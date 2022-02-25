Корреспондент CNN подтвердил опасения Пентагона: Киев долго не продержится

Американские официальные лица считают, что Киев уже в ближайшие дни может быть захвачен российскими силами, передаёт CNN. Как отметил корреспондент канала Мэтью Чанс, эти временные рамки, на его взгляд, кажутся реалистичными, поскольку в городе уже слышен грохот артиллерии, а российские военные уже вошли в украинскую столицу.

Как узнал канал CNN, американские официальные лица действительно считают, что столица может быть захвачена Россией в ближайшие дни. Что вы можете нам сказать?



МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Эти временные рамки кажутся реалистичными. На самом деле это может случиться ещё раньше. Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, я могу слышать грохот артиллерийского огня и звуки взрывов на коротком расстоянии отсюда, к северу от города, где, как нам известно из имеющейся у нас информации, расположены российские силы. Они находятся на окраине города, они вошли в город в районе, называемом Оболонь. Это окраина, находящаяся недалеко от центра.



Кроме того, вчера мы сообщали о том, что российские специальные силы на тот момент захватывали стратегическую авиабазу, расположенную также в том же направлении. И пока идут эти бои, со стороны украинского президента Владимира Зеленского прозвучал призыв.



Он опубликовал очередное заявление в соцсетях, сказав следующее: «Бои идут не только в Киеве, но и на всей территории Украины».



И он выступил с прямым обращением к российскому руководству, к Владимиру Путину, заявив: «Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей». Таковым было обращение Владимира Зеленского — его, если вам так угодно, обращение последнего часа — с призывом к Владимиру Путину сесть за стол переговоров ради сохранения человеческих жизней, чтобы не погибло больше людей в этом полномасштабном вторжении, которое устроила Россия против этой страны.



Также ранее сегодня, не позднее чем два часа назад, мне представилась возможность задать вопрос российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. Разумеется, он разговаривал со мной в то самое время, как мы слышали звуки обстрелов на окраине города.



Послушайте, что я у него спросил и что он заявил по этой ситуации.



МЭТЬЮ ЧАНС (запись): Я сейчас нахожусь в Киеве, который сейчас, господин Лавров, подвергается нападению со стороны российских сил. Я бы хотел знать, что вы планируете по отношению к руководству этой страны. Собираетесь ли вы обезглавить руководство этой страны? Почему российские силы сейчас входят в Киев, окружают столицу и сражаются с украинскими военными? Собираетесь ли вы обезглавить руководство Украины? Пожалуйста, можете дать мне простой ответ?



СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Никто не собирается нападать на украинский народ. Никто не собирается относиться каким-то унижающим достоинство образом к военнослужащим украинских вооружённых сил. Речь идёт о том, чтобы не позволить неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править в этой стране. Потому что сейчас режим, который находится в Киеве, находится под двумя механизмами внешнего управления: прежде всего, Запад во главе с США и, во-вторых, неонацисты, которые свою культуру, так сказать, в кавычках продвигают и она бурно расцветает в современной Украине.



Что касается ваших ощущений как человека, находящегося прямо в Киеве прямо в этот момент, ещё раз подчеркну, почитайте, что сказал Путин: никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится, никаких ударов по расположению личного состава украинской армии в общежитиях и других местах, не сопряжённых с ударными военными объектами, не наносится.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 25 февраля 2022 года.