Le Figaro: путешествие через Ла-Манш превратилось для французов в настоящую полосу препятствий

Хотя Лондон отделяют от Парижа всего два часа пути на поезде, поездка в Великобританию стала для французов исключительно трудным предприятием, пишет лондонский корреспондент Le Figaro Арно де Ла Гранж. Как поясняет автор, прибывшие из Франции путешественники обязаны сдать в общей сложности три теста на COVID-19, а также выдержать десятидневный карантин, независимо от того, прошли они вакцинацию или нет. При этом, как подчёркивает автор, от жёстких мер страдают не только французы, но и сами англичане, получившие вакцину, но не свободу передвижения.

Для путешественников из Франции пересечение Ла-Манша превратилось в полосу препятствий, на которой преграды сменяют друг друга без остановки, а неизменной остаётся лишь непоследовательность, пишет лондонский корреспондент Le Figaro Арно де Ла Гранж. Как отмечает автор, Париж и Лондон разделяют всего чуть более двух часов езды на поезде, сегодня для попадания из одного города в другой «требуется столько же энергии, как для въезда в Россию с Украины».

По словам журналиста, чтобы попасть в Великобританию, французам необходимо сначала пройти ПЦР или тест на антиген COVID-19 менее чем за 72 часа до вылета, при этом вакцинный статус путешественника значения не имеет. Дальше — ещё сложнее. Лондон ввёл трёхцветную систему классификации стран по уровню риска, согласно которой Франция находится в оранжевой зоне, а значит прибывшие из той страны путешественники отправляются на десятидневный карантин с требованием сделать два теста — на 2-й и 8-й день. «Вот где начинается рэкет, с этих мер, настолько же дорогостоящих, насколько абсурдных», — возмущается живущий во Франции Марк.

Чтобы пересечь границу, перед посадкой на поезд Eurostar необходимо заполнить форму, на которой указан номер комплекта тестов, заказанного у сертифицированного поставщика — в среднем, на сумму £150. Есть возможность сделать «освободительный» тест на пятый день карантина. За это придётся заплатить ещё £75.

Недавно французские власти сочли нужным добавить ещё один слой к британскому комплексу мер, решив интересоваться у французов, есть ли у них веская причина покинуть территорию страны, пишет газета. В некоторые дни на Северном вокзале в Париже творится хаос: бесконечное ожидание, нервные срывы пассажиров, рискующих пропустить свой поезд, гнев других пассажиров, которых развернули прямо перед началом путешествия. «Как только вы приедете в Лондон, вам каждый день звонят по телефону, читая одну и ту же ковидную молитву. Некоторые путешественники даже попадают под контроль местонахождения», — сообщает корреспондент Le Figaro.

Что поражает, так это неэффективность тестов, обогащающих частных поставщиков, замечает Де Ла Гранж. «Их получают на дом, чтобы сделать самостоятельно, а затем отправить по почте, — продолжает рассказ Марк. — Вы можете с таким же успехом использовать ноздрю своего соседа или собаки». Как поясняет журналист, смысл этих мер — отговорить максимальное число путешественников от поездки. При этом, согласно последним данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, в последние три недели всего 0,4% людей, прибывших из оранжевой зоны, получили положительный результат теста на ковид. Кроме того, среди путешественников из 151 страны в списке из 167 государств, не было обнаружено ни одного случая заражения. К тому же никаких «вызывающих беспокойство вариантов» вируса зафиксировано не было. «То есть целая страна почти отрезана от остального мира понапрасну», — констатирует автор статьи.

Однако несмотря на эти факты, премьер-министр Великобритании в понедельник всё же предупредил, что в этом году «путешествовать будет крайне сложно», развеяв надежды британцев на их летний отдых на солнце. Борис Джонсон «повторяет, как робот», одни и те же слова об осторожности, потенциальных рисках, замечает газета.

Тем временем, всё больше англичан восстают против этой «абсурдной логики», пишет газета. Их призывают к вакцинации, однако она не даёт большей свободы передвижения. При этом министр здравоохранения Мэтт Хенкокк во вторник признал, что в условиях, когда 80% взрослого населения получили первую дозу вакцины, а 60% прошли полный курс вакцинации, количество смертей не растёт даже при росте распространения индийского штамма вируса.

Под давлением правительство планирует по возможности отменить карантин для полностью вакцинированных путешественников в августе, тем не менее обязывая их ежедневно сдавать анализы, «Как будто возвращаться к здравому смыслу слишком быстро клинически небезопасно», — комментирует это решение корреспондент Le Figaro.