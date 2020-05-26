Die Welt: от выхода США из Договора по открытому небу выиграет только Москва

Если США выйдут из Договора по открытому небу, то от такого решения выиграет только Россия, считает Die Welt. Издание отмечает, что США потеряют возможность наблюдения за российской территорией, а также использования разведывательных полётов в дипломатических и политических целях. Для России же почти ничего не изменится, поскольку 90% своих полётов в рамках договора она совершала в Европе.

Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году и вступивший в силу в 2002 году, часто забывают, пишет Die Welt. Этот договор позволяет 34 странам-участницам (в том числе Германии) совершать разведывательные полёты над территориями друг друга.

Теперь Дональд Трамп, предъявив обвинения России, хочет выйти из этого договора. По мнению издания, такой шаг может иметь катастрофические последствия для безопасности Европы: от выхода США выиграет только Москва. Недаром МИД ФРГ и генсек НАТО Йенс Столтенберг сейчас пытаются убедить Вашингтон в необходимости сменить решение.

На данный момент Договор по открытому небу предоставляет уникальную возможность для сотрудничества между американскими и российскими военными, укрепляя прозрачность и взаимное доверие, пишет Die Welt. Кроме того, он даёт всем сторонам доступ к информации по военным объектам и инфраструктуре.

Безусловно, пишет Die Welt, между Россией и США возникали разногласия: например, в 2010 году Москва запретила полёты над Абхазией и Южной Осетией, а в 2014 году — над Калининградом. В ответ США запретили российским самолётам летать над Аляской и Гавайями. Кроме того, американская сторона отказалась признавать легальность новой цифровой системы камер на новом самолёте-разведчике Ту-214ОН.

Издание отмечает, что, принимая решение о выходе, Трамп, судя по всему, пошёл на поводу у критиков, утверждавших, что США не нужен этот договор, учитывая наличие продвинутых спутников слежения. Кроме того, критики отмечали, что в рамках договора США используют старые самолёты Boeing WC-135, не имеющие цифровых камер.

Как пишет Die Welt, даже несмотря на все противоречия, договор всё равно выгоден для США: в его рамках американцы и их союзники совершили около 700 полётов над территорией России. При выходе из договора такой возможности уже не будет. Кроме того, снимки, полученные в рамках полётов по Договору по открытому небу, можно публиковать и обсуждать по дипломатическим каналам и в СМИ, в отличие от снимков со спутников.

Что же касается союзников США по НАТО, не обладающих продвинутыми военными спутниками, то Договор по открытому небу предоставляет для них редкую возможность получить изображение российской военной инфраструктуры, пишет издание. К тому же полёты в рамках договора могут использоваться в качестве политических жестов.

Die Welt пишет, что при этом для Москвы выход США почти ничего не изменит: почти 90% своих полётов в рамках договора Россия совершала в Европе. Если же Россия решит вслед за США выйти из договора, то это значит, что Договор по открытому небу, вслед за прекращением действия ДРСМД, также станет историей.