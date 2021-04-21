Послание Владимира Путина Федеральному собранию — видео

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CNBC: «это моральное испытание» — Грета Тунберг призвала мир покончить с вакцинным неравенством CNBC
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ОЗХО приняла резолюцию о приостановлении прав Сирии в организации
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла вынесенный на рассмотрение Францией проект резолюции о приостановлении прав и привилегий Сирии в организации.
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Путин назвал попытки «цеплять» Россию новым видом спорта
Ряд стран завели обычай без повода «цеплять» Россию, это стало новым видом спорта, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
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На Украине продлили до 30 июня режим ЧС из-за коронавируса
Правительство Украины продлевает режим ЧС, а также карантинные меры до 30 июня. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в ходе заседания кабмина.
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Экономист заявил о серьёзном значении предложенных Путиным мер поддержки
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT меры социальной поддержки, предложенные Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.
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Путин рассказал о мерах поддержки регионов
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о мерах поддержки регионов.
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В Белоруссии введут разрешительный принцип проведения массовых акций
Совет республики Национального собрания Белоруссии одобрил установление разрешительного принципа проведения массовых мероприятий в стране. Это предусмотрено проектом новой редакции закона «О массовых мероприятиях».
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«Интер» вслед за «Миланом» вышел из Суперлиги
Миланский «Интер» официально объявил о решении выйти из европейской футбольной Суперлиги.
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Путин призвал создать мощный щит в сфере санитарной безопасности
России необходимо создать мощный и надёжный щит в сфере санитарной и биологической безопасности на случай появления новой опасной инфекции, заявил российский президент Владимир Путин.
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«Атлетико» официально объявил о выходе из Суперлиги
Совет директоров мадридского «Атлетико» решил официально сообщить европейской футбольной Суперлиге и остальным клубам-учредителям о решении выйти из нового турнира.
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Путин поручил подготовить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Правительству поручено в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.
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В Волгограде вынесли приговор экс-судье за покушение на мошенничество
Ленинский районный суд Астрахани приговорил бывшего председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину к двум годам колонии за покушение на мошенничество.
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Сигурдссон заявил, что ЦСКА постарается отомстить «Локомотиву» за поражение в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России по футболу с «Локомотивом».
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Путин: нужно ввести 100%-ную оплату больничных семьям с детьми до семи лет
Необходимо в ближайшее время законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы, заявил в ходе послания Федеральному посланию президент России Владимир Путин.
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Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» пройдут под Краснодаром
Совместные российско-пакистанские учения «Дружба-2021», проходящие ежегодно, состоятся в сентябре 2021 года на территории Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
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Путин заявил, что в период пандемии удалось избежать пустых полок
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить пустых полок в магазинах в период пандемии.
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Умер последний защитник Брестской крепости Пётр Котельников
Ветеран Великой Отечественный войны Пётр Котельников, последний остававшийся в живых защитник Брестской крепости, умер в Москве на 92-м году жизни.
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Путин поручил добиться роста средней продолжительности жизни до 78 лет
России необходимо вновь выйти на устойчивый рост численности населения и к 2030 году добиться повышения уровня средней продолжительности жизни до 78 лет, заявил российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
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В Ассоциации туроператоров России поддержали идею продлить программу туристического кешбэка
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал в беседе с RT предложение ещё раз продлить программу туристического кешбэка.
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Путин поручил кабмину подготовить программу поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному посланию поручил кабмину подготовить программу поддержки семей с детьми, а также родителей-одиночек.
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Аньелли прокомментировал новость об уходе из «Ювентуса»
Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли ответил на вопрос, покидает ли он клуб.
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На Ставрополье оценили объёмы тестирования на коронавирус
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что объём тестирования в регионе остаётся на очень высоком уровне.
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Путин предложил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.
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В Москве выпустили рекомендации по реабилитации пациентов с COVID-19
Московские специалисты выпустили практические рекомендации «Медицинская реабилитация больных с СOVID-19». Об этом рассказал главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
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Путин предложил ещё раз продлить программу туристического кешбэка
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ещё раз продлить программу туристического кешбэка.
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Владелец «Тоттенхэма» извинился за участие в Суперлиге
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» официально объявил о выходе из европейской футбольной Суперлиги.
