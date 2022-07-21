Fox News: Байден сдал положительный тест на коронавирус

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Fox News. Отмечается, что Байден мог заразиться на одном из мероприятий под открытым небом, поскольку на таких мероприятиях действуют менее строгие коронавирусные протоколы.
Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Он принимает препарат Paxlovid от компании Pfizer, который помогает справиться с болезнью. В Белом доме сообщили, что Байден продолжит работать, но не будет проводить личных встреч, до тех пор пока не получит отрицательный результат теста.
За прошедшие несколько дней у президента было несколько мероприятий. Вчера мы видели, как он жал руки в Массачусетсе: это мероприятие проходило на открытом воздухе. Большинство мероприятий, посещённых президентом за последние две недели, проходили на открытом воздухе. В Белом доме считают, что таким образом риски заразиться для президента снижаются.
К примеру, когда президент встречается с прессой, журналисты должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Касательно встреч с президентом действуют специальные протоколы, однако они смягчаются, когда мероприятие проходит не в закрытом помещении. Мы не знаем, когда именно президент заразился коронавирусом, но мы знаем, что за последние две недели у него было множество мероприятий, включающих в себя поездки за рубеж.
Агентство Европол фиксирует факты контрабанды оружия с Украины в страны Европы, наблюдаются случаи продажи как огнестрельного оружия, так и других товаров военного назначения. Эту информацию подтвердил агентству DPA представитель ведомства Ян Оп Ген Оорт.
Украинские войска оборудовали огневые позиции в многоэтажных домах города Краматорска в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Министерство обороны России предупредило, что киевские власти готовят провокацию в Славянске (ДНР), где украинские военные, переодетые в российскую форму и с георгиевскими лентами, «демонстративно грабили частные дома».
Москва будет настаивать на том, чтобы Генсек ООН Антониу Гутерреш занял позицию по вопросу включения данных сотен детей в список украинского сайта «Миротворец», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «России 24».
Турбина для «Северного потока», транспортируемая из Канады в Россию, «застряла» во время транзита через Германию из-за «отсутствия необходимых разрешений» с российской стороны, пишет Reuters со ссылкой на два источника.
Вице-премьер России Александр Новак во время встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто обсудил сотрудничество в области поставок газа и в сфере энергии мирного атома.
Глава британской разведслужбы МI6 Ричард Мур считает, что украинская армия через несколько недель получит возможность для «ответного удара» на фоне российской операции в Донбассе. Такое мнение он выразил, выступая на форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.
Космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев вместе с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти запустили десять спутников по программе научно-образовательного эксперимента «Радиоскаф».
В Москве отмечен рост посещаемости кафе и ресторанов — обороты организаций общественного питания столицы в июне 2022 года выросли на 64,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, достигнув 46,6 млрд рублей.
Министерство иностранных дел России вводит персональные санкции в отношении представителей силовых структур, пограничной службы и компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии. В перечень попали 39 человек.