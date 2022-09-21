АВС News: «восприняли всерьёз» — в Белом доме отреагировали на слова Путина о ядерном оружии

19:40
Начался приём заявок на конкурс дизайнеров и художников «Россия. Горизонты»
В среду, 21 сентября, начался приём заявок на конкурс дизайнеров, художников, фотографов, деятелей визуального искусства «Россия. Горизонты».
19:37
В «Барселоне» выразили возмущение в связи с утечкой секретной информации
«Барселона» выступила с заявлением касательно публикации в СМИ секретной информации каталонского клуба.
19:35
19Fortyfive: Байдена могут отстранить от принятия решений из-за заявления о Китае и Тайване
Лидер Соединённых Штатов Джо Байден, говоря о Тайване и Китае, нарушил принцип «стратегической двусмысленности» в американской внешней политике, поэтому его могут отстранить от принятия решений. Такое мнение выразил обозреватель 19Fortyfive Гордон Чан.
19:35
ESPN: «Реал» планирует приобрести полузащитника «Фламенго» Гомеса
Полузащитник бразильского «Фламенго» Жоау Гомес может продолжить карьеру в «Реале».
19:33
РУСАДА не подтвердило информацию о нарушении антидопинговых правил со стороны Валиевой
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не стало раскрывать подробности расследования дела о нарушении антидопинговых правил со стороны олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.
19:30
Мантуров заявил о необходимости ещё 15 млрд рублей на разработку СПГ-оборудования в России
Вице-премьер, глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил о необходимости ещё порядка 15 млрд рублей на разработку СПГ-оборудования в России до 2025 года.
19:29
Футболист сборной России Коваленко рассказал, что мог продолжить карьеру в «Рубине»
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал, что мог перейти в казанский «Рубин».
19:22
Глава Федерации скейтбординга России: Мартинез поборется за попадание на Игры-2024
Посол Международной федерации скейтбординга (World Skate) Илья Вдовин рассказал, почему американец Ивон Мартинез принял решение выступать за Россию.
19:22
Лавров на встрече с главой МККК поднял тему гуманитарного обеспечения республик Донбасса
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером заявил о необходимости гуманитарного обеспечения республик Донбасса.
19:21
The Skating Lesson: допинг-проба «Б» Валиевой дала положительный результат
Допинг-проба «Б» олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой дала положительный результат.
19:18
Аэропорт Пулково обслужил 11,9 млн пассажиров с начала года
Петербургский аэропорт Пулково обслужил 11,9 млн пассажиров с начала 2022 года, что на 2,6% больше, чем годом ранее.
19:16
Байден объявил о выделении $2,9 млрд на поддержание продовольственной безопасности в мире
Соединённые Штаты выделят $2,9 млрд с целью поддержания продовольственной безопасности в мире. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
19:15
Методист Казакова заявила, что знакомить детей с английским языком можно с полутора лет
Ирина Казакова, руководитель методического отдела по английской программе Sun School, рассказала, с какого возраста детям можно начинать учить английский язык.
19:15
Серпухов принял более 600 тысяч туристов с начала года
Серпухов принял более 600 тыс. туристов с начала 2022 года, из них около 100 тыс. посетили городской округ в летний период.
19:14
В августе в Москве реализовали почти 3,2 тысячи легковых автомобилей китайских брендов
В августе 2022 года в Москве реализовали почти 3,2 тыс. новых легковых автомобилей китайских брендов, что составило 49,7% от общего объёма столичного авторынка.
19:14
Первый снег выпал в Хабаровском крае
Первый снег выпал в Хабаровском крае. Сильнее всего циклон накрыл Аяно-Майский и Охотский районы.
19:13
Инвесторы построят в Москве девять спорткомплексов
В Москве запускают новые масштабные инвестиционные проекты (МаИП). С начала 2022 года выделено более 26 га земли для строительства девяти спорткомплексов.
19:12
Росстат зафиксировал недельную дефляцию в России на уровне 0,03%
Снижение цен на продовольственные товары (дефляция) на 0,03% вновь зафиксировано в России за прошедшую неделю. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
19:08
Вдовин: МОК оказывал давление на World Skate из-за отказа отстранить сборную России по скейтбордингу
Президент Федерации скейтбординга России (ФСР) Илья Вдовин сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) требовал отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах и грозил последствиями в случае допуска.
19:05
Абубакар Нурмагомедов проведёт бой с Омаргаджиевым на турнире UFC 280
Российские бойцы Абубакар Нурмагомедов и Гаджи Омаргаджиев проведут бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
19:03
Байден заявил, что США не позволят Ирану иметь ядерное оружие
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие, лучшее решение — это дипломатия.
19:02
РИА Новости: спортсменов ЦСКА мобилизуют в последнюю очередь
В ЦСКА рассказали, при каких обстоятельствах армейские спортсмены будут мобилизованы.
