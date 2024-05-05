Для Украины у Запада нет никакого плана «Б», считает экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, ни США, ни НАТО не будут вводить войска на Украину. Западу пора очнуться и взглянуть правде в глаза.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер разведки морской пехоты США: Нет, никакого плана «Б» не существует. Давайте без глупостей. Америка никогда не отправит войска на Украину, НАТО никогда не отправит войска на Украину, ведь этот шаг обернётся мгновенной смертью.

НАТО не обладает достаточным потенциалом для того, чтобы перебросить на Украину существенное количество сил и средств. На доставку туда одной бригады у Франции уйдут месяцы, и эти пять тысяч человек погибнут там за неделю. И поддержать их будет нечем. Что мы отправляем на Украину? Это же какая-то запредельная глупость. Мир должен опомниться: для Украины нет никакого плана «Б» — это факт.

Её ждёт печальный конец – и это благодаря Западу. Все эти страдания можно прекратить сегодня же, если сдаться. Только без предварительных условий… Говорят, вот, о какой-то мирной конференции в Швейцарии… Что там обсуждать? Без участия России никакой мирной конференции быть не может. Так ведь? Что там пытается сформулировать Европа? Условия, на которых завершится конфликт? Завершится он только тогда, когда Россия скажет: «Всё».

Только её голос и значим. Так что вопрос здесь такой: «Вы хотите по-хорошему или по-плохому?» По-хорошему – это сдаться сейчас, сберечь жизни людей, сохранить инфраструктуру. По-плохому – это России уничтожить Украину. Других вариантов нет. Россия ясно дала понять, что когда она доведёт дело до конца, режима Зеленского не будет.

Россия ясно дала понять, что у Западной Украины будет иная политическая конфигурация, отличная от текущей, что с ультранационалистами и бандеровцами будет покончено, что на территории Украины не дадут уцелеть каким-либо остаткам неонацистской идеологии. Если украинцы грамотно разыграют свои карты, Россия, возможно, позволит им оставить себе Одессу и Харьков. Но это только при условии, что Украина перейдёт к формату суверенного государства, включённого в политический и экономический союз с Россией и Белоруссией.



Дата публикации 03 мая 2024 года.