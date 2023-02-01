Fox: Байден объявил об окончании пандемии, но прежде настроил американцев друг против друга

Администрация Байдена объявила, что чрезвычайная ситуация официально закончится в мае. Теперь, по мнению Такера Карлсона, пора призвать к ответственности тех, кто виноват в произошедшем. И первым в этом списке должен быть Джо Байден. «Он использовал пандемию, чтобы настроить соседей друг против друга», — заявил ведущий в эфире своей программы.

Добрый вечер! Добро пожаловать на передачу Tucker Carlson Tonight. Вы когда-нибудь задумывались, что нет ни одного человека в перегруженной народом администрации Байдена, в чьи обязанности входило бы объявление хороших новостей. Ни одного!

Есть уже известный отдел по нападкам на средний класс, у них довольно много работы. Есть департамент новых и бесполезных войн, там вообще не спят. Ну и нельзя забывать про дирекцию истерии, где заботятся о том, чтобы каждый ныне живущий американец был до ужаса напуган чем-то с утра до ночи. А вот отдела хороших новостей там нет. Об этом люди Байдена даже не подумали.

Поэтому вчера им было как-то неловко, даже боязливо объявлять прекрасную новость о том, что эпоха коронавируса наконец-то подходит к концу. Три года Соединённые Штаты жили при постоянной, введённой властями чрезвычайном положении. Сейчас, оглядываясь назад, непонятно, в чём был её смысл. Никто не стал здоровее, это уж точно.

В любом случае, всё заканчивается. К добру или к худу. Хотя технически чрезвычайное положение продлится до мая. Это позволит администрации Байдена продемонстрировать ещё несколько грузовых самолётов, полных денег налогоплательщиков, с донорами так называемой системы здравоохранения. Вот и всё. Это последние вздохи коронавирусного устрашения. Мы закончили.

А это означает, что мы можем перейти ко второй, более приятной части программы, где мы привлекаем к ответственности тех, кто сделал с нами то, что было сделано. И первым в этом списке должен быть Джо Байден. На сегодняшний день его уровень IQ соответствует умственным способностям офисной мебели. Но уровень его инстинктивной злобности остался без изменений.

Поэтому как только он получил доступ в Овальный кабинет, то не теряя времени обвинил американцев в распространении вируса, созданного в Китае. Он использовал пандемию, чтобы настроить соседей друг против друга. Это был самый жестокий и самый противоречивый жест, который президент мог сделать по отношению к собственной стране. Если вы забыли, как это было, — смотрите.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Объявляю, что министерство труда занимается разработкой чрезвычайного правила, согласно которому все работодатели с числом работников 100 и выше (а вместе это более 80 миллионов работников) обязаны обеспечить их полную вакцинацию или предоставлять отрицательные ПЦР-тесты минимум раз в неделю… Мы будем защищать привитых работников от тех, кто не прошёл вакцинацию… Мы терпели, но наше терпение заканчивается.





Последнее, что нам нужно, это чтобы какой-то неандерталец заявил: «Всё в порядке, снимаю маску». Забудьте!.. Среди непривитых мы скоро выйдем на первое место по тяжёлым заболеваниям и смертности. Среди непривитых, членов их семей и больниц, которые они скоро совсем перегрузят.

Наше терпение на исходе, американцы! Если вы не хотите испробовать не прошедший испытания экспериментальный укольчик от компании, которая уже откупилась у конгресса от будущих судебных исков, то вы эгоистичный неандерталец! Нет, хуже: вы — убийца. Вы буквально, —буквально! — убиваете собственных соседей. Но есть и хорошие новости. Скоро вы и сами умрёте, потому что вы это заслужили.

Вот что заявил Джо Байден. Президент сказал это своему народу.



Дата выхода в эфир 01 февраля 2023 года.