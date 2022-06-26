Press TV: Евросоюзу предрекли разрушение, если он продолжит расширяться

На недавнем саммите ЕС страны — члены блока в целом договорились о его дальнейшем расширении вдоль российских границ, передаёт Press TV. Между тем эксперты предупреждают, что этот шаг в конечном итоге может привести к развалу Евросоюза.
На встрече в столице Бельгии лидеры стран ЕС в целом договорились о дальнейшем расширении блока вдоль границы с Россией. Украина, Молдавия и Грузия* стали на один шаг ближе к тому, чтобы стать новыми членами блока, в который сейчас входят 27 стран.
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Это укрепляет Украину, Молдавию и Грузию перед лицом враждебных действий со стороны России и укрепляет Европейский союз, поскольку это в очередной раз демонстрирует миру, что Евросоюз един и силён перед лицом внешних угроз.
Эксперты предупреждают: чем крупнее становится ЕС, тем сложнее будет достичь согласия по ключевым вопросам.
ЙОХАНН ВЕЙК, консультант по политике ЕС: Это также может оказаться историческим решением, ведущим к дезинтеграции Европейского союза. На протяжении последних двух месяц мы видели, как крайне сложно добиться одобрения всех стран-членов по ряду ключевых решений.
В четверг в брюссельском саммите приняли участие лидеры западнобалканских стран. Они были в бешенстве из-за того, что уже два десятилетия ждут вступления в ЕС, в то время как заявка Украины была рассмотрена в ускоренном порядке.
Входящая в ЕС Болгария блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии из-за споров, касающихся истории и языка. По всей видимости, процесс расширения Евросоюза проходит нечестно.
ДИМИТАР КОВАЧЕВСКИ, премьер Северной Македонии: Сегодняшний день — это позор. И дело не в одной только Болгарии. Причина в нечестном духе расширения, в его абсолютно нечестном духе. А Болгария — это его наиболее поразительное выражение.
По словам политологов, из-за системной коррупции в стране у Украины могут уйти годы на то, чтобы прийти в соответствие с критериями членства в ЕС, если вообще это когда-то произойдёт.
Путин выступает против вступления Украины в НАТО. Но, по его словам, ЕС не является проблемой, поскольку это не военный альянс.
ДЖЕРОМ ХЬЮЗ, корреспондент Press TV в Брюсселе: Однако аналитики предупреждают, что позиция России почти наверняка изменится. ЕС, изначально созданный как мирный проект, быстро движется к созданию своей собственной армии. Джером Хьюз, Press TV, от здания Евросовета в Брюсселе.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные выпустили 15 ракет из РСЗО «Град» в направлении населённого пункта Гольмовский.
Женщина погибла при обстреле украинскими военными Кременной в Луганской Народной Республике, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Попытки урегулировать конфликт на Украине в данный момент поспособствуют только нестабильности в мире и усилению позиций России, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон президенту Франции Эммануэлю Макрону на встрече в Германии.
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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные высокоточным оружием и «Калибрами» нанесли удар по территории учебных центров войск Украины в Черниговской, Житомирской, Львовской областях.
В Турции не против расширения НАТО, однако Анкара против того, чтобы в пределах границ альянса находились страны, поддерживающие террористические организации, заявил турецкий вице-президент Фуат Октай.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,6 млрд рублей — деньги пойдут на реализацию мероприятий по обеспечению стабильного развития экономики в условиях внешних ограничений.