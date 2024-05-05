Sky News: украинский аудит выявил кражу почти $500 тысяч из фонда восстановления

12:03
Депутат Хамзаев подготовил обращение в Минюст для признания Чубайса иноагентом
Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев подготовил в Минюст России обращение для признания экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса иноагентом.
11:56
Фернандес: «Динамо» обязано до конца бороться за чемпионство
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказал мнение, что столичный клуб должен бороться за чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
11:47
Иран планирует начать строительство ядерного реактора АЭС «Карун»
Иран намерен начать осенью строительство «ядерного острова» АЭС «Карун», заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
11:41
Таранов: «Краснодар» психологически не готов стать чемпионом России
Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов высказал мнение, что краснодарский клуб не сможет выиграть РПЛ в текущем сезоне.
11:30
Радимов: руководство «Пари НН» рискует, пригласив Илича
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о назначении Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».
11:28
TikTok удалил более тысячи запрещённых материалов по требованиям Роскомнадзора
Соцсеть TikTok с 2023 года удалила более 1 тыс. запрещённых публикаций, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.
11:12
Более 380 жилых домов подтоплено в Тюменской области
Более 380 жилых домов в Тюменской области остаются под водой из-за паводка, но уровень реки Ишим продолжает снижаться в окрестностях сёл Ильинка и Абатское, сообщили в МЧС России.
11:12
Глебов: не удивлюсь, если в РПЛ появится новый чемпион
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
10:57
Восстановление боксёра Бетербиева займёт не менее трёх месяцев
В команде чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета, Международной боксёрской федерации и Всемирной боксёрской организации в полутяжёлом весе Артура Бетербиева сообщили, что восстановление спортсмена после травмы займёт не менее трёх месяцев.
10:55
Рогов: объявлением Зеленского в розыск ему послали чёткий сигнал
Объявлением МВД России Владимира Зеленского в розыск ему послали чёткий сигнал о том, что переговоры с ним вести никто не планирует, так как в стране его считают преступником, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
10:42
Украина попросила МОК отстранить российских гребцов от олимпийской квалификации
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать российских гребцов к олимпийскому отборочному турниру.
10:37
WSJ: кредиторы потребовали от Украины начать выплаты по госдолгу — грозит дефолт
Иностранные держатели облигаций планируют надавить на Украину, чтобы власти начали выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
10:30
Садулаев: если попаду на Олимпиаду, болельщики увидят другого Абдулрашида
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев высказался о своём возможном участии на Олимпийских играх в Париже.
10:23
Агент Гаича: прогресса в переговорах с ЦСКА пока нет
Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гаича, высказался о будущем своего клиента.
10:16
В четырёх регионах Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги объявили в четырёх регионах Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
10:12
«Ахмат» хочет оставить Адиева главным тренером на следующий сезон
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем тренера Магомеда Адиева в грозненском клубе.
09:59
Рогов: село Работино перешло в серую зону
Село Работино перешло в серую зону, враг его больше физически не контролирует, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
09:53
Ян восхитился выступлением Альдо на UFC 301
Российский боец ММА Пётр Ян высказался о победе бразильца Жозе Альдо на турнире UFC 301.
09:42
РИА Новости: ликвидированный в Ленобласти диверсант был связан с делом «Крокуса»
Ликвидированный в Ленобласти диверсант был причастен к делу о теракте в «Крокус Сити Холле» .
09:37
Геркус: очевидно, что чемпионская гонка «Краснодаром» проиграна, остаться бы в медалях
Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус высказал мнение, что «Краснодар» завершил чемпионскую гонку в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
09:24
Мартино: Месси совершил нечто историческое
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался об игре форварда Лионеля Месси в матче с «Нью‑Йорк Ред Буллз».
09:20
Путин выразил признательность патриарху Кириллу за служение на благо Отечества
Президент России Владимир Путин в поздравлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи поблагодарил его за служение на благо Отечества.
09:13
Самсонов — о вылете от «Бостона»: тяжело так заканчивать сезон
Российский вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов высказался о поражении от «Бостон Брюинз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:10
Путин поздравил россиян и православных христиан с праздником Пасхи
Президент России Владимир Путин поздравил россиян и православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения.
09:05
Алейник: Литва финансирует боевиков для свержения власти в Белоруссии
Литва поддерживает военизированные формирования, в том числе финансово, которые хотят свержения власти в Белоруссии, заявил глава МИД республики Сергей Алейник.
