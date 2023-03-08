Полковник Макгрегор: даже тупейший наблюдатель видит, что украинцы несут ужасные потери

04:20
«Известия»: в России начали продавать активированные за рубежом iPhone
Некоторые российские ретейлеры начали продавать активированные за рубежом смартфоны iPhone, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке.
04:03
Казахстан намерен увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к концу 2024 года
Казахстан намеревается увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к концу следующего года, заявил министр энергетики страны Булат Акчулаков.
03:50
МИД Украины отверг обвинения в причастности к теракту на аэродроме Мачулищи
Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг обвинения в причастности к попытке диверсии против самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи 26 февраля.
03:37
Глава минэнерго Казахстана назвал справедливой цену на нефть от $65 за баррель
Казахстан считает справедливой для себя цену на нефть от $65 за баррель, заявил министр энергетики страны Болат Акчулаков.
03:25
TAC: военная помощь для Украины истощает американские запасы
Военная помощь, которую США предоставляют Украине, серьёзно истощает запасы американской армии, заявил репортёр издания The American Conservative Брэдли Девлин.
03:15
Вирусолог Альтштейн: эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению
Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению.
03:03
Шольц заявил, что украинский конфликт продлится ещё долго
Канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что украинский конфликт будет длиться ещё долгое время.
02:49
Пушков назвал статью NYT о «Северных потоках» попыткой дезинформации
Сенатор Алексей Пушков заявил, что статья газеты The New York Times о диверсиях на «Северных потоках» является неудачной попыткой дезинформации.
02:38
Матвиенко: в России не будет опасных игр в гендеры
В России понимают важность деления людей на мужчин и женщин и не будут устраивать опасных игр в гендеры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
02:25
Дипломат Тяжлова: применение ИКТ в военных целях против стран недопустимо
Россия считает попытки узаконить на международном уровне применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других стран недопустимыми, заявила российский дипломат Ирина Тяжлова.
02:13
Единственная женщина-космонавт в отряде Роскосмоса начнёт послеполётную реабилитацию в США
Первый этап реабилитации после полёта на МКС единственной женщины в российском отряде космонавтов Анны Кикиной будет проходить в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас) .
02:03
Воздушная тревога объявлена в трёх регионах востока Украины
В ночь на 8 марта воздушная тревога объявлена в трёх областях востока Украины.
02:00
Коул о матче «Челси» — «Боруссия»: это была выдающаяся от начала и до конца игра
Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул высказался о победе лондонского клуба над дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
01:50
Блинкен подтвердил отставку пресс-секретаря Госдепа Прайса
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в марте покинет свой пост.
01:38
Кукурелья признан лучшим игроком матча «Челси» — «Боруссия»
Защитник «Челси» Марк Кукурелья стал лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
01:37
Помощник канцлера ФРГ: отказ от российского газа стал огромным стрессом для страны
Отказ от газа из России стал для Германии огромным стрессом, заменить его было очень сложно, заявил помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис.
01:26
Байден и Макрон обсудили поддержку Украины
Президент США Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили по телефону предоставление помощи Украине.
01:22
Романо: де Йонг не хочет покидать «Барселону» в ближайшее время
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не планирует покидать каталонский клуб.
01:15
NBC: пресс-секретарь Госдепа Прайс в марте покинет свой пост
Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс в марте покинет свой пост, сообщает телеканал NBC.
01:07
«Челси» обыграл дортмундскую «Боруссию» и пробился в четвертьфинал ЛЧ
«Челси» победил дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
01:03
Генсек ОПЕК заявил о падении инвестиций в нефтедобычу в размере $500 млрд в год
По оценке ОПЕК, падение инвестиций в нефтедобычу в мире составляет примерно $500 млрд в год, заявил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гайс.
00:58
Мариу — первый игрок «Бенфики» после Эйсебио, забивший в пяти матчах подряд в ЛЧ
Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу поразил ворота «Брюгге» в пятом матче подряд.
00:54
Боррель: грузинский закон об иноагентах противоречит стремлению страны вступить в ЕС
Принятие закона об агентах иностранного влияния в Грузии противоречит стремлению страны вступить в ЕС, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
00:50
«Бенфика» разгромила «Брюгге» в ответном матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бенфика» нанесла поражение «Брюгге» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
00:45
Генсек ОПЕК: в 2023 году спрос на нефть вырастет на 2,3 млн баррелей в сутки
По мнению стран ОПЕК, спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,3 млн баррелей в сутки, заявил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гайс.
