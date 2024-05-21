NBC: власти Конго предотвратили госпереворот, организованный американцами

Как минимум шесть человек убито и 50 задержано в результате предотвращения попытки госпереворота в Конго, сообщает NBC. Военные республики отмечают, что лидер переворота Кристиан Маланга был убит охраной президентского дворца. Отмечается, что среди организаторов мятежа были три американца.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Военные Демократической Республики Конго заявляют о предотвращении попытки переворота; при этом сообщается, по крайней мере, о 6 погибших и 50 задержанных.

Подтверждённое Reuters видео нападения внутри президентского дворца транслировалось в Facebook * рано утром в воскресенье предполагаемым лидером этого провалившегося переворота Кристианом Малангой. В один из моментов трансляции Маланга, как предполагается, стоит рядом со своим сыном Марселем, который родился в США и на чьей груди заметен американский флаг.

Кристиан Маланга заявил, что военные ДРК устали от президента. По его словам, президент привёл страну в упадок и должен уйти со своей должности. Однако с должности своей президент не ушёл...



Через несколько часов Кристиан Маланга был убит в ходе перестрелки с охраной президентского дворца. Об этом сообщил представитель вооружённых сил ДРК. Также сообщается, что наряду с Малангой погибли ещё три участника нападения и два сотрудника охраны.



По словам военных ДРК, в попытке переворота участвовали три американца — в том числе сын Маланги, Марсель, который, согласно Associated Press, фигурирует в этом видео, распространённом в сети президентским дворцом. Кроме того президентский дворец распространил другую запись, где показывается как солдаты задерживают ряд неустановленных конголезских мужчин.

ДЖЕЙСОН СТЁРНС, основатель консультативного совета проекта Congo Research Group:

Это была крайне странная попытка взять власть в свои руки... В чём именно заключалась здесь цель — непонятно. Также это свидетельствует об очень плохой организации в том, что касается служб безопасности, служб разведки — ведь в конечном итоге этим людям удалось напасть на президентский дворец и непродолжительное время удерживать его под своим контролем.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Посольство США в воскресенье выпустило предупреждение в области безопасности, и посол США в ДРК Люси Тэмлин заявила следующее...

ЛЮСИ ТЭМЛИН, посол США в ДРК: Мы будем в самой полной мере сотрудничать с властями ДРК по мере того, как они будут расследовать эти преступные действия и привлекать к ответственности любых граждан США, вовлечённых в преступную деятельность.





ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Эта попытка переворота стала ещё одним пятном на репутации для правительства ДРК. Президент Феликс Чисекеди был переизбран на второй срок в декабре, однако оппозиционные партии назвали результат выборов фикцией и потребовали провести их заново. Правительство отвергло обвинения в фальсификации и ответило отказом на призывы провести повторные выборы...



Дата публикации 21 мая 2024 года.



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