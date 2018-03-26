Das Erste: немецкие политики критикуют высылку российских дипломатов У правительства Германии нет никаких конкретных фактов и оснований для высылки российских дипломатов, отмечает корреспондент телеканала Das Erste. Именно поэтому решение Берлина вызывает критику со стороны разных партий, включая социал-демократов. Кроме того, европейская солидарность в данном случае весьма сомнительна, потому что решение выслать российских дипломатов поддержали далеко не все страны ЕС. 26 марта 2018 Das Erste

Das Erste: в Германии задержали Пучдемона и решают вопрос о его выдаче Испании После выступления Карлеса Пучдемона с докладом в Финляндии власти Испании потребовали его выдачи, однако бывший лидер Каталонии успел покинуть страну. Теперь его задержали в Германии и, вероятно, вскоре передадут Испании, полагает корреспондент немецкого телеканала Das Erste. Там Пучдемону грозит заключение под стражу сроком до 25 лет за организацию восстания, но у такого «драконовского наказания» есть противники даже на испанской стороне. 25 марта 2018 Das Erste

Das Erste: пробил час решать вопрос с Путиным, а внутри ЕС «разброд и шатания» На саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза намерены сделать общее заявление по делу о покушении в Солсбери, сообщает Das Erste. Впрочем, вопрос «сплочённости и разногласий» внутри ЕС вновь крайне актуален. Более того, в будущем сохранять единство при выборе подхода в отношениях с Россией европейским политикам проще точно не будет, убеждён корреспондент немецкого телеканала. 22 марта 2018 Das Erste

Das Erste: Мэй превратила плохой шпионский триллер в международный кризис Премьер-министр Великобритании предприняла беспрецедентный со времён окончания холодной войны шаг по высылке российских дипломатов, сообщает Das Erste. Как полагает телеканал, к этому её подтолкнули внутриполитические проблемы, связанные, в частности, с брекситом. 15 марта 2018 Das Erste

Das Erste: американские пошлины не навредят Пекину, а ответ на них у него найдётся Американские пошлины на экспорт стали и других товаров не нанесут большого вреда Китаю, так как он поставляет США лишь незначительные объёмы этой продукции, сообщает Das Erste. Однако, несмотря на это, Пекин уже размышляет над введением «ответных мер», в том числе над пошлинами на американские товары и сокращением китайских туристов в США, добавляет издание. 11 марта 2018 Das Erste

Das Erste: Габриэль намерен договориться с Москвой о «голубых касках» в Донбассе Глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль встретился со своим украинским коллегой для обсуждения мирного урегулирования на востоке страны, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Посетить линию фронта политикам не удалось из-за плохой погоды, но Габриэль намерен вернуться с повторным визитом в ближайшие дни — а также договориться с Москвой по поводу миссии «голубых касок» ООН на всём востоке Украины ещё до российских президентских выборов. 22 февраля 2018 Das Erste

Эксперт Das Erste назвал оправдание российских спортсменов «фатальным решением» Спортивный арбитражный суд, удовлетворив апелляции 28 российских спортсменов, принял «фатальное решение». «Кардинальная ошибка» заключалась в том, что в ходе процесса рассматривались дела отдельных атлетов из России — страны «с государственной системой допинга», — а надо было поступить по-другому, сокрушается эксперт немецкого телеканала Das Erste Хайо Зеппельт. 2 февраля 2018 Das Erste

Das Erste: Турция реабилитировала себя в глазах российских туристов Из-за прежнего охлаждения в отношениях между Москвой и Анкарой турецкие пляжи заметно опустели, однако в 2017 году ситуация начала исправляться: Турцию посетило в пять раз больше россиян, чем за год до этого. Как сообщает телеканал Das Erste, среди немцев популярность турецких курортов тоже снова растёт. 31 января 2018 Das Erste

Das Erste поведал о миллионах россиян, рвущихся в Европу из «кремлёвского заточения» «Авторитарная» политика Кремля вынуждает всё больше россиян к эмиграции, сообщает Das Erste. По информации «Левада-Центра», 15 процентов граждан страны сидят на упакованных чемоданах. Их влечёт на Запад, в Европу, хотя в мыслях и сердцем они остаются с Россией, рассказывает корреспондент немецкого телеканала Голине Атай. 25 января 2018 Das Erste

Das Erste: новый экипаж МКС в космосе ждут эксперименты и ёлка Новый экипаж МКС успешно стартовал с космодрома Байконур и прибудет в точку назначения через два дня, сообщает Das Erste. На станции космонавты из России, Японии и США проведут ряд важных экспериментов, а также отпразднуют наступление Нового года, отмечает немецкий телеканал. 17 декабря 2017 Das Erste