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Парад на Красной площади по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Москве проходит парад по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году по Красной площади также пройдёт военная техника, которая задействуется в зоне СВО. ИноТВ предлагает своим читателям прямую трансляцию.
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