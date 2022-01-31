Вести: генсек НАТО подтвердил, что альянс не будет защищать Украину от вторжения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует направлять военных на Украину в случае российского вторжения. Как передают «Вести», Столтенберг призвал к «сбалансированному подходу» в отношении роста напряжённости вокруг Украины, отметив, что альянс помогает Киеву противостоять российской агрессии, модернизируя системы обороны, а страны — члены НАТО предоставляют оборонительное вооружение.
Североатлантический альянс не планирует направлять военных на Украину в случае российского вторжения. Как пишут «Вести», об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Глава НАТО призвал к «сбалансированному подходу» в отношении роста напряжённости вокруг Украины, отметив, что альянс помогает Украине противостоять российской агрессии, модернизируя системы обороны, а страны — члены НАТО предоставляют оборонительное вооружение.
«Мы делаем много, чтобы помочь Украине, чтобы усилить её возможности для защиты, но она не является членом альянса. А правило о коллективной обороне при нападении стопроцентно распространяется только на страны-члены, но не на близких партнёров блока», — отметил Столтенберг.
Он в очередной раз подчеркнул, что НАТО фокусируется на поддержке Украины и помощи в реализации права на самооборону. Также альянс направляет сигналы России, что в случае применения вооружённой агрессии против Украины в отношении Москвы будут применены санкции.
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