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Прокуратура начала проверку из-за избиения школьника во Владивостоке
Во Владивостоке организовали проверку по факту инцидента в одной из городских школ, где трое подростков избили сверстника, сломав ему скулу. Об этом проинформировали в прокуратуре.
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Путин поделился воспоминаниями о своём визите в больницу в Коммунарке
Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в Центральном манеже поделился воспоминаниями о своём визите в больницу в Коммунарке в начале пандемии коронавирусной инфекции.
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Рогозин рассказал о научно-энергетическом модуле для новой станции
Научно-энергетический модуль, который изначально планировался для Международной космической станции (МКС), переработают, чтобы сделать из него базовый модуль для российской орбитальной станции. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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Путин призвал граждан России сделать прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
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Суд признал законным приговор осуждённому на 24,5 года Шамсутдинову
Апелляционный военный суд признал законным приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, осуждённому на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края.
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Путин назвал сбережение народа высшим национальным приоритетом
Для России сбережение народа является высшим национальным приоритетом, заявил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
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Сборная Германии по футболу сыграет с Бразилией на Олимпиаде-2020
В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьёвка группового этапа футбольного турнира летних Олимпийских игр 2020 года.
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Жителей Татарстана предупредили о штормовом ветре
В Татарстане в четверг, 22 апреля, ожидается похолодание, а также сильный ветер с порывами до 15—20 м/с.
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Путин начал послание Федеральному собранию с подведения итогов борьбы с пандемией
Президент России Владимир Путин начал послание Федеральному собранию с подведения итогов борьбы с пандемией коронавируса.
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В Нижегородской области возбудили дело после гибели двух девочек в пруду
Нижегородские следователи возбудили уголовное дело после пропажи двух сестёр в деревне Кержемок, тела которых позднее обнаружили в пруду. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
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Путин начал послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин начал послание Федеральному собранию.
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Вилков поклялся, что судил матч «Локомотив» — «Ростов» без предвзятости
Арбитр Михаил Вилков высказался о своей работе на матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ростов».
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«Арсенал» извинился за участие в Суперлиге
Лондонский «Арсенал» официально объявил о выходе из европейской футбольной Суперлиги.
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В Польше пообещали сохранить ситуацию на Украине ведущей темой в НАТО
Польша будет стараться, чтобы ситуация на Украине оставалась ведущей темой для обсуждения в НАТО, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох по итогам встречи с секретарём украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексеем Даниловым.
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Московский онкологический форум пройдёт в столице в мае
В Центральном манеже 20 и 21 мая состоится Московский онкологический форум.
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Воспитанники подмосковных детдомов представили свои проекты по программированию
Воспитанники подмосковных детских домов представили свои проекты по программированию на хакатоне в Долгопрудном.
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В Подмосковье за квартал на 2,6% сократилось число преступлений
Пресс-служба Главного управления региональной безопасности сообщила, что за I квартал в Московской области количество преступлений сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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В Москве продлён срок приёма заявок на премию имени Н. Островского
Приём заявок на соискание премии мэра Москвы имени Николая Островского продлится в столице до 1 сентября.
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В Москве открыт приём заявок на участие в архитектурном фестивале для студентов
Москвичи смогут принять участие в VI Всероссийском фестивале «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей». Приём заявок стартовал 21 апреля, подать документы можно будет до 21 сентября на сайте ГБУ «Мосстройинформ».
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Правительство Приморья утвердило изменения в закон о краевом бюджете на 2021 год
Изменения в закон Приморского края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» рассмотрены и приняты депутатами законодательного собрания на заседании 21 апреля.
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В УрФО отмечен рост популярности цифровых банковских услуг
Согласно данным Сбербанка, за первые три месяца 2021 года более 52% вкладов жителей Урала были открыты онлайн. Также в регионе всё чаще используют цифровые банковские карты вместо пластиковых.
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Актёры дубляжа сняли ролик в честь субботника в Подмосковье
Актёры дубляжа Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева и Дарья Блохина сняли ролик в честь субботника в Московской области.
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Синоптики прогнозируют прохладную погоду и дождь в Петербурге
В Санкт-Петербурге синоптики обещают +8 °С и дожди.
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Владелец «Ливерпуля» обратился к болельщикам после приостановки Суперлиги
«Ливерпуль» официально объявил о выходе из европейской футбольной Суперлиги.
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Яровая поделилась ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию
Вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая высказала мнение, что большое внимание в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет уделено семье и детям.