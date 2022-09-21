АВС News: «восприняли всерьёз» — в Белом доме отреагировали на слова Путина о ядерном оружии

Белый дом воспринимает всерьёз заявления Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия в конфликте на Украине, заявил в интервью ABC News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Тем не менее необходимости менять конфигурацию стратегических сил США в связи с этими заявлениями нет, отметил он.

Самой угрожающей частью выступления были слова о том, что возможное использование ядерного оружия — это «не блеф». Вы в это верите?

ДЖОН КИРБИ, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома: Мы всегда должны воспринимать подобную риторику всерьёз. Для ядерной державы такого рода риторика безответственна, но она мало чем отличается от того, о чём Путин говорил последние семь месяцев. И мы относимся к этому серьёзно. Мы мониторим, насколько возможно внимательно, конфигурацию их стратегических сил, чтобы в случае необходимости внести изменения в нашу. В настоящий момент мы не видим признаков такой необходимости.

Что произойдёт, если Путин использует ядерное оружие?

ДЖОН КИРБИ: Я думаю, вы слышали, что говорил на этот счёт президент, Джордж. Последствия будут суровыми. Он не только станет ещё большим изгоем на мировой арене, должны быть ещё и суровые последствия со стороны международного сообщества.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2022 года.