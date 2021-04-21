Послание Владимира Путина Федеральному собранию — видео

13:34 ОЗХО приняла резолюцию о приостановлении прав Сирии в организации Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла вынесенный на рассмотрение Францией проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в организации.

13:27 Путин назвал попытки «цеплять» Россию новым видом спорта Ряд стран завели обычай без повода «цеплять» Россию, это стало новым видом спорта, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

13:26 На Украине продлили до 30 июня режим ЧС из-за коронавируса Правительство Украины продлевает режим ЧС, а также карантинные меры до 30 июня. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в ходе заседания кабмина.

13:23 Экономист заявил о серьёзном значении предложенных Путиным мер поддержки Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT меры социальной поддержки, предложенные Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

13:22 Путин рассказал о мерах поддержки регионов Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о мерах поддержки регионов.

13:21 В Белоруссии введут разрешительный принцип проведения массовых акций Совет республики Национального собрания Белоруссии одобрил установление разрешительного принципа проведения массовых мероприятий в стране. Это предусмотрено проектом новой редакции закона «О массовых мероприятиях».

13:21 «Интер» вслед за «Миланом» вышел из Суперлиги Миланский «Интер» официально объявил о решении выйти из европейской футбольной Суперлиги.

13:20 Путин призвал создать мощный щит в сфере санитарной безопасности России необходимо создать мощный и надёжный щит в сфере санитарной и биологической безопасности на случай появления новой опасной инфекции, заявил российский президент Владимир Путин.

13:14 «Атлетико» официально объявил о выходе из Суперлиги Совет директоров мадридского «Атлетико» решил официально сообщить европейской футбольной Суперлиге и остальным клубам-учредителям о решении выйти из нового турнира.

13:13 Путин поручил подготовить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса Правительству поручено в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.

13:12 В Волгограде вынесли приговор экс-судье за покушение на мошенничество Ленинский районный суд Астрахани приговорил бывшего председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину к двум годам колонии за покушение на мошенничество.

13:00 Сигурдссон заявил, что ЦСКА постарается отомстить «Локомотиву» за поражение в РПЛ Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России по футболу с «Локомотивом».

12:59 Путин: нужно ввести 100%-ную оплату больничных семьям с детьми до семи лет Необходимо в ближайшее время законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы, заявил в ходе послания Федеральному посланию президент России Владимир Путин.

12:58 Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» пройдут под Краснодаром Совместные российско-пакистанские учения «Дружба-2021», проходящие ежегодно, состоятся в сентябре 2021 года на территории Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

12:56 Путин заявил, что в период пандемии удалось избежать пустых полок Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить пустых полок в магазинах в период пандемии.

12:55 Умер последний защитник Брестской крепости Пётр Котельников Ветеран Великой Отечественный войны Пётр Котельников, последний остававшийся в живых защитник Брестской крепости, умер в Москве на 92-м году жизни.

12:49 Путин поручил добиться роста средней продолжительности жизни до 78 лет России необходимо вновь выйти на устойчивый рост численности населения и к 2030 году добиться повышения уровня средней продолжительности жизни до 78 лет, заявил российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

12:48 В Ассоциации туроператоров России поддержали идею продлить программу туристического кешбэка Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал в беседе с RT предложение ещё раз продлить программу туристического кешбэка.

12:46 Путин поручил кабмину подготовить программу поддержки семей с детьми Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному посланию поручил кабмину подготовить программу поддержки семей с детьми, а также родителей-одиночек.

12:43 Аньелли прокомментировал новость об уходе из «Ювентуса» Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли ответил на вопрос, покидает ли он клуб.

12:42 На Ставрополье оценили объёмы тестирования на коронавирус Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что объём тестирования в регионе остаётся на очень высоком уровне.

12:41 Путин предложил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей Президент России Владимир Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.

12:40 В Москве выпустили рекомендации по реабилитации пациентов с COVID-19 Московские специалисты выпустили практические рекомендации «Медицинская реабилитация больных с СOVID-19». Об этом рассказал главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

12:37 Путин предложил ещё раз продлить программу туристического кешбэка Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ещё раз продлить программу туристического кешбэка.

12:35 Владелец «Тоттенхэма» извинился за участие в Суперлиге Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» официально объявил о выходе из европейской футбольной Суперлиги.

