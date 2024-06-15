У России налаживаются дела в экономике, но мейнстримные западные СМИ этого не замечают, рассказывая об «экономическом крахе» Москвы. Всё дело в том, что они сами оторваны от реальности и погрязли в собственной дезинформации, отмечает в интервью Dialogue Works бывший американский дипломат Чез Фриман.

НИМА АЛХОРШИД, автор канала Dialogue Works: К слову о российской экономике. Всемирный банк более чем вдвое увеличил свой прогноз относительно экономического роста России в 2024 году: повысив [соответствующий показатель] с 1,3 до 2,9. Происходит нечто грандиозное… А европейские и западные лидеры ничего из этого не замечают. Что они делают?

ЧЕЗ ФРИМАН, бывший американский дипломат: В обществах наших стран проблематично обстоят дела с потоком информации. Мейнстримные СМИ несвободны в своих действиях, они транслируют заданную картину событий, опуская нежелательные коррективы.



Так что подобных фактов вы от них не узнаете. Вместо этого имеем огромную машину дезинформации, связанную с властью, которая утверждает, что Россия терпит военный крах и экономический коллапс, что Путин непопулярен и так далее. И это, разумеется, проблематично, ведь когда основываешь свою политику на соображениях, оторванных от реальности, попадаешь в неприятности. И это наш случай…

В экономике России существуют свои проблемы, и я отмечу, что экономист на пост министра обороны был назначен в целях искоренения коррупции и повышения эффективности в оборонном секторе, который в российской экономике стал гораздо важнее, чем прежде.



Дата публикации 13 июня 2024 года.