18:59
Кобелев: Макарову надо контролировать себя по возможности
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал дисквалификацию хавбека Дениса Макарова на два матча.
18:55
Три человека пострадали при обстреле больницы в Куйбышевском районе Донецка
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что три человека пострадали из-за обстрела украинскими военными больницы в Куйбышевском районе Донецка.
18:51
Молодёжная сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче
Молодёжная сборная России разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче.
18:48
Горячкина и Тань Чжунъи лидируют после четырёх туров этапа серии Гран-при ФИДЕ
На первом этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Астане (Казахстан) состоялись матчи четвёртого тура.
18:47
Москва и Подмосковье вошли в список лучших экспортёров в ЦФО
Завершён первый этап Всероссийского конкурса «Экспортёр года». В августе — сентябре отбирались компании с лучшими экспортными показателями, работающие на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Лидерами стали Москва и Московская область.
18:43
Дубль Ермакова доводит счёт до крупного в матче молодёжных сборных России и Белоруссии
Молодёжная сборная России проводит товарищеский матч с молодёжной командой Белоруссии.
18:42
В Подмосковье ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей
В Московской области ввели новые меры поддержки для сельхозпроизводителей.
18:42
Байден заявил, что ни одна страна не угрожала России
Президент США Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что ни одна страна не угрожала России.
18:38
В Подмосковье рассказали о ходе работ по очистке лесных территорий
В Московской области продолжается работа по улучшению санитарного состояния лесов. В частности, в регионе провели очистку лесных массивов от погибших и повреждённых деревьев.
18:36
Байден призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН
Президент США Джо Байден призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН.
18:36
Агент Кривцова прокомментировал отъезд из сборной России футболиста
Футбольный агент Младен Гргич прокомментировал отъезд из сборной России Никиты Кривцова.
18:36
Байден заявил, что США выступают за прекращение конфликта на Украине
Американский лидер Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине.
18:35
Федерер не хочет, чтобы завершение его карьеры было похоже на похороны
Двадцатикратный чемпион турниров Большого шлема Роджер Федерер высказался о завершении карьеры теннисиста.
18:35
«Торонто» хочет вернуть из аренды нападающего «Салавата Юлаева» Амирова
Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас заявил, что канадский клуб хочет вернуть нападающего Родиона Амирова, находящегося в аренде в «Салавате Юлаеве».
18:35
Стоимость алюминия на LME опустилась ниже $2200 за тонну
Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась ниже $2200 за тонну.
18:34
Посольство России подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолёта в Турции
Посольство России в Анкаре подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолёта, который тушил пожар в турецком Мармарисе.
18:34
Молодёжная сборная России забила два мяча за две минуты в товарищеском матче с Белоруссией
Молодёжная сборная России проводит товарищеский матч с молодёжной командой Белоруссии.
18:28
Диетолог Тихомирова напомнила о пользе выпитого натощак стакана воды
Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова напомнила о пользе выпитого натощак стакана воды.
18:27
Сомнолог Полуэктов посоветовал не читать перед сном
Врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов посоветовал не читать перед сном.
18:27
Травматолог Зохиров посоветовал заниматься гимнастикой при сидячем образе жизни
Врач-травматолог, ортопед «СМ-Клиники» Алишер Зохиров рассказал о способах сохранить здоровье при сидячем образе жизни.
18:26
Стоматолог Антонов рассказал о причинах образования налёта на зубах
Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал о причинах образования налёта на зубах.
18:22
В ДНР обесточена питающая водой Донецк фильтровальная станция из-за обстрелов ВСУ
Украинские военные обстреляли Верхнекальмиусское водохранилище в Донецкой Народной Республике, в результате чего была обесточена фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Донецк и расположенные в его окрестностях города и посёлки.
18:22
Кардиолог Кондрахин назвал продукты, способные повысить артериальное давление
Врач-кардиолог Андрей Кондрахин назвал продукты и напитки, способные повысить артериальное давление.
18:21
Путин: никто и никогда не сможет запретить или отменить российскую цивилизацию
Никто и никогда не сможет запретить или отменить уникальную российскую цивилизацию, заявил президент России Владимир Путин на торжествах по случаю 1160-летия зарождения российской государственности.
18:21
Путин заявил о «смертельной опасности» временного ослабления суверенитета России
Временное ослабление суверенитета и отказ от национальных интересов могут иметь для России самые серьёзные последствия, больше от российского народа подобных ошибок не дождутся. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
18:20
Фигуристка Хромых возобновила тренировки
Российская фигуристка Майя Хромых сообщила, что вернулась на лёд.
18:20
Директор СВР Нарышкин: Россия вновь отстоит право на свободное и суверенное развитие
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил уверенность, что Россия вновь отстоит право на своё свободное и суверенное развитие.
18:19
Источник: РУСАДА нашло нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой
В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали о деталях расследования дела олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.