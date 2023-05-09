Парад на Красной площади по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

11:25 МИД России: встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдёт в Стамбуле 10-11 мая Встреча высокого уровня по зерновой сделке состоится в Стамбуле 10-11 мая в четырёхстороннем формате, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

11:19 Мурашко заявил, что Прилепин получает всю необходимую медпомощь Писатель Захар Прилепин получает всю необходимую ему медпомощь, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

11:15 Семак заявил о желании продолжить работу в «Зените» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своём будущем в клубе.

11:12 Рябков: послы Британии и США не были приглашены на парад Победы Послы Британии и США Дебора Броннерт и Линн Трейси не были приглашены на парад Победы на Красной площади. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

11:04 Родри: «Реал» — король Лиги чемпионов, но «Сити» жаждет реванша Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

11:03 В России за сутки госпитализированы 375 человек с коронавирусом В России за последние сутки госпитализированы 375 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 283 человека.

10:53 Кафельников: хочу, чтобы «Зенит» навсегда исчез вместе с судьями, которые им помогают Бывшая первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался о досрочном чемпионстве «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

10:47 Путин: Россия дала отпор международному терроризму — защитит и жителей Донбасса Россия дала отпор международному терроризму и сможет защитить жителей Донбасса, заявил российский президент Владимир Путин.

10:42 Путин отметил благодарное отношение лидеров стран СНГ к подвигу предков Президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне отметил благодарное отношение лидеров СНГ к подвигу предков.

10:41 Лидер Приднестровья: силовики находятся на боевом посту, чтобы предотвратить провокации Лидер Приднестровья Вадим Красносельский, комментируя возможность провокаций со стороны Украины, заявил, что сотрудники правоохранительных органов находятся на боевом посту, чтобы предотвратить теракты.

10:40 Жоаозиньо признался, что хочет остаться в «Сочи» Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал своё будущее в клубе.

10:35 Путин: украинский народ стал заложником госпереворота и преступного режима Президент России Владимир Путин заявил, что украинский народ стал заложником госпереворота.

10:30 Актёр Мэттью Макконахи сыграет в новом криминальном триллере Актёр Мэттью Макконахи исполнит главную роль в предстоящем криминальном триллере под названием The Rivals of Amziah King («Соперники Амзиа Кинга»), режиссёром которого выступит Эндрю Паттерсон.

10:29 Путин назвал любую идеологию превосходства отвратительной Президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне назвал любую идеологию превосходства отвратительной.

10:28 Егоров: Салиховой пора закрыть свою пасть, она очень много говорит Бывший арбитр ФИФА Сергей Егоров отреагировал на слова Заремы Салиховой, жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, после матча 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».

10:23 Путин: вся Россия сплотилась, чтобы поддержать участников специальной военной операции Президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы на Красной площади заявил, что вся страна сплотилась для поддержки героев специальной военной операции.

10:17 Путин обратился с поздравлениями по случаю Дня Победы Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днём победы в Великой Отечественной войне с трибуны на Красной площади в Москве.

10:17 Актёр Николас Кейдж вернётся в продолжении фильма «Оружейный барон» Оскароносный актёр Николас Кейдж вернётся к роли Юрия Орлова в продолжении криминальной драмы «Оружейный барон» 2005 года.

10:15 «Челси» провёл переговоры с «Баварией» по трансферу Мане Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане в ближайшее время может перейти в лондонский «Челси».

10:15 СЦКК: ВСУ нанесли удары из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка Армия Украины нанесла удары из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По городу выпущено десять ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

10:13 Санду заявила, что Молдавия 9 мая отмечает День мира Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике 9 мая отмечается День мира.

10:11 Гутерреш: ООН планирует провести встречу между сторонами зерновой инициативы Руководство ООН планирует организовать встречу между сторонами зерновой инициативы в Стамбуле, заявил Генсек Всемирной организации Антонио Гутерреш в интервью El País.

10:05 Игроки «Зенита» получили по 5 млн рублей за победу над «Спартаком» Стала известна сумма премиальных для игроков «Зенита» за победу в матче 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».

10:02 На Красной площади начался парад по случаю 78-й годовщины Победы На Красной площади начался парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

09:59 Путин прибыл на Красную площадь Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в Москве, где состоится парад в честь победы в Великой Отечественной войне.