12:32 Прокуратура начала проверку из-за избиения школьника во Владивостоке Во Владивостоке организовали проверку по факту инцидента в одной из городских школ, где трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу. Об этом проинформировали в прокуратуре.

12:29 Путин поделился воспоминаниями о своём визите в больницу в Коммунарке Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в Центральном манеже поделился воспоминаниями о своём визите в больницу в Коммунарке в начале пандемии коронавирусной инфекции.

12:28 Рогозин рассказал о научно-энергетическом модуле для новой станции Научно-энергетический модуль, который изначально планировался для Международной космической станции (МКС), переработают, чтобы сделать из него базовый модуль для российской орбитальной станции. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

12:26 Путин призвал граждан России сделать прививку от коронавируса Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

12:24 Суд признал законным приговор осуждённому на 24,5 года Шамсутдинову Апелляционный военный суд признал законным приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, осуждённому на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края.

12:20 Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом Для России сбережение народа является высшим национальным приоритетом, заявил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

12:20 Сборная Германии по футболу сыграет с Бразилией на Олимпиаде-2020 В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьёвка группового этапа футбольного турнира летних Олимпийских игр 2020 года.

12:19 Жителей Татарстана предупредили о штормовом ветре В Татарстане в четверг, 22 апреля, ожидается похолодание, а также сильный ветер с порывами до 15—20 м/с.

12:16 Путин начал послание Федеральному собранию с подведения итогов борьбы с пандемией Президент России Владимир Путин начал послание Федеральному собранию с подведения итогов борьбы с пандемией коронавируса.

12:06 В Нижегородской области возбудили дело после гибели двух девочек в пруду Нижегородские следователи возбудили уголовное дело после пропажи двух сестёр в деревне Кержемок, тела которых позднее обнаружили в пруду. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

12:04 Путин начал послание Федеральному собранию Президент России Владимир Путин начал послание Федеральному собранию.

12:04 Вилков поклялся, что судил матч «Локомотив» — «Ростов» без предвзятости Арбитр Михаил Вилков высказался о своей работе на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ростов».

12:00 «Арсенал» извинился за участие в Суперлиге Лондонский «Арсенал» официально объявил о выходе из европейской футбольной Суперлиги.

11:59 В Польше пообещали сохранить ситуацию на Украине ведущей темой в НАТО Польша будет стараться, чтобы ситуация на Украине оставалась ведущей темой для обсуждения в НАТО, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох по итогам встречи с секретарём украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексеем Даниловым.

11:54 Московский онкологический форум пройдёт в столице в мае В Центральном манеже 20 и 21 мая состоится Московский онкологический форум.

11:53 Воспитанники подмосковных детдомов представили свои проекты по программированию Воспитанники подмосковных детских домов представили свои проекты по программированию на хакатоне в Долгопрудном.

11:53 В Подмосковье за квартал на 2,6% сократилось число преступлений Пресс-служба Главного управления региональной безопасности сообщила, что за I квартал в Московской области количество преступлений сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

11:52 В Москве продлён срок приёма заявок на премию имени Н. Островского Приём заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского продлится в столице до 1 сентября.

11:52 В Москве открыт приём заявок на участие в архитектурном фестивале для студентов Москвичи смогут принять участие в VI Всероссийском фестивале «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей». Приём заявок стартовал 21 апреля, подать документы можно будет до 21 сентября на сайте ГБУ «Мосстройинформ».

11:52 Правительство Приморья утвердило изменения в закон о краевом бюджете на 2021 год Изменения в закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» рассмотрены и приняты депутатами законодательного собрания на заседании 21 апреля.

11:51 В УрФО отмечен рост популярности цифровых банковских услуг Согласно данным Сбербанка, за первые три месяца 2021 года более 52% вкладов жителей Урала были открыты онлайн. Также в регионе всё чаще используют цифровые банковские карты вместо пластиковых.

11:50 Актёры дубляжа сняли ролик в честь субботника в Подмосковье Актёры дубляжа Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева и Дарья Блохина сняли ролик в честь субботника в Московской области.

11:50 Синоптики прогнозируют прохладную погоду и дождь в Петербурге В Санкт-Петербурге синоптики обещают +8 °С и дожди.

11:46 Владелец «Ливерпуля» обратился к болельщикам после приостановки Суперлиги «Ливерпуль» официально объявил о выходе из европейской футбольной Суперлиги.