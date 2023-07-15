NDTV: на встрече с Макроном Моди выступил за дипломатическое урегулирование украинского конфликта

Премьер-министр Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже обсудили российско-украинский конфликт и его влияние на развивающиеся страны, сообщает NDTV. Как передаёт издание со ссылкой на заявление главы индийского МИД, Моди — главный сторонник дипломатического урегулирования кризиса между Москвой и Киевом.

Премьер-министр Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже подробно обсудили российско-украинский конфликт и его влияние на развивающиеся страны, сообщает NDTV со ссылкой на заявление главы индийского МИД Витая Кватра.

Как подчеркнул секретарь по международным делам, Моди, «пожалуй, является самым решительным сторонником урегулирования российско-украинского конфликта посредством дипломатического диалога».

Кватра отметил, что оба лидера высоко оценили и по-дружески восприняли позицию друг друга. Главы Индии и Франции также обсудили, «какое влияние оказывает этот конфликт на развивающиеся страны, усугубляющие проблемы продовольственной безопасности, и растущую неопределённость, которую он создаёт для энергетической безопасности».

В частности, обсуждался вопрос проблем с экспортом удобрений, «которые могут превратиться в проблемы продовольственной безопасности завтра». «Все эти вопросы стали предметом всестороннего разговора между двумя лидерами, и они поделились своей точкой зрения», — добавил глава МИД Индии.