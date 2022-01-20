CNBC: учёные нашли новое спасение для планеты — мясо из лаборатории
Дата выхода в эфир 19 января 2022 года.
Дата выхода в эфир 19 января 2022 года.
Сильный снег и ветер прогнозируются в ряде российских регионов 20, 21 и 22 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Правительство Чехии не будет вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для определённых категорий граждан, сообщил премьер страны Петр Фиала.
США и их союзники намерены дать России «жёсткий ответ» в случае эскалации ситуации на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
США не намерены возвращаться к введению локдаунов из-за распространения омикрон-варианта коронавируса, заявил амерканский президент Джо Байден.
Учащийся школы погиб в результате обстрела неизвестными школьного автобуса в американском городе Питтсбург.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон возможно проработает требования России к США не размещать стратегическое вооружение на Украине.
Строительство атомной подводной лодки (АПЛ) «Белгород» находится на завершающем этапе, заявил генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко.
Американский президент Джо Байден обсудил с группой сенаторов, которые вернулись с Украины, «наращивание российской военной мощи» у украинских границ. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
России надлежит признать, что сила в правде, а не наоборот, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала вопросы журналистов президенту США Джо Байдену о приписываемых России планах по эскалации вокруг Украины «халатностью».
Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита с российским лидером Владимиром Путиным.
Основатель и руководитель Absolute Championship Akhmat (АСА) Майрбек Хасиев рассказал о предстоящем Гран-при промоушена среди легковесов.
Новый штамм коронавируса «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет, заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Валенсия» и «Севилья» не выявили победителя в матче 21-го тура испанской футбольной Примеры.
Вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшее время является невысокой, заявил президент США Джо Байден.
Миланский «Интер» в дополнительное время одержал победу над «Эмполи» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брентфордом».
Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом США.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала скандал с презентацией новичка московского футбольного клуба ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания политбюро распорядился пересмотреть меры по «укреплению доверия» с США.
Мадридский «Атлетико» потерпел поражение от «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин не хочет войны в ситуации с Украиной.
«Манчестер Юнайтед» на выезде взял верх над «Брентфордом» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Президент США Джо Байден пообещал России «катастрофу» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Андоррой» в матче девятого тура баскетбольного Еврокубка.
Лондонский «Тоттенхэм» на выезде одержал победу над «Лестером» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Международный комитет Красного Креста подвергся кибератаке, в результате которой скомпрометированы данные и конфиденциальная информация свыше 515 тыс. человек.
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признался, что понимает обиду нападающего команды Артёма Дзюбы из-за недостаточного игрового времени.
Журналисты покинули зал, где должна была состояться пресс-конференция французского лидера Эммануэля Макрона в Европарламенте, выразив тем самым протест невозможности задать вопросы. Об этом информирует портал France Info.
Пресс-служба московского «Локомотива» с юмором отреагировала на скандальный пост столичного ЦСКА в соцсетях по поводу перехода в стан армейцев полузащитника сборной Турции Юсуфа Языджи.
Посольство России в Латвии выразило недоумение из-за высказываний экс-мэра Крустпилсского края Гундарса Калве, который сорвал артиллерийское орудие с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе.
Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий ответил на вопрос, чего не хватает его команде для чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что в команде на просмотре на данный момент находится полузащитник самарских «Крыльев Советов» Данил Пруцев.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с Россией и безопасностью в Европе.
Телеведущая Виктория Боня прокомментировала скандал с презентацией новичка московского футбольного клуба ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.
Глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики в рамках заседания Совета Безопасности ООН заявил, что ждёт согласия Соединённых Штатов на проведение министерской встречи «Ближневосточного квартета» (Россия, США, ООН и ЕС).
Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с бразильским защитником Лукасом Айртоном.
Посольство России в Лондоне предупредило, что поставки Великобританией летального оружия Киеву могут привести к обострению конфликта на Украине и увеличению напряжённости.
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий команды Артём Дзюба стал в этом сезоне меньше выходить на поле по сравнению с прошлыми годами.
Всего в мире зафиксировали 332 617 707 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 3 156 986 заболевших COVID-19.
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Налоговый консультант и основатель Лиги защиты бизнеса Ирина Смирнова рассказала, когда лучше брать отпуск.
Директор HR-агентства Favourite Partners Наталья Дубинникова рассказала о трендах на рынке труда на фоне пандемии.
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров завершили первый в текущем году выход в открытый космос после подготовки модуля «Причал» к стыковкам кораблей на МКС.
Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели танковые стрельбы на полигоне в Калининградской области.
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего команды Артёма Дзюбы.
Психолог Екатерина Грязнова рассказала о способах профилактики профессионального выгорания.
Аэропортами Оренбурга и Орска в 2021 году воспользовались более 994 тыс. пассажиров.
Замглавы Минцифры Дмитрий Ким прокомментировал сообщения о повышении мобильными операторами цен на архивные тарифы.
Четыре человека, в том числе беременная женщина, пострадали в результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Новой Москве.