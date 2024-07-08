Провалы Байдена и Украины шокировали американские СМИ, потому что они слишком зациклились на собственном вранье

Американские СМИ очень долго разглагольствовали о том, что Джо Байден - самый умный, самый сильный и самый неотразимый президент. А потом случились дебаты с Трампом, и они начали удивляться: а что же случилось с президентом? Аналогично этому медиа неустанно продолжали превозносить ВСУ и расписывать их якобы успехи на поле боя, но кончилось всё тем, что даже Зеленский признал огромные потери и начал торопить Запад с поставками помощи. И это тоже вызвало огромное удивление. А всё потому, считает экс-аналитик ЦРУ, что американские СМИ всё время врут.

НИМА АЛХОРШИД, автор YouTube-канала Dialogue Works: Ларри, начнём с текущей ситуации с украинской армией. Идут разговоры о том, что к концу года могут мобилизовать 200 тысяч человек. Насколько это реалистично?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Завтра я куплю лотерейный билетик и он окажется выигрышным – вот насколько! В случае победы я с радостью поделюсь с вами некоторой суммой! Но, разумеется, я не выиграю и вам ничего не светит... как и украинской армии. Предположим, у них получится набрать ещё 200 тысяч человек. Где их будут подготавливать? Не то, чтобы на территории Украины есть безопасные военные базы, где люди могут находиться и спокойно спать в казармах ночью, зная, что они не погибнут от прилёта, пока спят. Что они могут ходить строем и не стать мишенью для беспилотника. Это абсурд. Если Украина сможет заполучить столько человек, то встаёт вопрос, где их обучать. В Румынии? В Польше? В Германии? В Великобритании? Во Франции? Где-нибудь? Но точно не на Украине.

Тут нужно отдать должное СМИ — в постоянстве им не откажешь! Их подход к Джо Байдену ничем не отличается от их подхода к Украине. «Байден, конечно, голова! Он настолько умён, что его даже на телевикторину «Своя игра» не пускают, поскольку он всё там выиграет! А если он получит главный денежный приз, то больше не будет нашим президентом, ведь он такой потрясающий, такой умный, острота его ума просто поражает!» Они переименуют Премию Эйнштейна в Премию Байдена, ведь Байден куда умнее Эйнштейна. «Он в абсолютно здравом уме и голова у него варит что надо! Он великолепен!» И вдруг в прошедший четверг он едва вменяемый стоит с открытым ртом и несёт ахинею. На что Трамп прямо сказал: «Да я даже не понимаю, что он только что сказал». И потом это подхватили СМИ: «О, Боже! Да он... С ним что-то не так! У него дегенеративное заболевание мозга!»

С Украиной то же самое. «Ух, ВСУ — мощь! Они крушат россиян! Россия в проигрышном положении. Они отступают из Чёрного моря, потому что украинцы топят все корабли и сбивают все самолёты. Они положили как минимум полмиллиона россиян, если не миллион. Да, наверняка миллион. Просто ужас. Тем приходится совершать набеги на тюрьмы и против воли тащить заключённых, большая часть которых всё равно педофилы, в армию [и бросать в бой] безо всякой подготовки. А ещё у Украины самая мощная система ПВО в мире! Мы сбиваем все летящие в нашу сторону ракеты». И вдруг мы видим, как в ходе своего нового наступления российские силы сметают украинцев, как пыль веником! А реакция СМИ? «Боже мой! Что происходит? Как такое возможно?»

Так что да, в постоянстве им не откажешь – этого не отнять. Они оторваны от реальности как в том, что касается Байдена, так и в том, что касается Украины. Они лгут, лгут и лгут. Но со временем наступает предел, и от людей уже не скроешь то, что происходит на самом деле.



Дата публикации 07 июля 2024 года.