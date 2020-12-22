Al Jazeera: скорее накажут, чем повысят — новые данные пролили свет на расовую дискриминацию в ВВС США

Согласно докладу генерального инспектора ВВС США, половина темнокожих военных заявляют о том, что подвергались дискриминации, находясь в рядах военно-воздушных сил, пишет Al Jazeera. При этом в документе также отмечается, что у афроамериканцев меньше шансов получить повышение и больше шансов подвергнуться дисциплинарным взысканиям и увольнению за проступки.
Темнокожие военнослужащие в ВВС США имеют гораздо больше шансов подвергнуться расследованию, аресту, привлечению к дисциплинарным взысканиям и увольнению за проступки, сообщает Al Jazeera со ссылкой на свежий доклад по расовому неравенству в американских вооружённых силах.
В документе, составленном генеральным инспектором Военно-воздушных сил США, говорится, что у темнокожих граждан, которые служат в ВВС или в Космических силах, меньше шансов получить повышение, причём это касается как рядового и сержантского состава, так и офицеров.
Половина опрошенных темнокожих военных заявили, что подверглись дискриминации из-за своей расовой принадлежности. При этом треть военнослужащих выразили уверенность в том, что у них нет таких же возможностей, как у их белых коллег.
Более того, 45% генеральского состава из числа темнокожих также заявили, что подвергались дискриминации. При этом среди белых генералов 94% респондентов заявили, что не сталкивались с дискриминацией по признаку расы.
В докладе звучит вывод, что для темнокожих военных расовое неравенство действительно существует, однако представленные в нём данные не объясняют, почему так происходит.
Этот документ появился в тот самый момент, когда Пентагон изо всех сил пытается добиться большего разнообразия в рядах Вооружённых сил США.
Так, на прошлой неделе Пентагон одобрил новый перечень инициатив, направленных на формирование более разнообразных в расовом и этническом плане сил.
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