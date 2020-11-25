Daily Sabah: Турция призвала ЕС «признать ошибки» и вспомнить обещания

Властям Евросоюза следует признать свои ошибки в отношении Турции и пойти на сближение с ней, наконец выполнив своё обещание предоставить стране полноценное членство в ЕС, заявил глава турецкого мида Мевлют Чавушоглу. Как пишет Daily Sabah, чиновник отметил, что Брюсселю пора осознать, насколько ценным союзником окажется Турция, если она станет частью блока.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Европейскому союзу следует «признать свои ошибки» и осознать, что эта страна, войдя в состав ЕС, станет ценным союзником для Брюсселя, сообщает Daily Sabah.

«Мы ожидаем, что ЕС признает свои ошибки и поймёт ту ценность, которую принесёт Евросоюзу членство Турции. Мы считаем, что в таком случае мы сможем наладить более плодотворное для обеих сторон сотрудничество», — заявил министр, выступая перед комиссией турецкого парламента по бюджетному планированию.

По данным Daily Sabah, Чавушоглу подчеркнул, что на отношения между Брюсселем и Анкарой оказывают влиняние события в восточном Средиземноморье и Эгейском море. Как отметил турецкий чиновник, отдельные государства — члены Евросоюза распространяют проблемы в своих двусторонних отношениях с Турцией на весь Евросоюз, под «маской солидарности» настраивая весь блок против страны.

Как напоминает турецкое издание, в течение минувшей недели Анкара протянула Европе «оливковую ветвь», предложив ей урегулировать возникавшие в последнее время разногласия и призвав Брюссель пойти ей навстречу, выполнив своё обещание предоставить Турции полноценное членство в ЕС. «Мы считаем себя неотделимой частью Европы, с которой нас объединяют исторические связи, существующие вот уже шестьсот лет», — заявил по этому поводу Чавушоглу, призвав Брюссель наладить более тесные контакты с Анкарой и в конечном счёте сделать её полновесным членом Евросоюза.

Отношения между Турцией и ЕС в последнее время складывались не лучшим образом из-за несовпадения интересов по целому ряду вопросов, отмечается в материале Daily Sabah. Так, в последние месяцы Анкара всё активнее конфликтует из-за прав на добычу природных ресурсов в море со своими соседями по восточному Средиземноморью — Грецией и греческой частью Кипра. Лидеры стран ЕС в начале октября пригрозили Турции рассмотреть вопрос о введении в её отношении экономических санкций в случае, если турецкие корабли не покинут спорные территории до начала декабря.

Турция подала заявление на вступление в ЕС ещё в 1987 году, а в 2005-м начала переговоры о присоединении к блоку. Вместе с тем, в 2007 году переговоры зашли в тупик из-за того, что против вступления Анкары высказались власти Кипра, Германии и Франции, пишет Daily Sabah.

