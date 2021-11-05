Daily Mail: Брижит Бардо оштрафовали за расизм в адрес коренных жителей острова Реюньон

Суд приговорил 87-летнюю бывшую французскую актрису Брижит Бардо к штрафу в размере €20 тыс. за расистские высказывания в адрес жителей острова Реюньон, пишет Daily Mail. Бардо назвала их «дегенеративными дикарями» за жестокое обращение с животными.

Легенда французского кино, а ныне борец за права животных Брижит Бардо была оштрафована судом на сумму €20 тыс. за свои слова в адрес коренных жителей острова Реюньон, пишет Daily Mail. Издание напоминает, что в 2019 году Бардо назвала их «дикарями».

Как отмечает Daily Mail, 87-летняя бывшая актриса раскритиковала жителей Реюньона (остров является одной из заморских французских территорий), поскольку, по её мнению, они плохо обращаются с животными. Штраф также получил пресс-секретарь Бардо, распространивший её заявления в нескольких СМИ.

Бывшая актриса написала открытое письмо, в котором назвала местное население Реюньона «дегенеративными дикарями», сохранившими свои «дикарские гены», пишет Daily Mail. Издание отмечает, что в последние годы Бардо не раз позволяла себе противоречивые высказывания. Анник Жардин, бывший тогда министром заморских территорий Франции, заявил, что «расизм — это не мнение, а оскорбление».

Мнение Жардина поддержал и президент региона Реюньон Дидье Роберт, заявивший, что открытое письмо Бардо содержало абсолютно неприемлемые, открыто расистские высказывания. Daily Mail отмечает, что ранее Бардо уже приходилось выплачивать штрафы и извиняться за свои высказывания.

Между тем, борцы за права животных подтверждают, что жители острова Реюньон практикуют жестокое обращение с животными, включая принесение их в жертву в рамках некоторых религиозных церемоний, пишет издание.