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Fox News: Байден сдал положительный тест на коронавирус

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Fox News. Отмечается, что Байден мог заразиться на одном из мероприятий под открытым небом, поскольку на таких мероприятиях действуют менее строгие коронавирусные протоколы.

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Он принимает препарат Paxlovid от компании Pfizer, который помогает справиться с болезнью. В Белом доме сообщили, что Байден продолжит работать, но не будет проводить личных встреч, до тех пор пока не получит отрицательный результат теста.

За прошедшие несколько дней у президента было несколько мероприятий. Вчера мы видели, как он жал руки в Массачусетсе: это мероприятие проходило на открытом воздухе. Большинство мероприятий, посещённых президентом за последние две недели, проходили на открытом воздухе. В Белом доме считают, что таким образом риски заразиться для президента снижаются.
 
К примеру, когда президент встречается с прессой, журналисты должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. Касательно встреч с президентом действуют специальные протоколы, однако они смягчаются, когда мероприятие проходит не в закрытом помещении. Мы не знаем, когда именно президент заразился коронавирусом, но мы знаем, что за последние две недели у него было множество мероприятий, включающих в себя поездки за рубеж.
 
Дата выхода в эфир 21 июля 2022 года.
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Fox News США Северная Америка
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