NDTV: на встрече с Макроном Моди выступил за дипломатическое урегулирование украинского конфликта

20:55
Военкор RT показал работу вертолётов Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО
Военкор RT Arabic Саргон Хадая показал, как вертолёты Ка-52 «Аллигатор» уничтожают технику ВСУ на линии соприкосновения.
20:54
Семак назвал эмоциональную реакцию Клаудиньо на замену рабочим моментом
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не видит проблемы в слишком эмоциональной реакции Клаудиньо на замену в матче за Суперкубок России по футболу с московским ЦСКА.
20:51
Metaratings: Карраскаль хотел перейти в «Спартак», но клуб отказался от трансфера
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль хотел перебраться в «Спартак» в летнее трансферное окно.
20:41
Украинские военные обстреляли Донецк
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские военные обстреляли Донецк
20:38
Чистяков — о Суперкубке: молил Бога, чтобы серия пенальти скорее закончилась
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу.
20:31
Карасёв считает, что с фанатами на трибунах Суперкубок стал более привлекательным
Главный арбитр матча за Суперкубок России по футболу Сергей Карасёв дал понять, что ему очень понравилась атмосфера и присутствие активных болельщиков на игре между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» в Казани.
20:30
В США анонсировали переговоры Джона Керри с чиновниками из КНР
Спецпосланник президента США по вопросам климата, бывший госсекретарь страны Джон Керри проведёт переговоры со спецпредставителем КНР по климату Се Чжэньхуа и другими чиновниками.
20:25
Футболисты ЦСКА поблагодарили болельщиков за поддержку после поражения в Суперкубке
Игроки ЦСКА подошли поблагодарить своих фанатов за поддержку после поражения в матче за Суперкубок России от «Зенита».
20:21
Нетаньяху заявил из госпиталя, что чувствует себя хорошо
Находящийся в госпитале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя хорошо после недомогания.
20:17
Сёмин: ЦСКА сможет бороться за чемпионство с «Зенитом» в сезоне-2023/24
Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин считает, что московский ЦСКА является одним из главных претендентов в борьбе за золотые медали национального чемпионата сезона-2023/24.
20:12
Кержаков пошутил о бутылке за воротами во время серии пенальти в Суперкубке
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о бутылке за воротами во время серии пенальти в матче за Суперкубок России по футболу с ЦСКА.
20:08
Помощница Ивана Краско: всё самое страшное позади
Помощница актёра Ивана Краско Дарья Пашкова в беседе с RT поделилась информацией о состоянии здоровья артиста.
20:05
Алаев назвал Ренана мастером после решающего пенальти в Суперкубке России
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о победе «Зенита» над ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу.
19:56
Режиссёр «Титаника» Кэмерон опроверг слухи о съёмках сериала про батискаф «Титан»
Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон, который снял фильм «Титаник», опроверг информацию о своём участии в съёмках сериала про затонувший неподалёку от лайнера батискаф «Титан».
19:56
Семак — о Суперкубке: игра забудется, а результат останется
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе команды над ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу.
19:56
Дюков: ЦСКА и «Зенит» показали качественный футбол в матче за Суперкубок
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поблагодарил руководство Республики Татарстан за прекрасную организацию матча за Суперкубок, а столичный ЦСКА и петербургский «Зенит» за красивую игру.
19:55
Пашинян и Алиев договорились активнее решать рассмотренные на встрече в Брюсселе вопросы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать работу по решению рассмотренных в бельгийской столице вопросов.
19:48
Семерым обвиняемым в покушении на Собчак и Симоньян предъявили обвинение в хулиганстве
Семерым обвиняемым в покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак предъявили обвинение в хулиганстве, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
19:44
Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом.
19:43
Федотов: ЦСКА должен был обыграть «Зенит» в основное время в Суперкубке
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов считает, что армейцы были очень близки к победе над петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России по футболу в Казани.
19:43
Семак стал самым титулованным тренером в истории Суперкубка России
«Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу.
19:40
Один из подозреваемых в подготовке покушения на Маргариту Симоньян ранее уже был судим
Один из подозреваемых в подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян ранее уже был судим.
19:40
«Ахмат» разгромил ставропольское «Динамо» в товарищеском матче
«Ахмата» нанёс поражение ставропольскому «Динамо» в товарищеском матче в рамках подготовки к старту в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
19:36
В Подмосковье грузовик столкнулся с 15 автомобилями
Грузовик столкнулся с 15 автомобилями в Подмосковье на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь».
