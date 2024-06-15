Миршаймер: нет ничего удивительного в том, что США поддерживают нацистов

Ничего удивительного, что Америка помогает «Азову» * и прочим нацистам, считает политолог Джон Миршаймер. Она всегда так делала. Просто раньше умело «маскировала свой стальной кулак бархатной перчаткой». А теперь с этим проблемы. «Поэтому никто нас не воспринимает всерьёз», сетует профессор.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: Вы, профессор Миршаймер, были ошарашены, когда президент Байден и госсекретарь Блинкен разрешили передачу американского военного оборудования батальону «Азов» – этим покрытым татуировками со свастикой протонацистам в рядах ВСУ, которые открыто говорят о своих воззрениях?

ДЖОН МИРШАЙМЕР, политолог-международник, профессор Чикагского университета:

Нет, меня это совсем не удивило. Более того, если вернуться к тому, что происходило после 2014 года, когда мы стали готовить украинские силы, найдутся всевозможные свидетельства того, что мы обучали лиц, подходивших под это описание. Не знаю, тренировали ли мы целые формирования – такие как «Азов» * – но мы определённо готовили индивидуумов, связанных с организациями вроде «Азова». Так что ничего удивительного тут не вижу.

США — безжалостная великая держава. На самом деле, я бы сказал, что все великие державы безжалостны и постоянно занимаются подобным. Естественно, они всё тщательно скрывают. И раньше США отлично умели прикрыть бронированный кулак бархатной перчаткой, но мы утратили былую хватку и сейчас налицо один лишь бронированный кулак. Теперь большинство людей быстро смекает что к чему, когда мы пытаемся натянуть поверх этого кулака бархатную перчатку, и просто не воспринимает нас всерьёз.



Дата публикации 13 июня 2024 года.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.