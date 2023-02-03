Полковник Макгрегор: поставки танков Киеву приводят большую часть немцев «в ужас»

Решение канцлера Германии Олафа Шольца начать поставки танков Киеву почти наверняка наводит на подавляющее большинство немцев ужас — ведь немецкий народ хорошо помнит, что мир в Европе воцарялся лишь в те времена, когда Берлин сотрудничал с Москвой, а их конфликты приводили к страшным последствиям, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По словам Макгрегора, Шольц не продержится долго на своём посту, а его действия в итоге приведут к краху НАТО.

Власти Германии десятилетиями разоружались и — здесь я цитирую вашу статью — лишали Берлин авторитета, но теперь немецкий канцлер Шольц решает отправить Киеву танки. Он это делает, чтобы ублажить Джо Байдена? Ведь никакие внутренние политические силы такое его решение не обрадует, разве не так?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Кое-кого в Германии он этим порадует — но я подозреваю, что таких меньшинство. Большинство, на мой взгляд, от такого шага слегка в ужасе. Ведь немцам по собственному опыту — а также по истории их страны, которую они хорошо знают, — известно, что когда Берлин и Москва сотрудничали и вели совместные дела, в Европе был мир.

Если и была в истории человечества война, в которой не было никакого смысла, то это был конфликт между царской Россией и Германской империей. Они же сотни лет были верными союзниками и друзьями, и никакого повода для этого конфликта не было, но он всё же случился. Подоплёку Второй мировой мы знаем — это была громадная трагедия, и все немцы в 1945 году решили, что повторения такого они не допустят.

Я и представить не могу, чтобы канцлер Коль — да и канцлер Гельмут Шмидт, которого, возможно, вспомнят некоторые из ваших зрителей, — выступили с призывом отправить военную технику коррумпированному и бандитскому киевскому режиму, который уничтожает свой собственный народ, исполняя глупые указания, спускаемые их генералам, и имеет прогнивший от коррупции военный аппарат, да ещё бы этому радовались. Думаю, что они бы, напротив, сказали бы: «Ни за что, и речи об этом быть не может!».

Этот Шольц долго не протянет. И если уж зашёл такой разговор, то события, которые сейчас на наших глазах разворачиваются, пусть это и не вполне очевидно, — это начало конца НАТО.

Дата публикации 01 февраля 2023 года.