19:31
Акинфеев проиграл вторую серию пенальти за всю карьеру
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев во второй раз в карьере проиграл серию пенальти.
19:29
В Подмосковье подросток на отцовской машине сбил четырёх человек
В подмосковных Химках подросток за рулём отцовского автомобиля въехал в остановку и сбил четырёх человек.
19:24
Milliyet: иностранцам запретили выдавать ВНЖ во всех районах Стамбула
Власти Турции запретили выдавать иностранцам ВНЖ во всех районах Стамбула за исключением некоторых случаев.
19:23
«Зенит» в восьмой раз выиграл Суперкубок России по футболу
«Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу.
19:21
«Зенит» обыграл ЦСКА и завоевал Суперкубок России по футболу
«Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче за Суперкубок России по футболу.
19:19
Чемпион Евролиги Фридзон покинул баскетбольный «Зенит»
Семикратный чемпион Единой лиги ВТБ по баскетболу Виталий Фридзон и петербургский «Зенит» приняли решение прекратить рабочие отношения.
19:15
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины
Воздушная тревога объявлена в нескольких украинских областях.
19:10
Суд арестовал фигурантов дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян
Басманный суд Москвы отправил под стражу семерых фигурантов дела о подготовке покушений на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.
19:09
ЦСКА и «Зенит» определят победителя в Суперкубке в серии пенальти
ЦСКА и «Зенит» не выявили победителя в основное время матча за Суперкубок России по футболу.
19:03
Российская система ПВО сбила ракету над Токмаком
Российская система ПВО сбила ракету над Токмаком в Запорожской области, сообщили в оперативных службах региона ТАСС.
18:55
Ольховский: Дёмин является сильнейшим юниором России и одним из лучших в мире
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход 17-летнего российского теннисиста Ярослава Дёмина в финал юниорского Уимблдона-2023.
18:53
Площадь сгоревших территорий от лесных пожаров в Канаде достигла 10 млн га
Межправительственный центр лесных пожаров Канады заявил, что площадь сгоревших территорий от природных возгораний в стране достигла 10 млн га.
18:45
Канцелярия Нетаньяху сообщила, что у политика диагностировали обезвоживание
Анализы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в норме, первичный диагноз — обезвоживание, сообщили в канцелярии израильского политика.
18:40
Клаудиньо после замены в Суперкубке ушёл в подтрибунное помещение
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо был заменён во втором тайме матча за Суперкубок России по футболу с ЦСКА.
18:34
В Венгрии заявили о призыве пяти стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в интервью газете Világgazdaság заявил, что пять стран ЕС призывают Европейскую комиссию продлить запрет на импорт украинских сельхозпродуктов в соответствующие государства.
18:34
Вондроушова установила рекорд Уимблдона
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала победительницей Открытого чемпионата Великобритании 2023 года.
18:34
Kan: Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи из-за ухудшения самочувствия
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы Tel HaShomer с жалобами на плохое самочувствие.
18:21
Чалов — о первом тайме Суперкубка: вторую игру подряд нефутбольные истории
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов подвёл итоги первого тайма в матче за Суперкубок России по футболу с «Зенитом».
18:17
Илон Маск заявил, что ничего хорошего из поставок кассетных боеприпасов Киеву не выйдет
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предупредил о последствиях поставок кассетных боеприпасов на Украину, отметив лицемерие Запада.
18:12
Романо: ПАОК начал переговоры с ЦСКА о трансфере Карраскаля
Греческий ПАОК начал переговоры с ЦСКА по поводу подписания полузащитника Хорхе Карраскаля.
18:11
Тверской суд Москвы арестовал помощника администратора «Кремлёвской прачки»
Тверской суд Москвы по делу о вымогательстве арестовал Александра Санина, который, по данным следствия, является помощником администратора Telegram-канала «Кремлёвская прачка».
18:03
В конце первого тайма между игроками ЦСКА и «Зенита» произошла стычка
В концовке первого тайма в матче за Суперкубок России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» началась стычка.
18:01
ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке покушения на Маргариту Симоньян
ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемых в подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.
17:58
ЦСКА и «Зенит» не забили голов в первом тайме Суперкубка
ЦСКА и «Зенит» играют вничью после первого тайма в матче за Суперкубок России по футболу.
17:57
Тяжелораненый боец из Дагестана спас трёх офицеров в зоне спецоперации
Военнослужащий из Дагестана Руслан Халидов спас трёх российских офицеров в зоне спецоперации, несмотря на контузию и тяжёлое ранение.
17:47
AS: Жоау Феликс хочет перейти в «Барселону»
Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс хочет продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».