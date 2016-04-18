AS: Кремль вооружает «Хезболлу» и Иран, не обращая внимания на протесты США Зампомощника главы Минобороны США Джед Бэббин заявил в статье для American Spectator, что, вооружая «Хезболлу» и Иран, Москва заполняет вакуум, оставшийся в Сирии, Иране и на Украине после американцев. Он рекомендует вооружить Киев смертельным оружием и продать Израилю самолеты-невидимки по приемлемым ценам. Впрочем, ни один из реальных кандидатов в президенты США на это не пойдет, отметил автор. 18 апреля 2016 American Spectator

The American Spectator: Благосостояние России Путин меняет на геополитику Кремль заключил сделку с Украиной, пожертвовав ради этого частью денег из Фонда национального благосостояния, которые предназначены для сохранения российской пенсионной системы. По сути, считает The American Spectator, он обменял внутреннее благополучие страны на «бессмысленную геополитическую затею». 28 декабря 2013 American Spectator