ABC News: на Мадонну подали в суд за задержку концерта

На суперзвезду Мадонну подали в суд за то, что концерт 13 декабря начался с задержкой на два часа, сообщает ABC News. Двое мужчин купили билеты и рассчитывали, что представление начнётся в 20:30, однако певица появилась на сцене ближе к 23 часам. Они утверждают, что пострадали из-за недостоверной информации и были вынуждены оплачивать частный транспорт домой.

Теперь о другом судебном процессе, на этот раз сосредоточенном на поп-иконе Мадонне. Она расплачивается за свои поступки. На суперзвезду подали в суд за то, что недавний концерт начался с задержкой более чем два часа.

Двое мужчин купили билеты на её концерт 13 декабря в Barkley Center в рамках тура Celebration. Фанаты дорожили теми билетами, по которым шоу должно было начаться в 20:30. Но всё оказалось не так просто. Мадонна появилась на сцене только ближе к 23 часам.

Теперь мужчины заявляют, что доступ к правообладателям был ограничен, потому что концерт закончился после часа ночи. И они хотят поделиться этой информацией, потому что были вынуждены оплачивать частный транспорт. В итоге иск направлен на взыскание неуказанного ущерба.

Я не знаю, как наш юридический обозреватель Шанна Ллойд может не смеяться прямо сейчас. Давай же, Шанна! Это вступление потребовало большой работы и долгих исследований от Андрэ, который, очевидно, обожает Мадонну. Спасибо! Она смеётся.

ШАННА ЛЛОЙД, обозреватель: Извини, Кира.

Хорошо, я не буду заставлять тебя называть какие-то песни, но давай уже перейдём к делу. Имеет ли этот аргумент от имени тех двух мужчин здесь какую-либо юридическую силу?

ШАННА ЛЛОЙД: Знаешь, что интересно, Кира, когда первый раз слышишь эту историю, то думаешь про поздний концерт и как это всё можно провернуть. Но, по сути, они утверждают, что это была ложная и вводящая в заблуждение торговая сделка. Им продавали концерт, на который они, возможно, не купили бы билет, если бы знали о двухчасовой задержке.





И по законам Нью-Йорка это считается обманной торговой практикой, если они полагались на информацию, а затем можно показать, что они понесли ущерб из-за того, что этого не произошло. Так что, если подумать, это должно быть действительно интересно.

Дата выхода в эфир 19 января 2024 года.