Обозреватель Figaro: союз Парижа и Берлина — французская иллюзия, над которой немцы смеются

Французские лидеры со времён Шарля Де Голля дорожат идеей об особом союзе с Германией, пишет обозреватель Le Figaro Эрик Земмур. При этом немцы посмеиваются над такими романтичным подходом и не спешат жертвовать ради Франции собственными интересами, отмечает журналист. Автор статьи призывает французское руководство признать наличие серьёзных разногласий с немецкими партнёрами и начать искать других союзников в Европе и в мире.

Во время недавней встречи с Ангелой Меркель Эммануэль Макрон расточал потоки слов в адрес канцлера Германии, заканчивающего свой последний срок, напоминает обозреватель Le Figaro Эрик Земмур. В глазах «влюблённых» СМИ и «стереотипных» чиновников это стало доказательством, того, что франко-немецкий союз «выше непредвиденных политических обстоятельств», отмечает автор.

Однако, как подчёркивает журналист, выражение «франко-немецкая пара» принадлежит французам, немцы же посмеиваются над «таким романтическим подходом». Первоначально генерал де Голль хотел «привязать» ФРГ времён канцлера Аденауэра к Франции, чтобы экономическая мощь последней укрепляла геостратегическое положение первой: «пусть Франция будет жокеем, а Германия-лошадью». Но воссоединение двух Германий ударило по этому видению, а экономический упадок Франции, начиная с 1990-х годов, нанёс решающий удар, констатирует автор статьи. Сегодня роли противоположны: «жокей — это Германия, а французский конь хоть и брыкается, всегда целиком и полностью ему подчиняется».

В Европе, состоявшей из шести стран, напоминавшей империю Карла Великого или Наполеона, Франция чувствовала себя как дома, однако в союзе из 26 стран, который гораздо больше похож на Священную Римскую Империю, Германия вернулась к своим историческим позициям, пишет Земмур. Франсуа Миттеран считал, что с созданием евро он отобрал у Берлина «его ядерное оружие — марку», однако это лишь укрепило промышленную гегемонию Германии, напоминает обозреватель.

Эммануэль Макрон сделал свою связь с канцлером не подлежащей обсуждению основой своей идеи «европейского суверенитета». Для этого он согласился объединить программы вооружения двух стран, разрешив немецким «друзьям» Франции овладеть секретами производства, в частности, в сфере военной авиации. Макрон убеждён, что в конечном итоге он убедит Германию в своей концепции «стратегической автономии» и «европейской обороны» и упрямится, когда немецкие лидеры повторяют ему, что европейская оборона называется НАТО. Немцы предпочитают подчиняться американской военной опеке, чем своему более близкому и менее могущественному французскому соседу, и в конце концов Франция, тяготеющая к союзу с Германией, подчиняется американскому «протекторату», отмечает Земмур.

Французские лидеры убеждены, что могущественная Германия защищает уязвимую Францию, и не осмеливаются признать многочисленные разногласия двух стран или искать других союзников в Европе, пишет автор. При этом Франция должна проводить политику, ориентированную на весь мир, к которой располагают её морские территории и военная сила и, наконец, распрощаться с Германией, уверен журналист.