09:51 Личка рассказал, почему отказался возглавить «Краснодар» Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что зимой мог возглавить «Краснодар».

09:47 Лидер КНДР Ким Чен Ын передал поздравления Путину, армии и народу России Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня Победы. В послании глава республики заявил, что российский народ с беспримерным героизмом и самоотверженностью достиг победы в Великой Отечественной войне.

09:44 РИА Новости: в Палестине подтвердили гибель россиянина и его семьи в результате авиаударов Российское посольство в Палестине подтвердило гибель гражданина России, а также его жены и сына в результате авиаударов по сектору Газа со стороны Израиля.

09:40 Анчелотти: Модрич сыграет с «Манчестер Сити» Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о готовности полузащитника команды Луки Модрича принять участие в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».

09:31 Глава Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи украинскими военными Украинские военные обстреляли село Курковичи в Брянской области, снаряд ВСУ разорвался в нескольких метрах от детского сада. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

09:26 Билялетдинов считает, что «Локо» должен продлить контракт с Дзюбой по схеме «1 + 1» Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о будущем нападающего команды Артёма Дзюбы.

09:26 Захарова: в 40 странах мира прошли акции в честь Дня Победы В 40 странах мира на пяти континентах местные жители приняли участие в различных акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая.

09:20 Служивший в ВМФ СССР 104-летний ветеран Данилов поздравил участников СВО с Днём Победы Ветеран Великой Отечественной войны Павел Васильевич Данилов, которому сейчас 104 года, поздравил всех участников спецоперации с Днём Победы.

09:16 Экс-премьер Украины Азаров заявил, что украинцам стирают генетическую память Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя перенос празднования Дня Победы на 8 мая, заявил, что украинцам стирают генетическую память.

09:14 «Ювентус» могут лишить девяти очков в Серии А в следующем сезоне В следующем сезоне «Ювентус» может лишиться очков по делу о финансовых махинациях клуба.

09:05 L'Équipe: жена Месси против перехода мужа в клуб Саудовской Аравии Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не может определиться с будущим.

09:05 Совет постпредов стран СНГ выступил против искажения истории Совет постпредов стран СНГ при уставных и других органах Содружества выступил против искажения истории и выразил надежду на возобновление диалога по безопасности.

08:56 В Бишкеке прошёл многотысячный марш участников акции «Бессмертный полк» В столице Киргизии Бишкеке прошёл многотысячный марш участников акции «Бессмертный полк».

08:54 Генсек ООН: переговоры о мире на Украине сейчас невозможны Генсек ООН Антониу Гутерреш исключил проведение мирных переговоров по Украине.

08:52 Карри стал первым игроком в НБА, забросившим 4 000 трёхочковых «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

08:41 Пономарёв считает, что ЦСКА станет серебряным призёром РПЛ Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил шансы команды стать серебряным призёром Российской премьер-лиги (РПЛ).

08:39 Лукашенко: память о подвиге поколения победителей служит белорусам жизненным ориентиром Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы.

08:38 Президент Туркмении прибыл в Москву по случаю Дня Победы Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву по случаю Дня Победы. Об этом сообщили ТАСС в посольстве республики в России.

08:32 Глава Еврокомиссии сообщила о прибытии в Киев Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о прибытии в Киев.

08:26 МИД Китая объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае МИД Китая объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае в ответ на аналогичные действия канадских властей против сотрудника Генконсульства КНР в Торонто.

08:26 Кроос восхитился Гвардиолой перед матчем «Реал» — «Ман Сити» Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».

08:19 Дипломат Овечко заявил, что отношения России и Японии могут дойти до критической точки В отношениях России и Японии нет положительных изменений — отношения могут ухудшиться до критической точки, заявил замглавы российской дипмиссии в Токио, временный поверенный в делах Геннадий Овечко.

08:11 «Чикаго» выиграл драфт-лотерею НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» стал победителем в драфт-лотерее Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2023.

08:10 В столице Бурятии прошёл парад Победы В столице Бурятии Улан-Удэ состоялся парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по площади Советов прошли парадные расчёты соединений и воинских частей Улан-Удэнского гарнизона и механизированной колонны.