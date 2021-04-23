Daily Mail: запрет преклонять колено спортсменам на Олимпиаде оставили в силе

Прежде в знак борьбы за расовое равенство спортсмены перед состязаниями или во время награждения могли преклонить колено или поднять вверх кулак. Однако теперь правилами проведения Олимпиады это делать запрещено. На фоне движения «Жизнь темнокожих имеет значение» появились призывы отменить этот запрет, но чиновники МОК опросили спортсменов, и те высказались против какой-либо пропаганды или демонстраций во время Игр, пишет Daily Mail.
Во время Олимпиады в Токио спортсменам будет запрещено преклонять колено или поднимать кулак в поддержку расового равенства, сообщает Daily Mail. Международный олимпийский комитет сохранил запрет на протесты внутри стадионов, во время церемоний и на пьедестале.
Это положение закреплено в 50-м правиле МОК, которое запрещает любые демонстрации и пропаганду во время Игр. Но на фоне движения «Жизнь темнокожих имеет значение» появились призывы отменить это правило, чтобы спортсмены могли выразить свою поддержку борьбе за расовое равноправие.
Однако, как отметила чиновник МОК Кристи Ковентри, которая занималась изучением этого вопроса, большинство опрошенных спортсменов были против каких-либо протестов на соревновательных площадках или во время награждения. «Мне бы не хотелось, чтобы что-либо отвлекало внимание от моего соревнования», — заявила Ковентри, в прошлом олимпийская чемпионка по плаванию.
Она представила ряд пояснений по поводу регламента проведения Игр, и когда у неё прямо спросили, будет ли наказан какой-либо спортсмен за то, что преклонил колено в поддержку расового равенства, она ответила, что будет. При этом опрошено было больше 3,5 тыс. спортсменов, и около 70% из них высказались против каких-либо протестов, пишет Daily Mail.
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