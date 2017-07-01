БТ: Лукашенко и Путин договорились отменить роуминг и развивать технологии На заседании Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко поддержал предложение российского президента отменить роуминг на территории объединения России и Белоруссии, а также развивать сотрудничество в первую очередь в наукоёмких и высокотехнологичных отраслях производства, сообщает Белтелерадиокомпания. Если это получится сделать, то производители двух стран смогут конкурировать с мировыми лидерами, предрёк Владимир Путин. 1 июля 2017 Белтелерадиокомпания

Лукашенко: разногласия с Россией — не повод для торговли безопасностью общих рубежей Напряжённые отношения Москвы и Минска в некоторых экономических вопросах никак не отразятся на учениях «Запад-2017». Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, эти учения, наоборот, олицетворяют постоянство в обеспечении безопасности двух братских народов. 20 марта 2017 Белтелерадиокомпания

Лукашенко: Москва и Минск закончили нефтегазовые баталии Россия и Белоруссия урегулировали все спорные моменты в нефтегазовом вопросе. Как передает Белтелерадиокомпания, идеология, заложенная в итоговых договоренностях, заключается в привязке к внутрироссийским ценам на топливо. 10 октября 2016 Белтелерадиокомпания

«Демократичность» МПК в Рио возмутила Лукашенко Пресс-секретарь президента Белоруссии сообщила журналистам, что так называемая демократичность Международного паралимпийского комитета (МПК) глубоко возмутила Александра Лукашенко. Комментарий Минска последовал за лишением аккредитации белорусского спортивного чиновника на Паралимпиаду после выноса флага РФ во время открытия игр, сообщает Белтелерадиокомпания. 9 сентября 2016 Белтелерадиокомпания

Лукашенко поручил КГБ уберечь мир в Белоруссии от желающих «побузить» На фоне «очень тяжелой обстановки», которая складывается в «соседних» странах, белорусским властям следует сохранить мир и спокойствие в стране чего бы это ни стоило, – такое заявление, как сообщает Белтелерадиокомпания, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем КГБ. При этом Лукашенко также отметил, что пока властям удается сдерживать «всякие негативные проявления» внутри государства, в том числе «желающих побузить». 19 июля 2016 Белтелерадиокомпания

Лукашенко: Без США на Украине стабильность невозможна Если Соединенные Штаты хотят, чтобы на Украине был мир, они должны подключиться к процессу мирного урегулирования конфликта, заявил Александр Лукашенко в интервью медиахолдингу Bloomberg. По словам белорусского лидера, без участия Вашингтона обеспечить стабильность в регионе невозможно. 1 апреля 2015 Белтелерадиокомпания

День святого Патрика в Москве отметили парадом, танцами и элем В московском парке «Сокольники» с размахом прошло празднование Дня святого Патрика. Кульминацией праздника стал костюмированный парад и традиционные ирландские танцы. Хотя самих граждан Ирландии в Москве всего несколько сотен, посмотреть и поучаствовать в веселье собрались тысячи москвичей. 16 марта 2015 Белтелерадиокомпания

БТ: Интернет призывает дипломатов вдохнуть минский воздух и договориться В Белоруссии мир и спокойствие, отмечают интернет-пользователи, поэтому, по их словам, дипломатам на переговорах нужно «пропитаться этим воздухом», чтобы договориться о разрешении конфликта на Украине. Подобную подборку комментариев с новостных ресурсов на разных языках сделал один из каналов Белтелерадиокампании. 12 февраля 2015 Белтелерадиокомпания

Ради стабильности Лукашенко изменил рублю с долларом Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил своему правительству задачу в торговле с Россией перейти с рублей на валюту. Как сообщает Белтелерадиокомпания, Лукашенко также заявил, что его страна не будет девальвировать национальную валюту. 18 декабря 2014 Белтелерадиокомпания

Лукашенко: Нагнетать обстановку не хотим, но поведение России настораживает Белорусский президент заверил: его армия достаточно боеспособна, чтобы дать отпор любому противнику, а потому он не позволит разговаривать с ним с позиции силы. Подобные заявления, по его словам, вызваны тем, что Минск настораживает поведение России, о чем Лукашенко и намерен побеседовать с Путиным. 17 декабря 2014 Белтелерадиокомпания