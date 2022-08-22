France 2: картинг и бассейн для заключённых — во Франции разгорелся скандал из-за игры в реалити-шоу в тюрьме
Развлечение в стиле шоу Koh-Lanta* посреди тюрьмы, где некоторые заключённые соревнуются с надзирателями в атмосфере благодушия. В числе испытаний: преодоление препятствий, перетягивание каната над бассейном, а также картинг на огороженной территории тюрьмы Френ.
На кадры, распространившиеся в социальных сетях, отреагировал ряд депутатов от партий «Национальное объединение» и «Республиканцы», к примеру Эрик Сиотти.
ЭРИК СИОТТИ, депутат: «Наши тюрьмы — это не летние лагеря (…). Где уважение к жертвам и их семьям, которые видят, как эти правонарушители веселятся, искупая свою вину?»
Министр юстиции взял дело под свой контроль и требует объяснений.
ЭРИК ДЮПОН-МОРЕТТИ, министр юстиции: Увидев шокирующие кадры из тюрьмы Френ, я немедленно поручил провести проверку, чтобы пролить свет на произошедшее. Борьба с рецидивизмом идёт через включение в общественную жизнь, но, конечно, не через картинг.
Организатор этого действа Джибриль Драме уже провёл множество туров этой игры в пригородах Парижа. В частности, он устраивал соревнования между местной молодёжью и полицейским. Впервые его задумка была адаптирована для тюрьмы. Его помощник оправдывает свои действия намерением облегчить повседневную жизнь заключённых.
ЭНЦО АНДЖЕЛОСАНТО, продюсер проекта Kohlantess: Их осудили. Они находятся там не просто так. Но они остаются людьми, и им тоже нужно развеяться. Это что-то, что может их занять. Да, у них там картинг — звучит сильно, но, по сути, это просто активность.
Участвовать в игре могли только осуждённые на короткий срок. На видео начальник тюрьмы раздаёт несколько чеков, предназначенных для благотворительных ассоциаций.
ДЖИММИ ДЕЛЛИСТ, начальник тюрьмы Френ: Вы все внесли свой вклад своим участием в делах представленных ассоциаций, и я действительно хочу вас поздравить.
На взгляд некоторых профсоюзов, такая активность не должна быть приоритетной.
ЭРВАН САУДИ, делегат профсоюза FO Justice от Парижского региона: Мы прежде всего осуждаем то, сколько средств, в первую очередь, финансовых, было задействовано ради одного дня, на установку картинга и бассейна. При том, что сегодня во Френе существуют серьёзные проблемы с санитарными условиями из-за переполненности.
Это мнение разделают и некоторые члены Нового народного экологического и социального союза. Министерство юстиции, в свою очередь, заявляет, что одобрило мероприятие, однако утверждает, что действо не соответствовало изначально представленному проекту. В отношении тюремного руководства была начата административная проверка
* Koh-Lanta — французское реалити-шоу, аналог «Последнего героя» в России
Дата выхода в эфир: 20 августа 2022 года