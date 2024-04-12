Некоторые европейские страны, включая Германию, движутся к коллапсу, считает экс-сотрудник швейцарской разведки Жак Бо. Они хотят улучшить отношения с Китаем, при этом объявляя его врагом, и способствовали его сближению с Россией. Движение по спирали вниз продолжится, пока в ЕС не осознают реальность, отмечает эксперт.
ЖАК БО, экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии: Такова, вероятно, судьба Европы, и впереди, наверное, коллапс. Германия точно движется к краху. Сейчас в Китай направляется делегация со всеми руководителями ведущих немецких компаний, то есть в Германии сильно заинтересованы в улучшении отношений с Пекином. Но проблема в том, что Евросоюз и НАТО провозгласили Китай врагом!
Мы сами себя загнали в ситуацию, когда вокруг повсюду враги. Чрезмерно поверхностным было полагать, будто мы можем пытаться подталкивать Россию к краху, не провоцируя при этом улучшения российско-китайских отношений. Почему мы об этом не подумали? Помню, как рассуждали эти эксперты по Китаю: «Ну, Китай ведь Россию ненавидит. А Россия ненавидит Китай. У них много разногласий, устойчивых отношений у них быть не может». А последние два года наблюдалось диаметрально противоположное!
Итак, от неверных оценок мы идём к неверным оценкам, и те ведут нас к новым неверным оценкам — и так далее, за одним следует другое. Я считаю, мы движемся по нисходящей спирали — если никто не попытается вернуться к действительности.
Заявление главы Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о «террористической деятельности», которой якобы занимается Московский патриархат, — театр абсурда. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на выход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на замену на 89-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Ливерпулем».
ФСБ опубликовала видеозапись задержания группы членов организованной преступной группы бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, похитивших около 2,8 млрд рублей.
Рассуждения о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений бессмысленны, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Вариант, при котором в Европейский союз сперва войдёт подконтрольная Кишинёву территория Молдавии, а позже присоединится Приднестровье, допустим. Об этом сообщил посол объединения в республике Янис Мажейкс.
Против Дарьи Богдановой, правнучки героя Советского Союза лётчика Валерия Чкалова, предложившей нанести ядерный удар по России, возбудили уголовное дело за призывы к терроризму. Об этом сообщил источник RT.
Россия рассматривает в качестве угрозы использование коммерческих спутников для ведения боевых действий, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Московский патриархат могут признать террористической организацией в Эстонии. С соответствующим предложением к рийгикогу, парламенту страны, намерен обратиться глава Министерства внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс.