Экс-дипломат США: западные СМИ живут в мире фантазий, рассказывая о крахе российской экономики
НИМА АЛХОРШИД, автор канала Dialogue Works: К слову о российской экономике. Всемирный банк более чем вдвое увеличил свой прогноз относительно экономического роста России в 2024 году: повысив [соответствующий показатель] с 1,3 до 2,9. Происходит нечто грандиозное… А европейские и западные лидеры ничего из этого не замечают. Что они делают?
Так что подобных фактов вы от них не узнаете. Вместо этого имеем огромную машину дезинформации, связанную с властью, которая утверждает, что Россия терпит военный крах и экономический коллапс, что Путин непопулярен и так далее. И это, разумеется, проблематично, ведь когда основываешь свою политику на соображениях, оторванных от реальности, попадаешь в неприятности. И это наш случай…
Дата публикации 13 июня 2024 года.