Главная цель России демилитаризация Украины, а вовсе не захват территорий, считает экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии полковник Жак Бо. В интервью Dialogue Works он подчёркивает, что под Харьковом российские войска как раз перемалывают ВСУ и воевать там со стороны киевского режима уже почти некому.

ЖАК БО, отставной полковник, экс-сотрудник разведки Швейцарии: Однако необходимо помнить, что основная цель России остается прежней: это демилитаризация Украины. Это означает не просто расширение буферной зоны на сотни километров, но также уничтожение украинских сил на этой территории, что мы и наблюдаем.

Они могли бы очень быстро пройти в тыл и занять пустые зоны, которые конечно же имеются за украинскими оборонительными линиями, но их цель не в этом. Они не хотят захватывать какие-то регионы или территории, они хотят полностью уничтожить военный потенциал Украины.

По этой причине стратегия Запада, который пытается расширить этот конфликт (не просто добиться эскалации, поскольку до сих пор им это не удалось и, скорее всего, не удастся, но по крайней мере не дать конфликту угаснуть), эта стратегия, по сути, лишь даст русским возможность уничтожить больше сил.

Именно это мы сейчас и видим. Возможности Украины становятся всё меньше и меньше. Недавно вступил в силу новый закон о мобилизации, а это означает, что человеческие ресурсы Украины постепенно истощаются, и в какой-то момент они начнут забирать людей с заводов, из вузов и так далее. Кстати, в том, что касается вузов, всё уже началось. Это одно из последствий снижения призывного возраста.

Будущее Украины под угрозой. И именно по этой причине совершенно очевидно, что стратегия Запада состоит не том, чтобы помочь Украине, а в том, чтобы вынудить Россию продолжать сражаться.



Дата публикации 27 мая 2024 года.