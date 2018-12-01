SZ: популисты берут экономику в «заложницы» и провоцируют новый экономический кризис

Популистские политики накапливают все больше влияния в мире, сообщает Süddeutsche Zeitung. Причиной роста популярности стало разочарование широких масс в либеральной демократии и нерегулируемой рыночной экономике. Издание считает, что лидеры-популисты ставят под угрозу всю мировую экономику, поскольку пренебрегают необходимыми реформами ради достижения сиюминутных политических целей.

Преобладание популизма и автократии в мировой экономике создают опасную ситуацию, пишет Süddeutsche Zeitung. В свете начинающегося саммита G20 в Аргентине, можно констатировать: знаменитый прогноз Фрэнсиса Фукуямы о расцвете рыночной экономики и демократии после Холодной войны (сделанный в его книге «Конец истории») на данный момент видится несбыточным.

Как утверждает издание, сейчас в мире главенствуют популизм, национализм и автократия, а вовсе не либеральная демократия. В качестве примеров, в статье приводятся США, Китай, Россия, Турция и Саудовская Аравия, на которых приходится большая доля всей мировой экономики.

Süddeutsche Zeitung пишет, что причинами такой тенденции являются разочарование в необузданном финансовом капитализме, неконтролируемая глобализация, разобщённость либеральных элит и тот факт, что в большинстве государств народные массы склонны к консерватизму. Катализатором стал мировой финансовый кризис, усугубивший у простых людей восприятие того, что «сильные мира сего» оставили их один на один с растущим финансовым неравенством, неконтролируемой миграцией, стирающимися границами между странами и культурными изменениями.

Каковы могут быть экономические последствия мирового подъёма популизма? На первый взгляд, никакой проблемы не видно: экономика большинства «недемократичных» стран с лидерами-популистами растёт. И тем не менее, по мнению издания, налицо все симптомы скорого экономического кризиса, потому что популисты принимают решения, основываясь не на экономической необходимости, а ради достижения краткосрочных политических выгод. При этом, они игнорируют важные, но непопулярные социальные реформы.

В странах, управляемых популистами, экономика теряет самостоятельность, становясь инструментом и даже «заложницей» в руках власти, пишет Süddeutsche Zeitung. В таких условиях, считает издание, невозможно долгосрочное планирование, а также заключение компромиссов, потому что популистским режимам необходим «образ врага» — следовательно, уже на саммите G20 мир столкнётся с проблемами.