CNBC: учёные нашли новое спасение для планеты — мясо из лаборатории

Учёные предлагают новый способ создания мясных продуктов — в биореакторе из клетки животного, рассказывает CNBC. Такой продукт в отличие от обычного мяса не требует использования ни земли, ни воды, не приводит к выбросам в атмосферу. Инвесторы предполагают, что скоро такое мясо будет повсюду от уличного фастфуда до дорогих ресторанов.

Мясо, созданное из растительного сырья, стало сейчас популярным, оно появляется всё чаще и повсюду на полках супермаркетов и в меню ресторанов быстрого питания. Зачастую растительное мясо делается из сои, овощей и киноа. Но теперь появилось кое-что ещё. Одна компания пытается внедрить мясо в альтернативные мясные продукты. И некоторые инвесторы делают большие ставки на это. Репортаж корреспондента CNBC Кейт Роджерс.

Вот настоящая курятина. И здесь, и здесь. Разве что она сделана в лабораториях и на коммерческих площадках по производству еды, а не выращена на ферме. Это называется культивированное мясо, оно сделано из клеток животных. Это быстро развивающаяся сфера промышленности, которая стремится к тому, чтобы быть узаконенной. Eat Just — первая компания, которая получила право на продажу своих продуктов из культивированной курятины в Сингапуре.

ДЖОШ ТЕТРИК, сооснователь и глава Eat Just: Это настоящее мясо, и вместо того, чтобы использовать миллиарды голов животных, всю землю, воду и рубить тропические леса для этого мы начинаем работу с клетки. И клетку можно получить от самого животного, из свежего куска мяса или из клеточного банка. Так что животное нам больше не нужно. Затем мы выявляем питательные вещества, питаем эту клетку, всё это делаем в сосуде из нержавеющей стали, который называется биореактором.

Пока это попробовали меньше тысячи потребителей, но глава компании представляет будущее, в котором такое мясо продают повсюду от вагончиков с уличной едой до ресторанов со звездой Мишлена. Помимо проблем с законодательным одобрением самыми большими препятствиями для развития этой сферы являются крайне высокая стоимость производства, а также разъяснение потребителям, что это такое и почему это полезно для планеты.

КАРОЛИНА БУШНЕЛ, вице-президент по корпоративным связям Института хорошей еды: Роль нашей системы питания в изменении климата зачастую недооценивается, но промышленное животноводство — крупнейший фактор. Поэтому альтернативные протеины, в том числе культивированное мясо, могут стать ключевым аспектом того, как мы сокращаем выбросы в окружающую среду от нашей системы питания.

КЕЙТ РОДЖЕРС, корреспондент CNBC: И хотя сейчас все ждут, как поступят американские власти, инвесторы по всему миру уже вложили в эту сферу 2 миллиарда долларов за последние два года. Но сторонники этой технологии говорят, что пока что этих инвестиций недостаточно, чтобы она стала решением для борьбы с климатом.

Дата выхода в эфир 19 января 2022 года.