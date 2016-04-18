American Spectator
AS: Кремль вооружает «Хезболлу» и Иран, не обращая внимания на протесты США
Зампомощника главы Минобороны США Джед Бэббин заявил в статье для American Spectator, что, вооружая «Хезболлу» и Иран, Москва заполняет вакуум, оставшийся в Сирии, Иране и на Украине после американцев. Он рекомендует вооружить Киев смертельным оружием и продать Израилю самолеты-невидимки по приемлемым ценам. Впрочем, ни один из реальных кандидатов в президенты США на это не пойдет, отметил автор.
The American Spectator: Благосостояние России Путин меняет на геополитику
Кремль заключил сделку с Украиной, пожертвовав ради этого частью денег из Фонда национального благосостояния, которые предназначены для сохранения российской пенсионной системы. По сути, считает The American Spectator, он обменял внутреннее благополучие страны на «бессмысленную геополитическую затею».
The American Spectator: Россия войны не хочет, но не может без внешнего врага
Сегодня Россия не может себе позволить такую армию, которая бы наводила на всех страх. Однако при этом она не упускает случая выступать с воинствующих позиций, пишет обозреватель The American Spectator. По его мнению, российским властям просто нужны внешние враги, которых они могут винить в промахах России.