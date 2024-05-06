Ларри Джонсон: русские на Украине истребляют не только ВСУ, но и НАТО

Америке придётся пересмотреть политику по Украине, поскольку скоро финансировать там будет некого, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Русские, по его мнению, одерживают победу, но при этом они действуют терпеливо и мыслят стратегически, стремясь уничтожить не только армию ВСУ, но и НАТО.

Вообще, что касается конфликта на Украине и настойчивости администрации Байдена по вопросу об отправке туда дополнительных вооружений, дополнительной помощи, складывается впечатление, что такую политику они собираются проводить, во всяком случае, до окончания президентских выборов в этом году. Если же Байден победит... Я знаю, что вы считаете, что это невозможно... но всё же, если он победит, он продолжит придерживаться той же политики?..

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Они будут вынуждены внести в неё изменения — просто в силу ситуации на местах. Российская армия продвинется до такой степени, что украинская армия будет, по сути, разгромлена. И что тогда финансировать-то? Сейчас они не могут даже выделить достаточно украинских военных для обучения с американскими силами. Вот такой сейчас дефицит, и со временем он не улучшится.

Плохие новости, как говорится, со временем лучше не становятся. С этими событиями здесь наблюдается определённая траектория, и отчасти она начинает приобретать самоисполняющийся характер.

Например, как мы видели во время Второй мировой войны, переломным моментом тогда стала Сталинградская битва — после этого вермахту не удавалось уже продавливать наступления, как они это делали раньше. И последним, так сказать, гвоздём в гроб здесь стала операция «Багратион», которая привела к полному разгрому немецкой армии.

Здесь мы имеем схожую ситуацию. Русские очень терпеливы, и мыслят они здесь не тактически, а стратегически — мол, что́ нужно сделать, чтобы не только уничтожить военный потенциал Украины, но и положить конец опосредованной деятельности НАТО на Украине... и в ходе этого, по сути, разоружить НАТО. Вопрос стоит сейчас так — речь не только об Украине, но и, как я считаю, о разоружении НАТО.



Дата публикации 05 мая 2024 года.