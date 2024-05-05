Telegraph: в Британии фактически легализован угон автомобилей

В Великобритании резко возросло число автоугонов, пишет The Daily Telegraph. При этом раскрывается лишь каждый четвёртый случай, а ждать приезда полиции приходится до суток. Да и приезжает полиция лишь в 30 процентов случаев, поскольку её ресурса едва хватает на борьбу с «более опасными преступлениями». Зачастую угонщикам не нужны ключи, поскольку они взламывают замки с помощью специального софта, а угон средь бела дня становится всё более обыденным явлением.

Угоны автомобилей фактически декриминализированы в Великобритании, поскольку три из четырех случаев остаются нераскрытыми. А полиция тратит до 24 часов, чтобы ответить на звонки жертв, пишет The Daily Telegraph.



Согласно данным Министерства внутренних дел, в 2023 году почти 109 000 преступлений, связанных с кражей автомобилей, остались нераскрытыми, что эквивалентно 298 случаям в день. Это составило 77 % всех зарегистрированных краж автомобилей. Только в трех процентах случаев подозреваемому были предъявлены обвинения или выдана повестка в суд.



При этом полиция тратит до 24 часов на ответы на звонки жертв, поскольку кражам автомобилей не уделяется должного внимания в пользу преступлений «повышенной опасности».

По словам парламентария от Либерально-демократической партии Алистера Кармайкла, угон автомобилей фактически легализован.



«Тысячам преступников все сходит с рук, и вина за это лежит на правительстве», — заявил он. — «Жертвы автомобильных краж в отчаянии, они уверены, что они никогда не добьются справедливости. Подавляющее большинство дел остаются нераскрытыми, и люди часами ждут появления полиции».



Согласно данным Министерства внутренних дел, полиция не приехала более чем в 70 % случаев кражи автомобилей, несмотря на рост числа инцидентов. При этом зачастую угонщикам не нужны ключи, они взламывают авто с помощью купленных в интернете программ. Всё больше угонов, отмечает The Telegraph, происходят средь бела дня.