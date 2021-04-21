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Послание Владимира Путина Федеральному собранию — видео
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это уже 17-е обращение российского президента к парламенту. Ожидается, что главной темой выступления станут социальные вопросы, а также будут затронуты темы малого и среднего бизнеса. ИноТВ предлагает своим читателям видеотрансляцию этого мероприятия.
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