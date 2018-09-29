NI: Россия «больше не будет штурмовать пляжи»

Россия отказывается от классических десантных операций, предполагающих приближение кораблей на минимальное расстояние к берегу, в пользу «загоризонтных», пишет The National Interest. Как подчёркивается в статье, такое изменение доктрины по сути потребует создания полностью нового флота.
Россия вслед за США меняет доктрину применения морского десанта, сообщает The National Interest со ссылкой на российские СМИ.
Как отмечается в материале американского журнала, ВМФ России отказывается от «штурмов пляжей в стиле Второй мировой», при которых десантный корабль располагается непосредственно у берега и поддерживает пехоту огнём из собственного оружия, а бойцы высаживаются на берег с помощью аппарели или бронетехники — из-за развитого дальнобойного вооружения подобные операции считаются слишком рискованными для суден, говорится в статье.
Вместо этого Россия, вдохновляясь примером США, начинает осваивать концепцию так называемой «загоризонтной» высадки, не предполагающей подход десантного корабля к берегу на расстояние визуального контакта и осуществляющейся при помощи десантных катеров и вертолётов, перевозимых на большом судне, пишет NI.
Как подчёркивается в материале журнала, благодаря новой доктрине Россия сумеет значительно ускорить десантные операции. Между тем, пока у России имеются только устаревающие десантные корабли, построенные ещё в СССР и рассчитанные на «классические» операции.
Впрочем, по информации NI, переоснащение флота потребует строительства от шести до восьми кораблей для загоризонтных операций, а также строительства новых и переоснащения советских «классических» десантных суден. Применение такого десантного флота, в свою очередь, потребует создания дополнительных боевых кораблей поддержки.
«Иными словами, новые десантные корабли в сущности нуждаются в новом российском флоте — а это может стать хорошей вестью для российских судостроителей»,— заключает автор.
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