать с Японией в решении экологических проблем, в том числе на территории Курильских островов, не привязывая это к решению дипломатических вопросов. Он также призвал укреплять российско-японские отношения в сфере охраны природы и развития экотуризма, не зацикливаясь на политике, говорится в статье.
Mainichi Shimbun: Китай и Россия дали виртуальный отпор ракетам агрессора
Армии России и Китая почти неделю отрабатывали на компьютерах сценарии атаки их территорий баллистическими ракетами. Сложно представить, чтобы они подразумевали здесь кого-либо, кроме США, комментирует Mainichi Shimbun. К тому же они сейчас резко протестуют против американских ПРО как в Восточной Европе, так и в Южной Корее.
Mainichi Shimbun: Россия – «искра раздора» для членов G7
Обсуждая Россию, члены «Большой семерки» разделились во мнениях: Франция и Япония выступали за сотрудничество, а США и Великобритания – за продолжение давления, сообщает Mainichi Shimbun. В свете того что Франсуа Олланд и Синдзо Абэ в нынешнем году планируют пригласить к себе Владимира Путина, разногласия могут лишь углубиться, отмечает японская газета.
Mainichi Shimbun: Японцев не пустили на Курилы из-за «трудностей перевода»
Группа бывших японских жителей не смогла попасть на один из Курильских островов из-за того, что название острова в сопроводительных документах было записано на японский манер, а не на русский, сообщает Mainichi Shimbun. Правда, официальные лица утверждают, что им сообщали лишь о плохих погодных условиях. Если этот факт подтвердится, то это плохо скажется на отношениях Японии и России, считает издание.