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Midi Libre: мэр Монпелье получил от Путина орден Дружбы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
«Без России не может быть сильной Европы», — заявил мэр Монпелье во время вручения в Кремле ордена Дружбы, пишет Midi Libre. Этот французский город — побратим Обнинска в Калужской области, и Владимир Путин на церемонии отметил важность таких дружественных отношений между городами для международной дипломатии.
Midi Libre: мэр Монпелье получил от Путина орден Дружбы
Reuters

Мэр французского города Монпелье Филипп Сорель получил из рук «российского царя» Владимира Путина награду, сообщает Midi Libre.

В честь Дня народного единства в Кремле вручали золотой орден Дружбы 15 представителям разных стран. Эта награда отмечает «плодотворные действия по сближению и взаимному обогащению национальных и народных культур», — говорилось в официальном письме, которое вручили французскому мэру ещё летом.

Российский президент на мероприятии отметил, как важны для международной дипломатии соглашения, которые подписывают между собой города. А мэр Монпелье, в свою очередь, заявил, что «без России не может быть сильной Европы». Отдельно он вспомнил о русских солдатах, павших в битве под Сталинградом, а также о покорении космоса и подвиге Юрия Гагарина.

После церемонии мэр Монпелье получил приглашение к столу российского президента, отмечает автор статьи Midi Libre.

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источник
Midi Libre Франция Европа
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