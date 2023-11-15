SCMP: попытки властей убрать бездомных из Сан-Франциско перед саммитом АТЭС вызвали критику и насмешки

Историческая встреча лидеров стран АТЭС в Сан-Франциско побудила местные власти принять меры по наведению порядка, чтобы попытаться показать город с лучшей стороны. В частности, центральные улицы решено было наконец очистить от бездомных. Однако это вызвало массу критики и насмешек как внутри США, так и за рубежом, причём китайские СМИ и пользователи соцсетей тоже не остались в стороне, пишет South China Morning Post.

Власти Сан-Франциско подверглись насмешкам из-за того, что накануне проведения саммита АТЭС они решили наконец выселить бездомных, заполонивших центральные улицы города, чтобы они не попадались на глаза высокопоставленным гостям международного саммита. Проблема бездомных стала мишенью для правых СМИ в США, которые осудили действия местных властей и те методы, которые были использованы. Однако это не прошло и мимо внимания иностранных комментаторов, пишет Эдуардо Харамильо в статье для South China Morning Post.



На саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на этой неделе в городе собралось больше мировых лидеров, чем когда-либо ранее с 1945 года, когда полсотни высокопоставленных лиц проводили встречу, посвящённую основанию Организации Объединённых Наций, поясняется в статье. Поэтому знаменитый американский город у залива изо всех сил пытается показать себя с лучшей стороны.



Историческая встреча лидеров АТЭС и представителей международного бизнеса послужила толчком к кампании по благоустройству: власти Сан-Франциско начали чистить улицы и наводить порядок в городе. Они также убрали лагеря бездомных с центральных улиц и привлекли тысячи сотрудников для охраны территории вокруг Центра Москоне, где проходят переговоры мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена и его китайского коллеги Си Цзиньпина, поясняется в статье.



Более 1000 членов Калифорнийского дорожного патруля выстроились вдоль улиц в центре Сан-Франциско. Кроме того, там были возведены металлические заграждения, которые тянутся вдоль нескольких кварталов, чтобы помочь контролировать потоки пешеходов и обеспечить безопасность. Но несмотря на все эти меры, даже во вторник, за день до запланированной встречи Байдена и Си Цзиньпина, в этом районе всё ещё были бездомные, отмечает автор.



По официальным данным, в 2022 году в Сан-Франциско насчитывалось около 7750 человек, не имеющих крыши над головой. Причём 57% из них проживали за пределами официально санкционированных приютов. Эта проблема напрямую связана и с распространением наркотиков в данном районе, говорится в статье: на площади ООН в Сан-Франциско, расположенной примерно в 1,6 км от Центра Москоне, ежегодно с 2018 по 2022 год сообщалось о большем количестве случаев передозировки, чем в любом другом квартале города.



Городской департамент по делам бездомных и жилищного строительства Сан-Франциско заявил, что не планирует расширять вместимость приютов на время саммита АТЭС, однако выделит средства на создание 300 новых мест для размещения бездомных с приближением зимы. В свою очередь, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом — возможный будущий кандидат в президенты, который посетил Пекин в октябре и встретился с Си Цзиньпином, — также затронул этот вопрос на пресс-конференции в начале этого месяца.



«Я знаю, что люди говорят: «Они просто наводят здесь порядок, потому что в город приезжают все эти модные лидеры». Это правда, потому что это так и есть», — сказал Ньюсом. Однако он также заявил, что нынешнее переселение бездомных было осуществлено в рамках более масштабного проекта «Чистая Калифорния», благодаря реализации которого с 2021 года в штате уже было расселено около 3300 лагерей.



Проблемы, связанные с центральными кварталами в Сан-Франциско, за последние месяцы стали излюбленной мишенью для правых СМИ в Соединённых Штатах. Они называют рост бездомности и незаконного употребления наркотиков «побочными продуктами либеральной политики» в городе, которым сейчас управляют демократы, поясняется в статье.



Местные активисты в Сан-Франциско также выступали с требованиями, чтобы огромные средства, потраченные на организацию международного саммита в городе, вместо этого пошли бы на помощь маргинализированным сообществам. Джоэма Сантос уверена, что жители города не получат никакой выгоды от спонсорских соглашений, заключённых для финансирования мероприятия на общую сумму $20 млн. Как она написала в своём блоге, эти сделки «принесут пользу только политической элите и богатым».



В то же время Памела Холмон, исполнительный директор городского проекта помощи бездомных Homeless Connect, заверила, что город «предоставил множество возможностей и множество путей к дополнительным ресурсам» для тех, кто был обнаружен на улице. «Каждому, кто находился в лагере, были предложены услуги доступа к приюту непосредственно командой экстренного реагирования города и округа Сан-Франциско», — заявила она.



Все эти проблемы не ускользнули от внимания и зарубежных критиков, отмечается в статье. По мере приближения саммита АТЭС китайские государственные СМИ, которые часто используют негативные зарубежные примеры для сравнения, также начали высмеивать социальные проблемы города, сообщается в статье. Китайские комментаторы в соцсетях также активно присоединились к критике, призывая американские власти выделить средства для помощи населению.



В то же время Пекин и сам предпринимал усилия в 2014 году, чтобы добиться лучших результатов в борьбе со смогом в преддверии собственного саммита АТЭС. И хотя в Китае власти не сталкиваются с такой же ожесточённой общественной реакцией, которую испытывают американские политики, однако в их адрес поступала косвенная критика в соцсетях, пользователи которых призывали сохранить идеальные условия, созданные для иностранцев при помощи дополнительных мер по борьбе с загрязнениями, и для местных жителей, заключает автор.