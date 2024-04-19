NBC: Гонконг лишат «неоновой визитной карточки» ради безопасности

Ещё в 2016 году в Гонконге насчитывалось порядка 150 тысяч неоновых вывесок, которыми так славится этот город, — для него они душа и сердце. Теперь же их осталось всего около 500. По новому закону вывески демонтируют ради обеспечения безопасности: власти опасаются, что их может сорвать тайфуном.

Для многих они — душа и сердце Гонконга. Неоновые вывески: уже не одно десятилетие они изумляют туристов своим ослепительным светом и, заливая город богатой палитрой цветов, рекламируют всё на свете: от домашней утвари до услуг парикмахера…

Но теперь, по новым правилам безопасности, неоновым огням Гонконга суждено погаснуть. Власти опасаются, что старые вывески может сорвать тайфун, и многие из них велели демонтировать.

В заведении Hop Hing Hot Pot об утрате вывески говорят с горечью. Она провисела 30 лет. «Наша неоновая вывеска обозначала энергию нашей семьи, — пояснил повар Ван Сулун. — Мы лишились бесспорно важной части нашей культуры. Неоновые огни — это визитная карточка Гонконга».

Первые ростки неоновых джунглей появились здесь в 50-е, в годы послевоенного процветания; впоследствии они стали для мира источником вдохновения. Они подарили киберпанковый антураж фильму «Бегущий по лезвию», на их фоне происходят события фильма «Доктор Стрейндж» от студии Marvel.

По оценкам экспертов, в 2016 году в Гонконге насчитывалось порядка 150 тысяч неоновых вывесок. Осталось менее пятисот.

Некоторые неисправные экземпляры попадают сюда. Своим спасением они обязаны людям из организации Tetra Neon Exchange.

КАРДИН ЧАН: Мне в голову пришла безумная идея: «Может, нам объединить усилия, чтобы всё это не оказалось на свалке? Как всё это устроить, не знаю. Но может, что-нибудь получится?»

Глава организации Кардин Чан говорит, что теперь вывески экспонируются как произведения искусства и помогают рассказать о прошлом Гонконга.

КАРДИН ЧАН: Изучая их вблизи, словно собираешь их истории.

Путь каждой из знаменитых гонконгских вывесок начинается в мастерской. Но сейчас, когда городские огни гаснут, меньше становится и таких мастерских.

«Я начал работать в этом бизнесе в самое неподходящее время», — говорит неоновых дел мастер Джайв Лау. Но если любишь своё занятие и работаешь в удовольствие, можно удержаться на плаву.

Стеклянные трубки светятся разным цветом в зависимости от цвета стекла и закачиваемого внутрь газа. И хотя спрос на неоновые вывески остаётся, он заметно снизился: многие заведения переходят на более дешёвые светодиоды или предпочитают рекламу онлайн, а не на улице.

КАРДИН ЧАН: Это неизбежный процесс. Ничто не может оставаться неизменным: всё со временем развивается и эволюционирует. Неон не исключение.

Дженис Мэки Фрейер, NBC News, Пекин.



Дата выхода в эфир 16 апреля 2024 года.