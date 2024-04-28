NBC: ждать врача многим американцам приходится месяцами — и ситуация вряд ли изменится к лучшему

В США участились случаи, когда пациентам приходится ждать приёма у врача месяцами, сообщает NBC. Как отмечает телеканал, это связано с бумажной волокитой, которой вынуждены заниматься медработники, а также профессиональным выгоранием, в результате которого многие врачи увольняются. По оценкам, к 2036 году в США будет не хватать 86 тысяч врачей, а стареющее население означает, что пациентов будет только больше.

Когда несколько лет назад четырёхлетняя Чарли Риз заболела редким и потенциально смертельным аутовоспалительным заболеванием, по словам её матери Меган, ждать приёма у врача рядом с их домом в Колорадо надо было 6–9 месяцев.

ДАНА ГРИФФИН, корреспондент NBC News: Должно быть, это мука для матери, которая просто хочет, чтобы её дочь выжила…



МЕГАН: Да, это было страшно. Такое заболевание поддаётся лечению, если вам поставили диагноз, но вы не можете попасть на приём к врачу, чтобы его поставить.



Однако Меган отказ не приняла и, наконец, попала на приём в Бостоне, за две тысячи миль от дома.



МЕГАН: Я была в отчаянии. Я не собиралась терять свою дочь.

Она такая не одна: задержки в том, что касается большей части записей к врачу, достигли рекордного уровня, и ситуация лишь ухудшается. По последним данным, в 15 крупнейших городах страны для нового пациента ожидание приёма терапевта занимает около 26 дней, кардиолога — столько же, а акушера-гинеколога — месяц или более. Доктор Илана Юркевич из медицинского центра при Стэнфордском университете называет это общенациональным кризисом.



ДАНА ГРИФФИН: Почему пациентам приходится так долго ждать, чтобы попасть на приём к врачу?



ИЛАНА ЮРКЕВИЧ, врач: Мы наблюдаем такую тенденцию в каждой клинике: первичной медицинской помощи и специализированных клиниках по всей стране. Время врача отнимают административные задачи. Врачи тратят время на заполнение электронных медицинских карт, бумажную работу, взаимодействие со страховыми компаниями.

Подобное выгорание — составляющая этого «идеального шторма», в результате которого многие врачи увольняются. По оценкам, к 2036 году в США будет не хватать 86 тысяч врачей, а стареющее население означает, что пациентов будет больше. Что же делать, если вам необходима медицинская помощь, но вы не можете ждать?

Эксперты советуют обратиться к другому специалисту из группы вашего врача, например к практикующей медсестре, попросить внести вас в список ожидания на случай отмены приёма другого пациента или обратиться в центр неотложной помощи.



ДАНА ГРИФФИН: Это то, на что вы подписывались?

ИЛАНА ЮРКЕВИЧ: Это не то, на что я подписывалась. Мне кажется, до прихода в медицину я не до конца понимала масштабы проблемы, но такова реальность, к которой я приспособилась, потому что люблю свою работу.



Пациенты борются за [здоровье], а врачи отчаянно пытаются удовлетворить спрос.



Дана Гриффин, NBC News.



Дата публикации 28 апреля 2024 года.