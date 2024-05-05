Sky News: украинский аудит выявил кражу почти $500 тысяч из фонда восстановления

В киевском пригороде Бородянка аудиторы недосчитались почти $500 тысяч, выделенных на восстановление посёлка, пишет Sky News. Установка новых окон произошла только на бумаге, а некоторые материалы закупались по завышенным ценам.

Государственная аудиторская служба Украины заявила об «исчезновении» около $498 тыс. из фондов на восстановление разрушенного посёлка Бородянка, сообщает Sky News. Раньше в этом пригороде Киева проживало 12 тыс. человек, однако он сильно пострадал в начале конфликта.

На восстановление посёлка направили деньги, однако аудит в городском совете выявил существенные расхождения, связанные с металлопластиковыми окнами. По бумагам они уже установлены, однако на деле этого не случилось.

Аудиторы обнаружили и другие убытки: некоторые материалы закупались и устанавливались по завышенным в сравнении с рыночными ценам.