08:57
На Украине признали, что граждане бегут из страны через границу с Молдавией
Украинцы пытаются покинуть пределы страны через транзитную дорогу в Одесской области, которая идёт через село Паланка в Молдавии, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире украинского телеканала «Рада».
08:55
ESPN: Бивол вместо Бетербиева проведёт поединок с ливийцем Зинадом
Стало известно, с кем проведёт свой следующий поединок чемпион мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) и Международной боксёрской организации (IBO) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол.
08:42
Месси прокомментировал разгромную победу над «Нью-Йорк Ред Буллз»
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о победе своей команды над «Нью-Йорк Ред Буллз».
08:38
Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали удары дронами в Херсонской области
ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области, заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
08:33
Пять передач и гол Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Ред Буллз»
«Интер Майами» победил «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).
08:22
Альварес победил Мунгию и остался абсолютным чемпионом мира
Мексиканский боксёр Сауль Альварес одержал победу над соотечественником Хайме Мунгией в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
08:21
Военная хроника сообщила о работе «Гераней» по целям в Днепропетровской области
Военная хроника сообщила о работе дронов «Герань» в Днепропетровской области.
08:14
«Торонто» с Самсоновым проиграл «Бостону» и выбыл из плей-офф НХЛ
«Торонто Мэйпл Лифс» уступил «Бостон Брюинз» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:11
Адвокат Третьяков заявил, что у Чекалиных нет задолженностей перед ФНС
У блогеров Артёма и Валерии Чекалиных нет задолженностей перед ФНС России, заявил адвокат Константин Третьяков.
08:03
Пантожа победил Эрцега на UFC 301 в Бразилии и сохранил чемпионский титул
Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории бразилец Александр Пантожа победил австралийца Стива Эрцега.
07:58
Подполье: ВС России ударили по складу в районе Новой Баварии в Харькове
Вооружённые силы России нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новой Баварии в Харькове.
07:53
Захарова: Россия ответит на враждебные действия прибалтов асимметричными мерами
Москва ответит на враждебные действия прибалтов асимметричными мерами в экономической и транзитной сферах.
07:41
Захарова: из-за враждебной линии стран Прибалтики разорваны все межгосударственные связи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из-за враждебной линии стран Прибалтики разорваны все межгосударственные связи с Россией.
07:19
Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо
Экс-президент США Дональд Трамп сравнил администрацию американского лидера Джо Байдена с гестапо.
07:03
КНР с 5 по 12 мая проведёт военные учения в северной части Жёлтого моря
Китай с 5 по 12 мая проведёт военные учения в северной части Жёлтого моря.
06:44
«Рёнхап»: Южная Корея примет участие в киберучениях под руководством США
Командование киберопераций Южной Кореи примет участие в многонациональных киберучениях под руководством США на фоне растущих угроз безопасности со стороны Северной Кореи.
06:31
Депутат Рады: в офисе Зеленского паника из-за провалов ВСУ и недовольства граждан
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что в офисе Владимира Зеленского началась паника из-за проблем на фронте и недовольства населения.
06:14
FT: США выдвинули Саудовской Аравии условие для подписания оборонного соглашения
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что США подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией, только если она согласится на нормализацию отношений с Израилем.
06:04
Yle: МИД Финляндии обвиняет Россию в сбоях GPS в районе Финского залива
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила о причастности России к помехам GPS в районе Финского залива.
06:00
Врач Кашух: на Пасху здоровому взрослому человеку лучше съесть не более трёх яиц
Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, рассказала RT, в каком количестве можно есть пасхальные куличи и яйца.
05:30
Россиян предупредили об опасной плесени, которая может быть в кондиционерах
Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал в беседе с RT, как неправильное использование и отсутствие ухода за кондиционером могут отразиться на здоровье человека.
05:24
Глава Минэнерго Галущенко: ветер и солнце помогают Украине избежать блэкаутов
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергия ветра и солнца помогает избежать блэкаутов.
05:14
Чичерина выступила с концертом перед бойцами в зоне СВО
Российская рок-певица Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих ЦВО в зоне проведения спецоперации на Авдеевском направлении.
05:06
Расчёты ЗУ-23-2 ВДВ России уничтожили над Херсонской областью БПЛА Warmate
Бойцы подразделения противовоздушной обороны российских десантников из состава группировки войск «Днепр» уничтожили в небе над Херсонской областью ударный беспилотник Warmate ВСУ.
05:03
Истребители Су-30СМ не позволяют авиации ВСУ взлетать с аэродромов базирования
Многоцелевые истребители Су-30СМ, выполняя задачи по патрулированию в зоне спецоперации, не позволяют авиации ВСУ взлетать с аэродромов базирования.