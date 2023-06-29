ABC News: власти Нью-Йорка решили разгрузить центр города с помощью «платы за пробки»

В следующем году власти Нью-Йорка планируют начать взимать плату с водителей за въезд в самый оживлённый район города Средний Манхэттен. Сторонники меры надеются, что она поможет уменьшить количество заторов, повысит популярность общественного транспорта и способствует улучшению качества воздуха, передаёт ABC News.

Этим утром в Нью-Йорке дали зелёный свет введению так называемого тарифного плана по оплате пробок. Это означает, что уже в следующем году с водителей можно будет взимать плату за въезд в Средний Манхэттен — один из самых оживлённых коммерческих районов в мире.

ЛИЗА ДАГЛИАН, исполнительный директор гражданского консультативного совета: Первое, что мы увидим практически сразу после введения платы за пробки, — это повышение скорости автобусов в Среднем Манхэттене. Все знают, что автобус должен передвигаться быстрее курицы.

Подобные системы были установлены в таких крупных городах, как Сингапур и Лондон. Власти последнего говорят, что сборы уменьшили заторы на 30 процентов, увеличили количество поездок на автобусе более чем на 30 процентов и при этом улучшили качество воздуха. Сторонники нью-йоркского плана надеются на аналогичный эффект.

ДЖАННО ЛИБЕР, глава транспортной компании Metropolitan Transportation Authority: Меньше пробок, лучшее качество воздуха, более безопасные улицы, лучший общественный транспорт.

Сборы ещё не были утверждены, но одно из предложений подразумевает взимание с каждого водителя $23 за въезд в зону заторов в час пик. Таким образом можно будет ежегодно получать более миллиарда долларов, чтобы помочь финансировать улучшения городской системы общественного транспорта, которая находится в глубоких долгах и сталкивается с резким сокращением пассажиропотока после пандемии.

ДАННА ДЕННИС, представительница общественной организации Riders Alliance: У нас будет больше лифтов, больше эскалаторов. Мы собираемся отправлять автобусы в отдаленные районы. Мы позаботимся о том, чтобы транспортная система работала для наиболее социально отчуждённых слоёв населения.

Но критики заявляют, что новые дорожные сборы станут ударом для таксистов и пассажиров из соседних штатов, которые уже платят до $17, чтобы въехать в туннель или пересечь мост в город. Они борются за то, чтобы для них сделали исключение.

ЭНДРЮ ДАЙМБЕРТ, ведущий ABC News: Сан-Франциско также рассматривает «план по оплате пробок». В Чикаго, городе США с наибольшим количеством дорожных заторов, уже действуют тарифы на пробки для каршеринговых приложений.

Дата публикации 27 июня 2023 года.