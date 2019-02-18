NI: российский «убийца танков» станет серьёзной угрозой для бронетехники НАТО

Ранее в этом году появилась информация о том, что в России разрабатывают новый переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который должен стать убийцей танков, наподобие американского комплекса Javelin, пишет обозреватель The National Interest Чарли Гао со ссылкой на тематический сборник Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны России.

В докладе по научно-технической деятельности ГРАУ полковник Роман Спирин рассказывает о новом ПТРК, который, как ожидается, будет обладать повышенной бронепробиваемостью и помехозащищённостью. Однако ключевой особенностью нового комплекса станет «обеспечение поражения целей в слабо защищённые проекции».

В этом смысле новые ПТРК будут отличаться от прежних комплексов, в которых для пробития брони чаще всего использовались боеголовки большего калибра или большее количество боеголовок. Возможно, это является ответом на растущую прочность композитной брони на танках НАТО, таких как новый М1А2С «Абрамс», броню которого очень трудно пробить с помощью даже более крупных боеголовок, говорится в статье.

Новая ракета также является инновационной в том смысле, что она предназначена для использования по принципу «выстрелил-забыл». Более ранние российские и советские ракеты практически всегда представляли собой полуавтоматические системы с наведением по линии визирования, то есть наводчик должен удерживать свою мишень на прицеле до момента её поражения. Недавно системы были усовершенствованы и превращены в автоматические системы наведения по линии визирования, однако эти комплексы все равно не позволяли солдату отступать сразу же после запуска ракеты.

Если учесть, что новые российские ракеты будут действовать по принципу «выстрелил-забыл» и что они будут обладать способностью атаки сверху, то, создаётся ощущение, что они станут почти точной копией комплексов Javelin.

Однако дальнейшие детали, фигурирующие в вышеупомянутом докладе, говорят об обратном. В новых российских ПТРК акцент будет сделан на запуске ракет из «малоразмерных неподготовленных помещений» и на их использовании для ведения боев в условиях города, отмечает автор.

Хотя Javelin — это формально переносная система, она довольно громоздкая, и её трудно быстро задействовать. Для теплового прицела пускового устройства требуется время охлаждения 2,5 — 3,5 минуты, хотя дневной прицел может использоваться для более быстрой фиксации целей.

Учитывая условия, в которых они будут использоваться, новые российские ПТРК, скорее всего, будут напоминать такие переносные ракетные комплексы, как израильский Spike-SR или Enforcer европейской компании MBDA. И тот, и другой являются системами однократного применения.

«ПТРК, действующий по принципу «выстрелил-забыл», будет представлять серьёзную угрозу для танков НАТО. И пока неясно, сможет ли система Trophy, которую в качестве эксперимента устанавливают на танки «Абрамс», отражать атаки противотанковых управляемых ракет сверху, поскольку траектории этих ракет могут пролегать вне зоны обнаружения радара Trophy», — пишет обозреватель The National Interest Чарли Гао.