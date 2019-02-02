American Conservative: настало время для больших переговоров между США и Россией

Вашингтон без всякой на то необходимости делает из России врага, а политика США в отношении Москвы является крайне деструктивной. Как пишет The American Conservative, в продолжающейся конфронтации победу не одержали ни Россия, ни США, поэтому сегодня настало время для начала переговоров между сторонами по широкому кругу вопросов.

В латинской Америке администрация Трампа пытается свергнуть правительство Мадуро, которое активно уничтожает Венесуэлу, и хотя эта проблема не должна особо беспокоить Россию, её правительство оказывает явное противодействие усилиям США. Как пишет автор The American Conservative, Вашингтон должен настоять на том, чтобы Москва держалась подальше, однако как Владимир Путин может отнестись к такому заявлению серьёзно, ведь Америка постоянно вмешивается в дела российского ближнего зарубежья, стремясь подвести НАТО вплотную к российской границе. По сути, США призывают Москву ответить им тем же, и именно поэтому Россия расширяет свое присутствие на Кубе.

Как продолжает автор статьи, американская политика в отношении России окончательно и безнадежно запуталась. В истории Америка и Россия часто были друзьями. В отличие от других ведущих стран Европы, Россия в годы гражданской войны в США не склонялась в сторону Конфедерации. Вашингтон также держался в стороне от войн европейских государств с Россией, включая Крымскую войну и более поздние сражения на Балканах, которые в конечном итоге привели к началу Первой мировой войны.

В начале своего президентства Владимир Путин не испытывал особой враждебности по отношению к Западу, однако он и его народ посчитали враждебным поведение Запада на Балканах, в Грузии и на Украине. В результате возобновилось соперничество между двумя странами на фоне постоянно ухудшающихся двусторонних отношений. Россия вела свою игру на выборах в США, она противодействует Вашингтону в Сирии, укрепляет позиции Северной Кореи, расширяет сотрудничество с Китаем и восстанавливает своё влияние в Латинской Америке.

«Между тем сам Вашингтон гораздо чаще и эффективнее вмешивается в голосование в других странах. Всё прочее вызывает беспокойство и затруднения, но это вряд ли можно назвать неожиданностью с учётом поведения Соединённых Штатов», — пишет автор материала.

По его мнению, это говорит о том, что пора дать шанс переговорному процессу. Трамп своими действиями сблизил либеральных демократов и неоконсервативных республиканцев, которые провозгласили Россию очередной угрозой, что не соответствует действительности.

«Всё это чепуха. Россия — это не более чем обрубок Советского Союза. Путин человек безжалостный и осуществляет репрессии, но он далеко не Сталин. Путин руководит страной дольше, чем Адольф Гитлер, но его «завоевания» на сегодня ограничиваются бывшей российской территорией Крымом, возврат которого в состав России наверняка поддержало подавляющее большинство крымчан. Однако нас убеждают в том, что Путин задумал блицкриг против Европы», — отмечает автор.

Россия боится расширения НАТО, и не имеет никакого значения убеждённость США в том, что русским не надо этого бояться. Экспансионистская политика не укрепляет американскую безопасность, а последние натовские новобранцы просто увеличили список вассалов США в военной сфере и расширили круг обязанностей Вашингтона, не добавив альянсу соответствующих ресурсов.

Автор статьи считает, что настало время для серьёзных переговоров, а также описывает некоторые шаги, которые должны сделать стороны. Вашингтон и Брюссель должны подать сигнал о том, что расширение НАТО окончено, и Грузия и Украина приглашения к вступлению не получат. На востоке не будет новых баз, не будет новых группировок войск. Москва в ответ должна покончить с вмешательством в выборы в Америке и в Европе, а также прекратить вмешательство в украинские дела. Запад должен де-факто признать Крым, не делая этого де-юре. Дипломатическое неодобрение необходимо сохранить, а от экономических санкций следует отказаться, поскольку они ситуацию не меняют. В Латинской Америке администрации Трампа надо реанимировать доктрину Монро.

«Вашингтон должен предложить взаимную сдержанность в «ближнем зарубежье» Америки и России. Страны соответствующих регионов должны иметь возможность самостоятельно решать, с какими ведущими державами им поддерживать и развивать отношения. Однако Америке и России надо отказаться от подрывных действий друг против друга в тех областях, где у них есть особые интересы. Это существенно ослабит конфронтационный и конфликтный потенциал», — пишет автор The American Conservative.

Как заключает автор издания, Вашингтон без всякой на то необходимости делает из России врага, действуя крайне деструктивно. Конечно, свою долю вины несёт и правительство Путина, которое настойчиво ограничивает основные свободы, однако мнение Запада о том, что он может поступать, как ему заблагорассудится, невзирая на последствия таких действий для России, является «отражением токсичной смеси высокомерия, наивности и глупости».

«Москва не одержала победу в продолжающейся конфронтации, но США и Европа тоже не победили. Сейчас ситуация кажется опасной и безнадежной, какой она была год назад между США и Северной Кореей. Но президент нашел выход из этого кризиса. То же самое ему надо сделать и с Россией», — подводит итог автор материала.