Daily Sabah: Турция призвала ЕС «признать ошибки» и вспомнить обещания
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Европейскому союзу следует «признать свои ошибки» и осознать, что эта страна, войдя в состав ЕС, станет ценным союзником для Брюсселя, сообщает Daily Sabah.
«Мы ожидаем, что ЕС признает свои ошибки и поймёт ту ценность, которую принесёт Евросоюзу членство Турции. Мы считаем, что в таком случае мы сможем наладить более плодотворное для обеих сторон сотрудничество», — заявил министр, выступая перед комиссией турецкого парламента по бюджетному планированию.
По данным Daily Sabah, Чавушоглу подчеркнул, что на отношения между Брюсселем и Анкарой оказывают влиняние события в восточном Средиземноморье и Эгейском море. Как отметил турецкий чиновник, отдельные государства — члены Евросоюза распространяют проблемы в своих двусторонних отношениях с Турцией на весь Евросоюз, под «маской солидарности» настраивая весь блок против страны.
Как напоминает турецкое издание, в течение минувшей недели Анкара протянула Европе «оливковую ветвь», предложив ей урегулировать возникавшие в последнее время разногласия и призвав Брюссель пойти ей навстречу, выполнив своё обещание предоставить Турции полноценное членство в ЕС. «Мы считаем себя неотделимой частью Европы, с которой нас объединяют исторические связи, существующие вот уже шестьсот лет», — заявил по этому поводу Чавушоглу, призвав Брюссель наладить более тесные контакты с Анкарой и в конечном счёте сделать её полновесным членом Евросоюза.
Отношения между Турцией и ЕС в последнее время складывались не лучшим образом из-за несовпадения интересов по целому ряду вопросов, отмечается в материале Daily Sabah. Так, в последние месяцы Анкара всё активнее конфликтует из-за прав на добычу природных ресурсов в море со своими соседями по восточному Средиземноморью — Грецией и греческой частью Кипра. Лидеры стран ЕС в начале октября пригрозили Турции рассмотреть вопрос о введении в её отношении экономических санкций в случае, если турецкие корабли не покинут спорные территории до начала декабря.
Турция подала заявление на вступление в ЕС ещё в 1987 году, а в 2005-м начала переговоры о присоединении к блоку. Вместе с тем, в 2007 году переговоры зашли в тупик из-за того, что против вступления Анкары высказались власти Кипра, Германии и Франции, пишет Daily Sabah.