Глава МИД Индии: дружба с Россией «прочна, как камень» На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Восточного экономического форума глава МИД Индии Сушма Сварадж заявила, что дружба между двумя странами «прочна, как камень», и никто не может её пошатнуть. При этом Сварадж отметила, что Дели надеется на расширение экономических связей с российским Дальним Востоком. 7 сентября 2017 Hindustan Times

HT: в День независимости Путин подарил Индии привилегированное партнёрство Владимир Путин поздравил Индию с Днём независимости и отметил, что отношения между Москвой и Дели «всегда строились на основе принципов дружбы и взаимного уважения». Президент высоко оценил достижения Индии на мировой арене и заявил о готовности России укреплять отношения «особо привилегированного стратегического партнёрства». 17 августа 2017 Hindustan Times

Hindustan Times: в неудаче Индии на биатлоне виноваты российские танки Команда Вооружённых сил Индии прекрасно начала соревнования по танковому биатлону на Армейских международных играх в России, однако до финала так и не дошла, потому что оба её танка сломались прямо на полигоне. Hindustan Times подчёркивает, что «устаревшие» Т-90 — российской разработки и индийской сборки — в будущем могут стать проблемой для армии, где они являются основными боевыми танками. 15 августа 2017 Hindustan Times

Hindustan Times: опасения о цунами после землетрясения у берегов Камчатки не подтвердились Мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое произошло во вторник утром в Беринговом море, не спровоцировало цунами у берегов Камчатки, и первоначальное предупреждение о возможной угрозе было снято. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на Геологическую службу США, которая зафиксировала подводную сейсмическую активность. Землетрясение сопровождалось серией мощных повторных толчков магнитудой до 5 баллов, отмечается в статье. 18 июля 2017 Hindustan Times

Hindustan Times поздравила «забытого» Пушкина с днём рождения Хоть Александр Пушкин и умер в 1837 году, он живёт в сердцах ценителей настоящей литературы и ему обязаны славой в том числе и некоторые современные писатели, пишет индийская газета Hindustan Times. Её журналисты предлагают почтить память русского поэта в день его рождения, возложив цветы к «забытому» памятнику в центре Нью-Дели. 6 июня 2017 Hindustan Times

Hindustan Times: визит Моди станет тестом индийско-российской дружбы Перед премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который едет с визитом в Россию, стоит задача оживить слабеющие отношения между Москвой и Нью-Дели, пишет Hindustan Times. В Индии недовольны тем, что Россия выстраивает отношения с Пакистаном, «Талибаном» и Китаем. При этом автор статьи признаёт: Кремль это делает в пику Соединённым Штатам, а Индия здесь вовсе ни при чём. 1 июня 2017 Hindustan Times

Благодаря санкциям Россия узнает вкус индийского сыра Две индийские компании получили разрешение на экспорт сыров в Россию. Как отмечает издание Hindusatan Times, запрет России на импорт продуктов питания из Европы, введенный в ответ на санкции, сделал российский рынок очень привлекательным для индийских компаний. 26 мая 2015 Hindustan Times

Россия требует от США отношений на равных В последнее время роль России на международной арене выросла, пишет Hindustan Times. Это хорошо показали недавние события, когда Москва предложила мирное решение сирийского конфликта. На данный момент Россия единственная в мире готова принять вызов США и побороться с ней за звание мирового лидера, отмечает автор статьи. 16 октября 2013 Hindustan Times