00:44
Тренер «Локомотива» Никитин остался доволен победой над «Витязем» в плей-офф КХЛ
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над «Витязем» в плей-офф КХЛ.
00:37
Спецназ в центре Тбилиси начал разгон протестующих
Спецназ в центре Тбилиси начал разгон участников акции протеста, начавшейся на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах в первом чтении.
00:32
Совбез Белоруссии поручил Минобороны начать разработку новой военной доктрины
Совет безопасности Белоруссии поручил белорусскому Минобороны приступить к разработке новой военной доктрины.
00:24
L'Équipe: продление контракта Мбаппе с ПСЖ зависит от победы в Лиге чемпионов
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продлить контракт с французским клубом после победы клуба в Лиге чемпионов.
00:17
Экс-разведчик США Риттер: Путин ясно обозначил будущее Украины
Президент России Владимир Путин обозначил контуры безопасности страны в контексте украинского кризиса, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
00:16
МВД сообщило о задержании шести человек на акции протеста в центре Тбилиси
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании шести человек на акции протеста в центре Тбилиси.
00:10
Ян — о бое с Двалишвили: всё идёт по плану
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался о бое с грузином Мирабом Двалишвили.
00:07
La Repubblica: США считают кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО приоритетной
Американские власти рассматривают кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в качестве приоритетной на должность генсекретаря Североатлантического альянса.
00:03
Белый дом призвал конгресс США оперативно принять законопроект о запрете TikTok
Белый дом призвал конгресс США оперативно принять законопроект, дающий американскому правительству право запретить TikTok, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
23:56
Генсек ОПЕК: нефть в будущем сохранит роль критического компонента на энергорынке
Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил, что нефть в будущем сохранит роль критического компонента на энергорынке.
23:51
Глава RCC Boxing не согласен с решением судей в поединке Штыркова и Исмаилова
Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов высказался о решении судей в поединке с участием Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова.
23:48
Протестующие в Тбилиси прорвали выставленное полицией у парламента заграждение
Протестующие в Тбилиси прорвали заграждение, выставленное полицией у главного входа в парламент Грузии.
23:46
Число погибших при сходе поезда с рельсов в провинции Кальюбия в Египте возросло до двух
Число погибших при сходе поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия увеличилось до двух.
23:37
«Локомотив» в овертайме победил «Витязь» в плей-офф КХЛ
ХК «Локомотив» обыграл «Витязь» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.
23:36
МВД Грузии призвало протестующих в Тбилиси подчиняться требованиям полиции
МВД Грузии призвало протестующих в Тбилиси прекратить насильственные действия и подчиняться законным требованиям полиции.
23:34
В Египте к северу от Каира сошёл с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
В Минздраве Египта сообщили, что в провинции Кальюбия поезд сошёл с рельсов.
23:28
Чанов: в этом сезоне Помазун играет как вратарь сборной России
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал внесение голкипера «Урала» Ильи Помазуна в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.
23:21
В Минфине США сообщили, что страны G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть в марте
Страны G7 планируют провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть в марте.
23:17
«РБ Спорт»: матч Иран — Россия может пройти без зрителей
Товарищеская встреча с участием сборных Ирана и России может пройти без зрителей.
23:16
Президент Грузии поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон об иноагентах
Грузинский президент Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в Нью-Йорке, поддержала протестующих в Тбилиси.
23:08
Министры обороны стран ЕС обсудят подготовку украинских военных и снабжение ВСУ боеприпасами
Министры обороны стран — участниц Европейского союза обсудят подготовку украинских военных и снабжение Вооружённых сил Украины боеприпасами в ходе неформального заседания Совета ЕС в Стокгольме 7—8 марта.
23:06
Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал победу над СКА
Главный тренер минского «Динамо» высказался о победе своей команды над СКА в четвёртом матче плей-офф КХЛ.
23:00
Косметолог Хамидулина назвала качества хорошего специалиста
Косметолог Анна Хамидулина рассказала о своей профессии и назвала качества хорошего специалиста.
23:00
Глава ЕК: Россия сократила поставки газа в Евросоюз на 80%
Россия сократила поставки газа в страны Европейского союза на 80%.
22:58
Юрист Писанкова назвала преимущества ипотечного кредита при покупке недвижимости
Эксперт по недвижимости, юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова рассказала, почему ипотечный кредит выгоднее потребительского при покупке недвижимости.