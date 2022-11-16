France 24: Россия и Украина стали главными темами для обсуждения на саммите «Большой двадцатки»

Российско-украинский конфликт стал основным вопросом на повестке дня саммита «Большой двадцатки» в Индонезии, сообщает France 24. Хотя этот формат не является инструментом мирного урегулирования, а представляет собой экономический форум, но ни одно обсуждение не обходилось здесь без темы противостояния Москвы и Киева, отмечает телеканал.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации.

А сейчас в прямом эфире новости с острова Бали в Индонезии от нашего корреспондента Йены Ли. Она на связи с нами. Йена, очевидно, что там, где вы находитесь, сегодня основной темой обсуждений стали Россия и Украина. Расскажите подробнее о том, что происходит.

ЙЕНА ЛИ, корреспондент France 24: Учитывая, что это первый крупный международный саммит с момента введения российских войск на Украину, этого стоило ожидать. Принимающая сторона Индонезия отказалась отозвать приглашение российской делегации, при этом пригласив на саммит Владимира Зеленского. Интересный факт о саммите «Большой двадцатки» заключается в том, что этот форум отличается многообразием в сравнении с «Большой семёркой». Это мероприятие объединяет как развитые страны, так и развивающиеся, как западные демократии, так и более авторитарные режимы.

Не все из участников саммита занимают однозначную позицию по российско-украинскому конфликту. Яркие примеру тому Индия, ЮАР и Китай. Целью других делегатов, достигаемой, в частности, с помощью двухсторонних встреч, является гарантия отсутствия поддержки одной из сторон этими государствами. Ранее во вторник президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидером Китая Си Цзиньпином, и эта тема также была на повестке дня их переговоров. Как сообщили нам члены французской делегации, главы двух государств подтвердили своё уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Они также добавили, что Си Цзиньпин поддержал усилия Макрона по мирному урегулированию конфликта. Многие делегации на этом саммите посвятили свою работу призывам к изменению риторики и более чёткому выражению своей позиции по поводу этого конфликта другими странами.

Йена, но ведь Украина — не единственная проблема, обсуждавшаяся на саммите «большой двадцатки»? Какие ещё важные вопросы были затронуты?

ЙЕНА ЛИ: Действительно, «Большая двадцатка» — это форум, посвящённый не мирному урегулированию, а экономике. Поэтому в центре внимания на мероприятии вопрос о поиске решений — общих решений — таких проблем, как инфляция, возможная глобальная рецессия, переход на возобновляемые источники энергии. Однако, разумеется, ввод российских войск на Украину и последовавшая за ним волна санкций со стороны западных стран и их союзников в отношении Москвы, тяжело отразились на мировой экономике, поэтому здесь всё снова упирается в проблему украинского конфликта. К примеру, важнейшей частью переговоров стало обсуждение соглашение о вывозе зерна по Чёрному морю. Сделка между Россией и Украиной позволила украинцам вывозить зерно и удобрения из некоторых своих портов. По словам ООН, эта сделка оказала существенное влияние на борьбу с проблемами всемирной продовольственной безопасности. Срок действия этого важнейшего соглашения заканчивается 19 ноября, и если его вскоре не возобновят, это может иметь масштабные и незамедлительные последствия для самых уязвимых стран мира.

Дата выхода в эфир: 15 ноября 2022 года.