NI: Россия «больше не будет штурмовать пляжи»

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19:59 СБУ задержала ездившего с номерами ДНР по Киеву мужчину Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, который ездил по Киеву на автомобиле с номерами самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).