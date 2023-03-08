Полковник Макгрегор: даже тупейший наблюдатель видит, что украинцы несут ужасные потери

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, ссылаясь на источники в американском конгрессе, что у администрации Байдена нет военной стратегии по Украине. По его словам, у Белого дома есть стратегия для СМИ, которая в настоящий момент ослабевает, поскольку «даже тупейший наблюдатель видит, что украинцы несут ужасные потери».

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Тут два момента: люди на Капитолийском холме, с которыми я разговаривал и которые, очевидно, по-дружески ко мне относятся, говорят мне, что у администрации (Байдена. — ИноТВ) нет военной стратегии.



У них есть стратегия для СМИ. Суть этой стратегий — ежедневно, круглосуточно, семь дней в неделю убеждать всех в том, что Украина может победить, что Украина близка к победе, что русские рассыпаются, что русские деморализованы. Эта стратегия сейчас ослабевает. Уже очень мало людей, которые всё ещё покупаются на эту версию событий. Даже тупейший наблюдатель видит, что украинцы несут ужасные потери.



Есть и вторая проблема. Прямо сейчас вся сложная техника — HIMARS, сложная разведывательная техника, беспилотники и прочее — управляется наёмниками. Эти наёмники — военный персонал НАТО. Они не носят униформы и действуют как наёмники. Если вы попытаетесь отправить туда F-16, то им потребуются американские лётчики или немецкие лётчики, или французские лётчики, или кто-то ещё. Они не могут этого сделать.



Так что это медленное скатывание в конфликт, о котором многие люди по-настоящему тревожились в течение долгого времени. И, по-моему, администрация сейчас в терзаниях, признать ли нам провал или дальше скатываться в прямую конфронтацию с Россией.



Дата публикации 07 марта 2023 года.