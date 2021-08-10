National Interest: отказ финансировать полицию приведёт США в неофеодализм

Поддержанная демократами идея о прекращении финансирования служб правопорядка в некоторых крупных городах Америки обернулась ростом насильственных преступлений. Если эта политика будет реализована полностью, то высший класс США сможет обеспечить себя частной охраной, а вот простым людям придётся самим заботиться о своей безопасности, пишет обозреватель The National Interest Джарретт Степманн.

Когда в стране разрушается закон, то воцаряются анархия и насилие. В результате благоденствуют только богатые, могущественные и коррумпированные, пишет обозреватель The National Interest Джарретт Степманн.

По его словам, на этот факт, вероятно, невольно обратила внимание «восходящая звезда» Демократической партии в палате представителей Кори Буш. Не так давно она ночевала у здания Капитолия, чтобы выразить несогласие с отменой моратория на выселение. При этом конгрессмен потратила $70 тыс. на свою личную охрану.

Впоследствии в телеинтервью Буш заявила, что не собирается жалеть деньги на собственную защиту. Политик объяснила, что в США есть люди, которые «хотят её смерти», а перед ней стоит задача, которую необходимо выполнить, — лишить полицию финансирования.

«Буш имеет полное право защищаться, если чувствует угрозу, но разве обычные люди не имеют такого же права? А как насчёт тех, кто не является членом конгресса и не может нанимать вооружённую частную охрану?» — риторически спрашивает Степманн.

В действительности лишение полиции финансирования не способствует ни социальной, ни какой-либо иной справедливости. Напротив, оно порождает своего рода неофеодализм, в котором богатые и власть имущие могут избежать негативных последствий, а всем остальным приходится страдать, отмечает автор статьи.

После прошлогодней гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейского призывы отменить финансирование стражей правопорядка стали лозунгом американских левых активистов. Более того, некоторые из них настаивают на полном упразднении отделений полиции.

Сиэтл, Портленд, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия и Миннеаполис оказались среди многих городов, которые решили отказаться от финансирования полиции в 2020 году. В итоге теперь почти все они сталкиваются с «невероятным и неослабевающим» ростом насильственных преступлений.

По данным ФБР, в 2020 году уровень убийств в Америке увеличился на 25%, то есть их количество превысило 20 тыс. Этот ежегодный показатель стал самым крупным с тех пор, как агентство начало отслеживать эту информацию, и сегодня эта тенденция лишь набирает обороты, утверждает Степманн.

Многие города отказались от этого курса и восстановили финансирование полицейских департаментов. Но, к сожалению, большая часть ущерба, возможно, уже была нанесена, полагает журналист.

Полицейские управления в крупных городах сталкиваются с массовым исходом сотрудников и одновременно пытаются заменить тех, кто ушёл. В среднем им удаётся заполнить лишь около 93% вакансий.

Это резкое сокращение персонала предполагает, что в полицейских управлениях происходит что-то ещё, помимо злополучного увлечения идеей лишить правоохранительные органы финансирования. Дело не только в деньгах, убеждён Степманн.

Наиболее правдоподобное объяснение — это так называемый миннеаполисский эффект. Иными словами, сокращение превентивной деятельности полиции, включая патрулирование улиц и остановки движения, из-за прошлогодних протестов.

Теперь перед городами, потрясёнными насильственными преступлениями, стоит двойная проблема. Серьёзная нехватка кадров и сокращение числа квалифицированных специалистов, готовых заменить их во враждебной политической среде. Если эта проблема не исчезнет, то многие городских районы США снова превратятся в «криминальную пустошь», какими они были в 1970-х и 1980-х годах.

Президент Джо Байден и другие видные демократы отрицают, что отказ от финансирования полиции когда-либо имел широкую поддержку в Демократической партии. Более того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки даже пыталась приписать авторство этой идеи республиканцам.

Но как бы Байден и Псаки ни отрицали причастность своей партии, очевидно одно: демократы сыграли заметную роль в движении за отказ от финансирования полиции. Кроме того, трудно отрицать, что это политическое изменение почти сразу привело к увеличению числа насильственных преступлений.

«Поэтому, когда конгрессвумен-демократ говорит о лишении полиции денег, настаивая при этом на дорогостоящей частной охране, она фактически предлагает нам картину будущего, к которому ведут её идеи. Высшие классы, которые могут себе это позволить, сбегут из городов, скроются в закрытых поселениях и окажутся под защитой собственных служб безопасности. Всем остальным, кому переезд окажется не по карману, придётся самим заботиться о себе во всё более жестоких и беззаконных городских ландшафтах», — предупреждает автор статьи.

«Учитывая, что большинство жертв этой волны насильственных преступлений — это темнокожие и латиноамериканцы, трудно не прийти к выводу, что меньшинства больше всего страдают от этой глупой политики. До чего же прогрессивно!» — саркастически заключает Джарретт Степманн.