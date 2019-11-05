Midi Libre: мэр Монпелье получил от Путина орден Дружбы

«Без России не может быть сильной Европы», — заявил мэр Монпелье во время вручения в Кремле ордена Дружбы, пишет Midi Libre. Этот французский город — побратим Обнинска в Калужской области, и Владимир Путин на церемонии отметил важность таких дружественных отношений между городами для международной дипломатии.
Мэр французского города Монпелье Филипп Сорель получил из рук «российского царя» Владимира Путина награду, сообщает Midi Libre.
В честь Дня народного единства в Кремле вручали золотой орден Дружбы 15 представителям разных стран. Эта награда отмечает «плодотворные действия по сближению и взаимному обогащению национальных и народных культур», — говорилось в официальном письме, которое вручили французскому мэру ещё летом.
Российский президент на мероприятии отметил, как важны для международной дипломатии соглашения, которые подписывают между собой города. А мэр Монпелье, в свою очередь, заявил, что «без России не может быть сильной Европы». Отдельно он вспомнил о русских солдатах, павших в битве под Сталинградом, а также о покорении космоса и подвиге Юрия Гагарина.
После церемонии мэр Монпелье получил приглашение к столу российского президента, отмечает автор статьи Midi Libre.
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