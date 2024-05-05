Telegraph: в Британии фактически легализован угон автомобилей
Угоны автомобилей фактически декриминализированы в Великобритании, поскольку три из четырех случаев остаются нераскрытыми. А полиция тратит до 24 часов, чтобы ответить на звонки жертв, пишет The Daily Telegraph.
Согласно данным Министерства внутренних дел, в 2023 году почти 109 000 преступлений, связанных с кражей автомобилей, остались нераскрытыми, что эквивалентно 298 случаям в день. Это составило 77 % всех зарегистрированных краж автомобилей. Только в трех процентах случаев подозреваемому были предъявлены обвинения или выдана повестка в суд.
При этом полиция тратит до 24 часов на ответы на звонки жертв, поскольку кражам автомобилей не уделяется должного внимания в пользу преступлений «повышенной опасности».
Согласно данным Министерства внутренних дел, полиция не приехала более чем в 70 % случаев кражи автомобилей, несмотря на рост числа инцидентов. При этом зачастую угонщикам не нужны ключи, они взламывают авто с помощью купленных в интернете программ. Всё больше угонов, отмечает The Telegraph, происходят средь бела дня.