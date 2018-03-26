Tagesspiegel: мэр Киева Кличко призвал ужесточить санкции против России Санкции против России должны быть не смягчены, а ужесточены — до тех пор, пока Москва не прекратит свою «агрессивную политику в отношении Украины», заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, Россия пытается сделать «всё, чтобы Украина не добилась успеха и люди остались недовольными». 26 марта 2018 Der Tagesspiegel

Глава Восточного комитета немецкой экономики: бойкот ЧМ-2018 был бы эффективным, но неправильным Бойкот чемпионата мира по футболу в России мог бы стать действенной мерой, однако эффект был бы поверхностным, считает председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле. В интервью Der Tagesspiegel он подчеркнул, что добиться прогресса в выполнении Минских соглашений можно только в диалоге с Россией и при гарантированном снятии ряда санкций в ответ на определённые шаги Москвы. 18 марта 2018 Der Tagesspiegel

Tagesspiegel: немецкие фирмы повысили экспорт в Россию вопреки санкциям В 2017 году немецким фирмам удалось повысить объёмы экспорта в Россию, несмотря на санкции ЕС, сообщает Der Tagesspiegel. Улучшение российско-немецкой торговли связано с ростом российской экономики, который может продолжиться в текущем году, отмечает издание. 3 марта 2018 Der Tagesspiegel

Tagesspiegel: Габриэль заставляет ЕС усомниться в надёжности Германии Министр иностранных дел Германии выступает за постепенную отмену антироссийских санкций, хотя это не соответствует позиции правительства. Тем не менее Ангела Меркель никак не комментирует его индивидуализм. По версии Der Tagesspiegel, молчание канцлера вызывает в ЕС недоумение по поводу политики Берлина в отношении Москвы, а ситуация в целом заставляет европейских партнёров сомневаться в надёжности Германии. 22 февраля 2018 Der Tagesspiegel

Tagesspiegel: высылка с Украины поставила точку в карьере «героя и деспота» Саакашвили Депортация в Польшу стала последней главой в яркой политической карьере бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет Der Tagesspiegel. За время своего пребывания на Украине он смог превратиться из верного сторонника главы государства Петра Порошенко в его самого жёсткого критика, как в своё время в Грузии из «героя «революции роз» — в «авторитарного деспота», рассказывает немецкое издание. 20 февраля 2018 Der Tagesspiegel

Tagesspiegel о пресс-конференции Лаврова: на лице министра не дрогнул ни один мускул Ничто не смогло смутить и «сломить сопротивление» министра иностранных дел России на итоговой пресс-конференции, пишет Der Tagesspiegel. Сергей Лавров ответил на все вопросы журналистов и ни один мускул не дрогнул на его лице, подчёркивает автор статьи Ютта Зоммербауэер. 16 января 2018 Der Tagesspiegel

Tagesspiegel: от Меркель потребовали выйти из российского «климато-политического тупика» Всемирный фонд дикой природы и Союз охраны природы Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец «Северному потоку — 2», сообщает Der Tagesspiegel. По их мнению, российский проект представляет собой «климато-политический тупик», угрожает уязвимой экосистеме Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Евросоюза. 12 января 2018 Der Tagesspiegel

Tagesspiegel: в защите «моря мира» от посягательств России Германии выпала особая роль Недавно Россия предположительно отрабатывала нападение на военно-морские базы стран НАТО в Балтийском море, пишет Der Tagesspiegel. Поскольку у США другие приоритеты, Германии, учитывая её «морской военный потенциал», выпало играть особую роль в зоне возможного конфликта, отмечает немецкий эксперт по вопросам политики безопасности Себастьян Брунс. 9 января 2018 Der Tagesspiegel

Tagesspiegel: Россия надеется свести сирийцев в Сочи для переговоров Россия планирует провести в Сочи большую конференцию по Сирии для переговоров в новом формате, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Москва хочет привлечь к мирному процессу разные группы сирийцев, но всё не так просто: сирийская оппозиция не доверяет России как союзнику правительства в Дамаске, а Турция не желает видеть на переговорах курдов, с которыми находится в конфликте. 23 декабря 2017 Der Tagesspiegel

Tagesspiegel: для продвижения «Северного потока — 2» Шрёдер использует «старые связи» Для «лоббирования» проекта «Северный поток — 2» бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер пользуется не только своими полномочиями на должности главы совета директоров газопровода, но и «старыми связями», пишет Der Tagesspiegel. В частности, политик вёл плодотворные переговоры с бывшим министром юстиции своего кабинета Бригиттой Циприс, которая в настоящее время занимает должность министра экономики и энергетики Германии, добавляет издание. 20 декабря 2017 Der Tagesspiegel