El País Оригинал

El País: разведка Испании не нашла доказательств причастности Москвы к кибератаке на службу занятости

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Испанская разведка пришла к выводу, что за кибератакой на Государственную службу трудовой занятости населения стоит группа киберпреступников, передаёт El País. Как отмечает издание, ранее озвученные испанскими СМИ подозрения относительно причастности Кремля не подтвердились.
El País: разведка Испании не нашла доказательств причастности Москвы к кибератаке на службу занятости
Reuters
Спецслужбы Испании не нашли никаких доказательств причастности Москвы к кибератаке на Государственную службу трудовой занятости населения страны, сообщает El País со ссылкой на Национальный криптологический центр, подведомственный Национальному разведывательному центру.
 
Эксперты центра провели анализ атаки, которая была совершена с помощью вредоносной программы, блокирующей компьютеры и шифрующей файлы, которая требовала уплаты выкупа за их разблокирование. Отмечается, что она была произведена с серверов, размещённых на территории России. В испанской разведке пришли к выводу, что за ней может стоять группа киберпреступников.
 
Ранее в местных СМИ утверждалось, что испанская разведка подозревает Кремль в причастности к кибератаке, которая произошла в начале марта и вывела из строя ведомство, ответственное за управление пособиями по безработице более чем на неделю. Однако подтверждений этой версии не нашлось.
 
При этом подозрения аргументировали политическими и геостратегическими причинами. В частности, в настоящее время в Восточной Европе возросло присутствие испанских вооружённых сил в рамках сил НАТО. Кроме того, испанец Жозеп Боррель стал верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности, после чего Евросоюз ввёл санкции в отношении Москвы за арест блогера Алексея Навального.
 
Тем не менее в Министерстве обороны Испании заверили, что трения между испанскими и российскими войсками являются обычным явлением на восточной границе НАТО без обострения напряжённости.
 
Однако тот факт, что Кремль не причастен к кибератаке на Государственную службу трудовой занятости населения, как отмечает El País со ссылкой на правительственные источники, не означает, что Россия не пыталась вмешиваться во внутренние дела Испании. В частности, по их словам, Москва пыталась способствовать поляризации общественного мнения в Каталонии в преддверии референдума о независимости 1 октября 2017 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
El País Испания Европа
теги
Испания Каталония кибератака Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров