Press TV: Евросоюзу предрекли разрушение, если он продолжит расширяться

На недавнем саммите ЕС страны — члены блока в целом договорились о его дальнейшем расширении вдоль российских границ, передаёт Press TV. Между тем эксперты предупреждают, что этот шаг в конечном итоге может привести к развалу Евросоюза.

На встрече в столице Бельгии лидеры стран ЕС в целом договорились о дальнейшем расширении блока вдоль границы с Россией. Украина, Молдавия и Грузия* стали на один шаг ближе к тому, чтобы стать новыми членами блока, в который сейчас входят 27 стран.



УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Это укрепляет Украину, Молдавию и Грузию перед лицом враждебных действий со стороны России и укрепляет Европейский союз, поскольку это в очередной раз демонстрирует миру, что Евросоюз един и силён перед лицом внешних угроз.



Эксперты предупреждают: чем крупнее становится ЕС, тем сложнее будет достичь согласия по ключевым вопросам.



ЙОХАНН ВЕЙК, консультант по политике ЕС: Это также может оказаться историческим решением, ведущим к дезинтеграции Европейского союза. На протяжении последних двух месяц мы видели, как крайне сложно добиться одобрения всех стран-членов по ряду ключевых решений.



В четверг в брюссельском саммите приняли участие лидеры западнобалканских стран. Они были в бешенстве из-за того, что уже два десятилетия ждут вступления в ЕС, в то время как заявка Украины была рассмотрена в ускоренном порядке.



Входящая в ЕС Болгария блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии из-за споров, касающихся истории и языка. По всей видимости, процесс расширения Евросоюза проходит нечестно.



ДИМИТАР КОВАЧЕВСКИ, премьер Северной Македонии: Сегодняшний день — это позор. И дело не в одной только Болгарии. Причина в нечестном духе расширения, в его абсолютно нечестном духе. А Болгария — это его наиболее поразительное выражение.



По словам политологов, из-за системной коррупции в стране у Украины могут уйти годы на то, чтобы прийти в соответствие с критериями членства в ЕС, если вообще это когда-то произойдёт.



Путин выступает против вступления Украины в НАТО. Но, по его словам, ЕС не является проблемой, поскольку это не военный альянс.



ДЖЕРОМ ХЬЮЗ, корреспондент Press TV в Брюсселе: Однако аналитики предупреждают, что позиция России почти наверняка изменится. ЕС, изначально созданный как мирный проект, быстро движется к созданию своей собственной армии. Джером Хьюз, Press TV, от здания Евросовета в Брюсселе.



Дата публикации 24 июня 2022 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).